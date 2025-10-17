Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αυτό είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από την αρμονία στη σχέση
Εσύ το ξέρεις; 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:01

Αυτό είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από την αρμονία στη σχέση

Μια σχέση δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Ωστόσο η αρμονία δεν είναι κάτι ακατόρθωτο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Οι σύντροφοι σε μια σχέση είναι σαν δύο τραγουδιστές σε ένα ντουέτο. Κάθε ένας μπορεί να δημιουργήσει όμορφες μελωδίες μόνος του, αλλά όταν ενώνουν τις φωνές τους, δημιουργούν κάτι μαγικό. Για να διατηρηθεί αυτή η αρμονία στη σχέση, είναι απαραίτητο να αυτορυθμιστούμε και να ενισχύσουμε την κατανόηση, την καλοσύνη, την εκτίμηση, τη σύνδεση και το σεβασμό.

Ο εχθρός της αρμονίας είναι ο θόρυβος, λένε οι ειδικοί. Ο θόρυβος στη σχέση συμβαίνει όταν:

  • Οι εγωισμοί υπερβαίνουν τις κοινές αξίες
  • Δεν υπάρχει συμπόνια και εκτίμηση
  • Βάζουμε αρνητικές «ταμπέλες» ο ένας στον άλλο
  • Πέφτουμε στην αυταπάτη της ομοιότητας
  • Δεν δείχνουμε σεβασμό

Ο… ιός της αρμονίας

Ο εγωισμός μας προστατεύει από ευάλωτα συναισθήματα, όπως η ενοχή, η ντροπή, η λύπη και ο φόβος. Το θέμα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε προστασία από αυτά τα συναισθήματα. Ο φόβος μας κρατά ασφαλείς ενώ η ενοχή, η ντροπή και η λύπη, μας βοηθούν να καταλάβουμε ποια είναι τα βαθιά μας πιστεύω και να μένουμε πιστοί σε αυτά, ακόμα και όταν τα συναισθήματα μας, περνούν.

Όταν ο εγωισμός γίνεται πιο σημαντικός από τις ανθρώπινες αξίες, νιώθουμε πως κάτι δεν είναι αυθεντικό και πρέπει συνεχώς να το υπερασπιστούμε.

Οι σύντροφοι που καθοδηγούνται από τον εγωισμό τους νομίζουν ότι έχουν δίκιο και αισθάνονται ότι μπορούν να τιμωρήσουν τον άλλον όταν διαφωνούν, κάνοντάς τον να νιώσει άσχημα.

Οι σύντροφοι που είναι πραγματικά αφοσιωμένοι, έχουν κοινές αξίες, αλλά συχνά οι διαφωνίες τους προκύπτουν από τον εγωισμό. Μερικές φορές, το να αναγκάσουμε τον άλλον να παραδεχτεί ότι έχουμε δίκιο είναι πιο σημαντικό από το να έχουμε πράγματι δίκιο. Αυτό δημιουργεί απογοήτευση, περιφρόνηση και απομάκρυνση.

Αρμονία: Ποιο το «φάρμακο» για τον εγωισμό;

Όταν τα ζευγάρια έχουν διαφορετικές συναισθηματικές ανάγκες και φόβους, η συμπόνια (το να κατανοούμε τι νιώθει ο άλλος) δεν αρκεί πάντα για να υπάρχει αρμονία. Το να νιώθουμε ότι «αντανακλούμε» τα συναισθήματα του άλλου είναι καλό, αλλά δεν είναι το μόνο που χρειάζεται. Η πραγματική συμπόνια σε μια σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να αισθανόμαστε ακριβώς τα ίδια με τον άλλον, αλλά να καταλαβαίνουμε το πώς νιώθει ο άλλος και να θέλουμε να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει τη δυσκολία του. Αυτό απαιτεί μια πιο βαθιά κατανόηση και μια ουσιαστική επιθυμία να προσφέρουμε στήριξη, ακόμα κι αν δεν μπορούμε να μπούμε πλήρως στα παπούτσια του/ της συντρόφου μας.

Η συμπόνια που προέρχεται από την κατανόηση των διαφορών μας είναι αυτή που πραγματικά ενισχύει τη σχέση. Όταν οι σύντροφοι αναγνωρίζουν και σέβονται τις συναισθηματικές τους ανάγκες και αποδέχονται ότι ο άλλος μπορεί να αισθάνεται διαφορετικά από αυτούς, χωρίς να απαιτούν να βιώσει τα ίδια συναισθήματα, τότε η σχέση τους μπορεί να γίνει πιο ισχυρή και πιο αρμονική.

Το κλειδί είναι να αναπτύξουμε την ικανότητα να προσφέρουμε βοήθεια και υποστήριξη στον άλλον με βάση τις ανάγκες του και όχι να προσπαθούμε να τον αλλάξουμε ή να τον κρίνουμε επειδή δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας προσδοκίες.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ο Πάνος Σκουρολιάκος μάς «βυθίζει» σε μια μετα-μπεκετική φαντασίωση λίγο πριν την πρεμιέρα της παράστασης Killing Godot
Στο Θέατρο Τόπος Αλλού 15.10.25

Ο Πάνος Σκουρολιάκος μάς «βυθίζει» σε μια μετα-μπεκετική φαντασίωση λίγο πριν την πρεμιέρα της παράστασης Killing Godot

Το Killing Godot αποτελεί μια μετα-μπεκετική φαντασίωση για δύο ηθοποιούς που παίζουν τον Εστραγκόν και τον Βλαντιμίρ επί 70 χρόνια... στο ίδιο θέατρο... στην ίδια αναμονή

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο