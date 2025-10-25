«Ένιωσα ναυτία!»: Η νέα σειρά τρόμου «It: Welcome to Derry» υπόσχεται να μας τρομάξει δίχως αύριο

Η νέα σειρά τρόμου του HBO, «It: Welcome to Derry», υπόσχεται να ανεβάσει τον πήχη του τρόμου σε πρωτοφανή επίπεδα. Η σειρά οκτώ επεισοδίων, που κάνει πρεμιέρα στις 26 Οκτωβρίου, λειτουργεί ως prequel των επιτυχημένων ταινιών «It» (2018) και «It: Chapter Two» (2019), γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στο 1962, στην απαρχή του διαβόητου Pennywise – τον οποίο ενσαρκώνει ξανά ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ.

Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Άντι Μουσιέτι, δημιουργός των δύο κινηματογραφικών ταινιών, ο οποίος συνεργάστηκε ξανά με την αδερφή του Μπάρμπαρα Μουσιέτι και τον σεναριογράφο Τζέισον Φουκς. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως αυτή τη φορά δεν υπήρξαν «φρένα» ούτε στην ποσότητα αίματος, ούτε στον τρόμο: «Το κοινό θέλει να εκπλήσσεται, να δοκιμάζεται με τρόπους που δεν έχει ξαναζήσει. Κάναμε τα πάντα πιο έντονα», είπε ο Μουσιέτι στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στα στούντιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ.

«Περίμενα ότι θα μας σταματήσουν»

Η Μπάρμπαρα Μουσιέτι αποκάλυψε ότι το στούντιο δεν τους επέβαλε κανέναν περιορισμό, παρά την υπερβολική βία και τις σκληρές σκηνές: «Περίμενα ότι θα μας σταματήσουν κάποια στιγμή, αλλά κάθε φορά που δείχναμε κάτι, το λάτρευαν. Ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τέτοια στήριξη».

Η Τέιλορ Πέιτζ, που υποδύεται μια μητέρα η οποία μετακομίζει στο Ντέρι με τον αξιωματικό σύζυγό της και τον γιο τους, παραδέχθηκε ότι η σειρά την επηρέασε έντονα ψυχολογικά: «Η Μπάρμπαρα με προειδοποίησε να μην τη δω ακόμα, επειδή μόλις είχα γεννήσει. Και είχε δίκιο — τα πρώτα επεισόδια είναι πραγματικά σκληρά. Ένιωσα ναυτία!», είπε γελώντας.

Ή, όπως πρόσθεσε με χαμόγελο: «Είναι γαμ…νο!»

«Υπάρχουν σκηνές που είναι αηδιαστικές»

Ο Κρις Τσολκ, που επίσης συμμετέχει στη σειρά, σημείωσε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει «πόσο ακραία» ήταν κάποια σημεία μέχρι να τα δει ολοκληρωμένα: «Υπάρχουν σκηνές που είναι αηδιαστικές — με την καλή έννοια».

Ο συνδημιουργός Τζέισον Φουκς τόνισε ότι πίσω από το αίμα και τον τρόμο υπάρχει μια σκοτεινή ψυχολογική διάσταση: «Είναι μια σειρά για το φως και το σκοτάδι που κρύβουμε όλοι μέσα μας. Θέλαμε να σπρώξουμε τα όρια — και νομίζω πως το καταφέραμε. Είναι αδυσώπητη».

Οι Μουσιέτι μίλησαν και για το επόμενο μεγάλο τους πρότζεκτ — την ταινία «Batman: The Brave and the Bold» για το κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Αν και η Μπάρμπαρα περιορίστηκε να πει πως «η πρόθεση είναι να γίνει, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα γι’ αυτό», ο Άντι αποκάλυψε χαμογελώντας πως «σε λίγους μήνες θα μπορούμε να πούμε περισσότερα» — πριν συνειδητοποιήσει ότι μάλλον «είπε περισσότερα απ’ όσα έπρεπε».

*Με πληροφορίες από: Variety, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της σειράς, Πηγή: HΒΟ