Σχέση: Τα 90 δευτερόλεπτα που μπορούν να τα αλλάξουν όλα

Όταν σκεφτόμαστε τι κάνει μια σχέση ξεχωριστή, συχνά φέρνουμε στο μυαλό μας τις «μεγάλες» στιγμές, όπως επετείους, ταξίδια, εκπλήξεις. Κι όμως, αυτό που υποστηρίζει πραγματικά τη σύνδεση δεν είναι οι εξαιρέσεις, αλλά οι μικρές καθημερινές πράξεις που επαναλαμβάνονται με συνέπεια. Αυτές που λένε σιωπηλά: «Σε βλέπω. Με νοιάζεις».

Σύμφωνα με έρευνες, αρκεί ένα λεπτό ουσιαστικής σύνδεσης την ημέρα για να ενισχύσει τη συναισθηματική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ενός ζευγαριού απέναντι στο άγχος της καθημερινότητας. Ένα λεπτό όπου σταματάμε (χωρίς κινητό, χωρίς βιασύνη) και ερχόμαστε κοντά με προσοχή και ζεστασιά.

Οι μικρές ιεροτελεστίες

Αυτό το λεπτό μπορεί να πάρει πολλές μορφές:

Μια αγκαλιά μετά τη δουλειά. Ακούγεται απλό, όμως ακόμη και μια αγκαλιά 20 δευτερολέπτων μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) και αυξάνει την ωκυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που αγκάλιαζαν τον σύντροφό τους πριν από μια στρεσογόνα δραστηριότητα είχαν μικρότερη αντίδραση στο άγχος. Φανταστείτε, λοιπόν, τι μπορεί να κάνει ένα ολόκληρο λεπτό αληθινής αγκαλιάς.

Ένα λεπτό ευγνωμοσύνης πριν τον ύπνο. Ο καθένας μοιράζεται ένα μικρό πράγμα για το οποίο ένιωσε ευγνωμοσύνη μέσα στη μέρα. Η εκτίμηση αλλάζει σταδιακά το κλίμα από κριτική σε σύνδεση. Για αυτό τα ζευγάρια που εκφράζουν τακτικά ευγνωμοσύνη έχουν οικειότητα και διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις εντάσεις.

Πρωινό “check-in”. Ρωτήστε ο ένας τον άλλον: «Τι έχεις να κάνεις σήμερα και πώς μπορώ να σε στηρίξω;». Αυτή η μικρή φράση λειτουργεί σαν υπενθύμιση ότι είστε σύμμαχοι, όχι απλώς συγκάτοικοι.

Ένα λεπτό αρκεί

Αν ακούγεται υπερβολικό να αλλάζει μια σχέση μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, η ψυχολογία έχει διαφορετική άποψη:

Ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις ανθίζουν χάρη στις μικρές καθημερινές πράξεις ανταπόκρισης. Κάθε στιγμή όπου δείχνουμε προσοχή, κατανόηση ή τρυφερότητα, είναι σαν μια «κατάθεση» στην κοινή μας συναισθηματική «τράπεζα». Όταν οι καταθέσεις αυτές υπερτερούν των «αναλήψεων» –δηλαδή των στιγμών αδιαφορίας ή έντασης– η σχέση αποκτά ανθεκτικότητα. Ένα λεπτό καθημερινής σύνδεσης λειτουργεί σαν εγγύηση ότι, ό,τι κι αν συμβεί μέσα στη μέρα, υπάρχει τουλάχιστον μια σταθερή επένδυση στη σχέση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν δεκάδες μικρές κινήσεις μέσα στη μέρα για να προσελκύσουν την προσοχή ή τη στοργή του συντρόφου τους – ένα βλέμμα, ένα σχόλιο, μια χειρονομία. Όταν αυτές οι «προσπάθειες» αγνοούνται, σταδιακά δημιουργείται απόσταση. Ένα λεπτό συνειδητής παρουσίας διασφαλίζει ότι τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ένα τέτοιο αίτημα βρίσκει ανταπόκριση.

Το ένα λεπτό λειτουργεί είναι τόσο απλό που δεν μπορείς να αποτύχεις, αλλά αρκετά ισχυρό για να αλλάξει το συναισθηματικό κλίμα της σχέσης. Μην το αντιμετωπίζετε σαν “υποχρέωση”. Συνδέστε το με κάτι που ήδη κάνετε, όπως μετά το πρωινό ή πριν τον ύπνο. Έτσι, το μυαλό το εντάσσει εύκολα στη ρουτίνα.

Η δύναμη αυτού του μικρού τελετουργικού δεν βρίσκεται στη διάρκειά του, αλλά στο μήνυμά του: «Η σύνδεσή μας είναι προτεραιότητα».

* Πηγή: Vita