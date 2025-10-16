magazin
Situationships, τέλος! Γιατί οι νέες γυναίκες εγκαταλείπουν τις σχέσεις χωρίς δέσμευση
Relationsex 16 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

Situationships, τέλος! Γιατί οι νέες γυναίκες εγκαταλείπουν τις σχέσεις χωρίς δέσμευση

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι γυναίκες δείχνουν όλο και πιο αποφασισμένες να απορρίψουν τα situationships και να επιλέγουν συνειδητά τις συναισθηματικά υγιείς σχέσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα της εφαρμογής Hint App, σχεδόν όλες οι γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν τελειώσει με τα situationships.

Η έκθεση της Hint App, που βασίζεται σε απαντήσεις από περισσότερες από 3.400 γυναίκες ηλικίας 23 έως 45 ετών, διαπίστωσε ότι το 82% δήλωσε ότι έχει τελειώσει με τις «σχέσεις χωρίς δέσμευση» ή τις συναισθηματικά ασαφείς ρομαντικές σχέσεις.

Μία ανακεφαλαίωση: Τι είναι situationship;

Σύμφωνα με το Cambridge Dictionary, ένα situationhip είναι μια ρομαντική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν θεωρούν ακόμη τον εαυτό τους ζευγάρι, αλλά έχουν κάτι περισσότερο από φιλία:

  • Παρόλο που σε δύο άτομα αρέσει ο ένας στον άλλον, δυσκολεύονταν να ορίσουν τη σχέση τους και έτσι βρίσκονται σε ένα situationhip.
  • Σε ένα situationhip, δεν είσαι τόσο δεσμευμένος σε ένα άτομο όπως σε μια επίσημη σχέση.

Τα άτομα συχνά αποφεύγουν να μιλούν για το μέλλον ή για το αν είναι αποκλειστικά μαζί. Συνήθως δημιουργείται λόγω αβεβαιότητας, φόβου δέσμευσης ή απλώς ανάγκης για συντροφικότητα χωρίς πίεση, αλλά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και συναισθηματική ένταση.

Γιατί έχει σημασία

Η κουλτούρα των ραντεβού αποτελεί πηγή απογοήτευσης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, με τις γυναίκες να παραπονιούνται συχνά για την χαμηλή ποιότητα των matches στις εφαρμογές γνωριμιών και τους άνδρες να αναφέρουν συχνά ότι βρίσκουν πολύ λίγα άτομα.

Η άνοδος των σχέσεων χωρίς δεσμεύσεις (ή αλλιώς situationships) αντί να υπάρχουν ξεκάθαρες «ταμπέλες» στις σχέσεις έχει επίσης θολώσει τα όρια προκαλώντας μειωμένη ικανοποίηση από τη ζωή των ραντεβού για πολλούς.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Εκτός από τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που δήλωσαν ότι αφήνουν πίσω τους τα situationshios, το 68% δήλωσε ότι πρόσφατα μπήκε σε τουλάχιστον μία σχέση που θα χαρακτήριζε ως «συναισθηματικά ασύμβατη».

«Το εύρημα ότι το 82% των νέων γυναικών δηλώνουν ότι εγκαταλείπουν αυτού του έιδους τις σχέσεις» αντικατοπτρίζει μια αποφασιστική πολιτισμική αλλαγή στις σχέσεις», δήλωσε η Leigh Roberts, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της Hint App, στο Newsweek.

«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μόνο η απογοήτευση από τις ασαφείς συμφωνίες, αλλά ένας ευρύτερος επαναπροσδιορισμός της οικειότητας.

Οι γυναίκες είναι όλο και πιο απρόθυμες να αναθέσουν τη διασάφηση στους συντρόφους τους και αντίθετα επιμένουν στην αυτοαξιολόγηση πριν μπουν σε μια σχέση».

Περισσότεροι singles σήμερα  είναι έτοιμοι να απορρίψουν σχέσεις που δεν ταιριάζουν στις συναισθηματικές τους ανάγκες, καθώς το 71% ανέφερε αυξημένη αυτοπεποίθηση στην απόρριψη αταίριαστων προτάσεων και το 48% δηλώνει ότι απέφυγε εντελώς να μπει σε μια σχέση κατά τους τρεις μήνες που ακολούθησαν.

Υπάρχουν από καιρό διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την κουλτούρα των ραντεβού και τις εφαρμογές γνωριμιών, συμπεριλαμβανομένου του αν θεωρούν τις περιστασιακές σχέσεις επιβλαβείς ή χρήσιμες, καθώς και του τι είδους χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν αποφασίζουν να κάνουν swipe δεξιά ή αριστερά.

Μια πρόσφατη έρευνα της εφαρμογής γνωριμιών League διαπίστωσε ότι, ενώ το 73% των γυναικών δήλωσε ότι η επαγγελματική φιλοδοξία έχει σημασία όταν αποφασίζουν να ταιριάξουν με κάποιον, μόνο το 38% των ανδρών δήλωσε το ίδιο.

Τι λένε οι ειδικοί

H Roberts δήλωσε στο Newsweek: «Αυτή η απόρριψη των περιστασιακών σχέσεων υποδηλώνει ότι η κουλτούρα των ραντεβού απομακρύνεται από την ανοχή της αβεβαιότητας ως κανόνα. Ιστορικά, η αμφισημία έχει συχνά κανονικοποιηθεί ως μέρος του σύγχρονου σεναρίου των ραντεβού, αφήνοντας δυσανάλογα τις γυναίκες να διαχειρίζονται τις συναισθηματικές επιπτώσεις. Τα δεδομένα της Hint δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν είναι πλέον διατεθειμένες να φέρουν αυτό το βάρος. Αναδιαμορφώνουν τα ραντεβού ως μια διαδικασία επιλογής που βασίζεται στην αυτογνωσία, και όχι στην αναζήτηση επιβεβαίωσης».

Ο Kirill Liakh, διευθύνων σύμβουλος της Hint App, δήλωσε στο Newsweek: «Οι γυναίκες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα. Στην Hint, δεν το βλέπουμε αυτό ως υποχώρηση από τα ραντεβού, αλλά ως αναδιάρθρωση των θεμελίων τους. Η συναισθηματική ετοιμότητα, η ευθυγράμμιση του κύκλου και η σαφήνεια των επιθυμιών γίνονται τα νέα σημεία εισόδου στην οικειότητα. Αυτή η αλλαγή έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες των φύλων και να κανονικοποιήσει την σκόπιμη επιλογή ως πρότυπο στις σχέσεις».

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Η απόρριψη των «σχέσεων χωρίς δέσμευση» μπορεί να υποδηλώνει αλλαγή των κανόνων των φύλων, σύμφωνα με τον Roberts.

«Θέτει την συναισθηματική ετοιμότητα και τον καθορισμό ορίων ως προαπαιτούμενα, όχι ως πολυτέλειες, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο ξεκινούν και διατηρούνται οι μελλοντικές σχέσεις», δήλωσε η Roberts.

«Συνολικά, αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Απομακρύνοντας τις περιστασιακές σχέσεις, οι γυναίκες δεν αποχωρούν από την οικειότητα, αλλά επιλέγουν την σκόπιμη επιλογή. Κανονικοποιούν τη διάκριση και αναδιαμορφώνουν την πολιτιστική αφήγηση γύρω από τις σχέσεις ως κάτι που βασίζεται στην αντανάκλαση και την ευθυγράμμιση, όχι μόνο στην ορμή».

Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;
Πλατονικά νοικοκυριά 16.10.25

Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές οικογενειακές δομές δοκιμάζονται από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, όλο και περισσότεροι ενήλικες εξερευνούν συνεργασίες με φίλους ως ένα εναλλακτικό μοντέλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στρέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;
Relationsex 16.10.25

Η επιστροφή της προξενήτρας: Γιατί οι πλούσιοι άνδρες στρέφονται σε πολυτελείς υπηρεσίες γνωριμιών;

Σε μία εποχή που ο χρόνος είναι χρήμα, κάποιοι εύποροι άνδρες εγκαταλείπουν τα dating apps και πληρώνουν ακριβά για να βρουν την αγάπη μέσα από εξειδικευμένους matchmakers

Σύνταξη
Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;
Relationsex 09.10.25

Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;

Οι άνδρες που θεωρούνται «καλά παιδιά», με υψηλά επίπεδα ευγένειας — ένα χαρακτηριστικό που περιλαμβάνει ενσυναίσθηση, υπομονή και καλοσύνη — βρέθηκαν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν σύντροφο.

Σύνταξη
«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα
Relationsex 25.09.25

«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μια νέα έρευνα ανέδειξε μια συνεχιζόμενη τάση για τους νέους ενήλικες να μην θέλουν να παντρευτούν και να είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους χωρίς σύζυγο ή σύντροφο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: Η κατάθεση του 22χρονου φερόμενου συνεργού – «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο νεαρός που εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία κατέθεσε ότι όταν είπε στον φίλο του για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εκείνος του απάντησε ότι «θα τα κανονίσει όλα αυτός»

Σύνταξη
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Euroleague 16.10.25

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο
Ελλάδα 16.10.25

Μεσσηνία: 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη στο Χαροκοπιό – Περίμενε 45 λεπτά το ασθενοφόρο

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σύνταξη
Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες
ΗΠΑ 16.10.25

Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή

Σύνταξη
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»

Ο Λορέντσο Πιρόλα για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ, ενώ τόνισε πως νιώθει στους Πειραιώτες «σαν στο σπίτι του» και προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σύνταξη
Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα
Συρία 16.10.25

Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα

Ο εξόριστος Σύριος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας την πολυτέλεια στη Ρωσία, μετά την παροχή ασύλου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουγγαρία – Θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία
«Παραγωγική συνομιλία» 16.10.25 Upd: 21:54

Πούτιν και Τραμπ θα συναντηθούν στην Ουγγαρία – Θα συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, για να δουν αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρωτοβουλία Πούτιν το τηλεφώνημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη
Μούσα 16.10.25

Ζωντανή Καρυάτιδα, αιώνια τραγωδός: Η Ειρήνη Παπά και το πάθος της φωτίζουν την Ταινιοθήκη

Η Ειρήνη Παππά, η ηθοποιός που έγινε συνώνυμο της Ελλάδας του φωτός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο του πολιτισμού και της κοινής μας μνήμης και ως τέτοιο τιμάτει σε ένα πλούσιο αφιέρωμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;
Πλατονικά νοικοκυριά 16.10.25

Είναι η συγκατοίκηση και η από κοινού ανατροφή παιδιών με φίλους το μέλλον της οικογενειακής ευτυχίας;

Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές οικογενειακές δομές δοκιμάζονται από οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, όλο και περισσότεροι ενήλικες εξερευνούν συνεργασίες με φίλους ως ένα εναλλακτικό μοντέλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Το νέο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, Play, θα εμφανιστεί στο στήθος των παικτών της Μπαρτσελόνα στο κλάσικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου — μια ακόμη συνεργασία του Spotify με το σύλλογο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μαξίμου για Άγνωστο Στρατιώτη: Επιμένει στην καταστολή, αναθέτει στον… χρόνο το σβήσιμο των ονομάτων

Από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά «δεν θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με το χρόνο». Οι σχεδιασμοί του Μαξίμου και η κατάθεση της τροπολογίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική
Ακρίβεια 16.10.25

«Ψήνονται» νέες αυξήσεις στα τρόφιμα; Ανησυχητικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη χονδρική

Ακρίβηναν κατά 7,2% οι τιμές στα τρόφιμα στις εισαγωγές χονδρικής τον Αύγουστο, προϊδεάζοντας για νέες αυξήσεις στη λιανική τους επόμενους μήνες. Από σήμερα σε ισχύ η μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιχείρηση Illuminati: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα πλαστογραφίας εγγράφων και παράνομης διακίνησης μεταναστών
Ελλάδα 16.10.25

Επιχείρηση Illuminati: Κύκλωμα έπαιρνε 8.000 ευρώ το άτομο για παράνομη διακίνηση μεταναστών - Πέντε συλλήψεις

Εντοπίστηκαν 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων, ενώ κατασχέθηκαν διαβατήρια, ταυτότητες και πλήθος καρτών με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μικροτσίπ

Σύνταξη
Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ
Global Sumud Floatilla 16.10.25

Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper ότι δέχτηκε ξυλοδαρμό και βασανιστήρια από τον ισραηλινό στρατό, αφού απήχθη σε διεθνή ύδατα ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
