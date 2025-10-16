Situationships, τέλος! Γιατί οι νέες γυναίκες εγκαταλείπουν τις σχέσεις χωρίς δέσμευση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της εφαρμογής Hint App, σχεδόν όλες οι γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν τελειώσει με τα situationships.

Η έκθεση της Hint App, που βασίζεται σε απαντήσεις από περισσότερες από 3.400 γυναίκες ηλικίας 23 έως 45 ετών, διαπίστωσε ότι το 82% δήλωσε ότι έχει τελειώσει με τις «σχέσεις χωρίς δέσμευση» ή τις συναισθηματικά ασαφείς ρομαντικές σχέσεις.

Μία ανακεφαλαίωση: Τι είναι situationship;

Σύμφωνα με το Cambridge Dictionary, ένα situationhip είναι μια ρομαντική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν θεωρούν ακόμη τον εαυτό τους ζευγάρι, αλλά έχουν κάτι περισσότερο από φιλία:

Παρόλο που σε δύο άτομα αρέσει ο ένας στον άλλον, δυσκολεύονταν να ορίσουν τη σχέση τους και έτσι βρίσκονται σε ένα situationhip.

Σε ένα situationhip, δεν είσαι τόσο δεσμευμένος σε ένα άτομο όπως σε μια επίσημη σχέση.

Τα άτομα συχνά αποφεύγουν να μιλούν για το μέλλον ή για το αν είναι αποκλειστικά μαζί. Συνήθως δημιουργείται λόγω αβεβαιότητας, φόβου δέσμευσης ή απλώς ανάγκης για συντροφικότητα χωρίς πίεση, αλλά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και συναισθηματική ένταση.

Γιατί έχει σημασία

Η κουλτούρα των ραντεβού αποτελεί πηγή απογοήτευσης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, με τις γυναίκες να παραπονιούνται συχνά για την χαμηλή ποιότητα των matches στις εφαρμογές γνωριμιών και τους άνδρες να αναφέρουν συχνά ότι βρίσκουν πολύ λίγα άτομα.

Η άνοδος των σχέσεων χωρίς δεσμεύσεις (ή αλλιώς situationships) αντί να υπάρχουν ξεκάθαρες «ταμπέλες» στις σχέσεις έχει επίσης θολώσει τα όρια προκαλώντας μειωμένη ικανοποίηση από τη ζωή των ραντεβού για πολλούς.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Εκτός από τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που δήλωσαν ότι αφήνουν πίσω τους τα situationshios, το 68% δήλωσε ότι πρόσφατα μπήκε σε τουλάχιστον μία σχέση που θα χαρακτήριζε ως «συναισθηματικά ασύμβατη».

«Το εύρημα ότι το 82% των νέων γυναικών δηλώνουν ότι εγκαταλείπουν αυτού του έιδους τις σχέσεις» αντικατοπτρίζει μια αποφασιστική πολιτισμική αλλαγή στις σχέσεις», δήλωσε η Leigh Roberts, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της Hint App, στο Newsweek.

«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο η απογοήτευση από τις ασαφείς συμφωνίες, αλλά ένας ευρύτερος επαναπροσδιορισμός της οικειότητας.

Οι γυναίκες είναι όλο και πιο απρόθυμες να αναθέσουν τη διασάφηση στους συντρόφους τους και αντίθετα επιμένουν στην αυτοαξιολόγηση πριν μπουν σε μια σχέση».

Περισσότεροι singles σήμερα είναι έτοιμοι να απορρίψουν σχέσεις που δεν ταιριάζουν στις συναισθηματικές τους ανάγκες, καθώς το 71% ανέφερε αυξημένη αυτοπεποίθηση στην απόρριψη αταίριαστων προτάσεων και το 48% δηλώνει ότι απέφυγε εντελώς να μπει σε μια σχέση κατά τους τρεις μήνες που ακολούθησαν.

Υπάρχουν από καιρό διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την κουλτούρα των ραντεβού και τις εφαρμογές γνωριμιών, συμπεριλαμβανομένου του αν θεωρούν τις περιστασιακές σχέσεις επιβλαβείς ή χρήσιμες, καθώς και του τι είδους χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν αποφασίζουν να κάνουν swipe δεξιά ή αριστερά.

Μια πρόσφατη έρευνα της εφαρμογής γνωριμιών League διαπίστωσε ότι, ενώ το 73% των γυναικών δήλωσε ότι η επαγγελματική φιλοδοξία έχει σημασία όταν αποφασίζουν να ταιριάξουν με κάποιον, μόνο το 38% των ανδρών δήλωσε το ίδιο.

Τι λένε οι ειδικοί

H Roberts δήλωσε στο Newsweek: «Αυτή η απόρριψη των περιστασιακών σχέσεων υποδηλώνει ότι η κουλτούρα των ραντεβού απομακρύνεται από την ανοχή της αβεβαιότητας ως κανόνα. Ιστορικά, η αμφισημία έχει συχνά κανονικοποιηθεί ως μέρος του σύγχρονου σεναρίου των ραντεβού, αφήνοντας δυσανάλογα τις γυναίκες να διαχειρίζονται τις συναισθηματικές επιπτώσεις. Τα δεδομένα της Hint δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν είναι πλέον διατεθειμένες να φέρουν αυτό το βάρος. Αναδιαμορφώνουν τα ραντεβού ως μια διαδικασία επιλογής που βασίζεται στην αυτογνωσία, και όχι στην αναζήτηση επιβεβαίωσης».

Ο Kirill Liakh, διευθύνων σύμβουλος της Hint App, δήλωσε στο Newsweek: «Οι γυναίκες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα. Στην Hint, δεν το βλέπουμε αυτό ως υποχώρηση από τα ραντεβού, αλλά ως αναδιάρθρωση των θεμελίων τους. Η συναισθηματική ετοιμότητα, η ευθυγράμμιση του κύκλου και η σαφήνεια των επιθυμιών γίνονται τα νέα σημεία εισόδου στην οικειότητα. Αυτή η αλλαγή έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες των φύλων και να κανονικοποιήσει την σκόπιμη επιλογή ως πρότυπο στις σχέσεις».

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Η απόρριψη των «σχέσεων χωρίς δέσμευση» μπορεί να υποδηλώνει αλλαγή των κανόνων των φύλων, σύμφωνα με τον Roberts.

«Θέτει την συναισθηματική ετοιμότητα και τον καθορισμό ορίων ως προαπαιτούμενα, όχι ως πολυτέλειες, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο ξεκινούν και διατηρούνται οι μελλοντικές σχέσεις», δήλωσε η Roberts.

«Συνολικά, αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Απομακρύνοντας τις περιστασιακές σχέσεις, οι γυναίκες δεν αποχωρούν από την οικειότητα, αλλά επιλέγουν την σκόπιμη επιλογή. Κανονικοποιούν τη διάκριση και αναδιαμορφώνουν την πολιτιστική αφήγηση γύρω από τις σχέσεις ως κάτι που βασίζεται στην αντανάκλαση και την ευθυγράμμιση, όχι μόνο στην ορμή».