«Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4

Η Warner Bros. και η New Line Cinema επιβεβαίωσαν ότι Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία κατάφερε να κερδίσει 194 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο του Σαββατοκύριακο προβολής, ένα ποσό που το αναδεικνύει ως το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών.

Η βιομηχανία είχε προβλέψει ότι καμία ταινία τρόμου δεν θα κατάφερνε να ξεπεράσει το ρεκόρ του IT, της κινηματογραφικής μεταφοράς του εμβληματικού βιβλίου του Στίβεν Κινγκ, όμως Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία διέψευσε τους πάντες.

Σύμφωνα με το Variety η ταινία όχι μόνο ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ εσόδων για ταινία τρόμου στην πρεμιέρα της, αλλά το έκανε με μεγάλη διαφορά.

Η ταινία που είναι και το τελευταίο κινηματογραφικό κεφάλαιο στο σύμπαν τρόμου του Καλέσματος επιβεβαιώνει ότι το genre του αίματος είναι πιο ζωντανό και κερδοφόρο από ποτέ.

Ο επίλογος στο κινηματογραφικό σύμπαν του Conjuring κατάφερε να κάνει αυτό που θεωρούταν αδιανόητο, σπάζοντας το ρεκόρ των 181,1 εκατ. δολ. (περίπου 163 εκατομμύρια ευρώ) που είχε κάνει το IT στο άνοιγμά του, παγκοσμίως.

Το ρεκόρ αυτό δικαιώνει τη δημιουργία που έχτισε ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γουάν καθώς για περισσότερο από μία δεκαετία τρόμου, το κοινό συρρέει στις κινηματογραφικές αίθουσες για να παρακολουθήσει το επόμενο τρομακτικό κεφάλαιο της ιστορίας των ερευνητών παραφυσικών φαινομένων, Εντ και Λορέιν Γουόρεν.

Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία έγινε το ανέλπιστο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Τσέιβες, ενός βετεράνου του franchise, έχει πρωταγωνιστές τον Πάτρικ Γουίλσον και τη Βέρα Φαρμίγκα στους ρόλους των Γουόρεν, οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν ένα δαίμονα από ένα σπίτι.

Η επιτυχία της ταινίας εδραιώνει το franchise του Conjuring ως την πιο κερδοφόρα σειρά ταινιών τρόμου στην ιστορία, με μία αφοσιωμένη και πιστή βάση θαυμαστών που συνεχίζει να μεγαλώνει με κάθε νέα προσθήκη.

Κλείστε εισιτήρια και γίνετε μάρτυρας σε αυτό το τελευταίο Κάλεσμα εδώ