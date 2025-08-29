Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

Ο Benjamin Lee σημειώνει ότι το φαινόμενο Barbenheimer ήταν πράγματι μια ανεπανάληπτη σύμπτωση, καθώς τα συνολικά έσοδα του φετινού box office δεν κατάφεραν να αγγίξουν τον μαγικό αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τις αρχικές ελπίδες που δημιούργησαν κάποιες επιτυχίες, όπως η ταινία Λίλο & Στιτς, τα συνολικά έσοδα φτάνουν τα 3,53 δισεκατομμύρια δολάρια, μια μικρή άνοδος σε σχέση με τα 3,52 δισεκατομμύρια του προηγούμενου έτους.

Πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται οι νέες τάσεις, οι απρόσμενες επιτυχίες και οι παλιές συνταγές που απέτυχαν να επαναλάβουν το ένδοξο παρελθόν τους.

Η φετινή σεζόν σηματοδοτήθηκε από την «επιστροφή» των υπερηρώων, την κυριαρχία της νοσταλγίας των millennial, αλλά και την εμφάνιση απρόσμενων επιτυχιών από πλατφόρμες streaming.

Αναμνήσεις, η κυρίαρχη δύναμη

Η νοσταλγία αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο παίκτη στο καλοκαιρινό box office, με τη φετινή σεζόν να επικεντρώνεται σε έργα που απευθύνονται σε όσους θεωρούν τα early 2000s ως μια καθοριστική περίοδο.

Το στοίχημα αυτό απέδωσε σε μεγάλο βαθμό. Τον Μάιο, η έκτη συνέχεια του Final Destination, που ξεκίνησε το 2000, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποτελώντας την πιο εμπορική ταινία του franchise.

Ακολούθησε τον Ιούνιο η επιστροφή του Ντάνι Μπόιλ στον κόσμο του 28 Days Later, με μια νέα τριλογία που απέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σχεδόν διπλάσια από την πρωτότυπη ταινία του 2002.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού δεν ήταν άλλη από το live-action remake του Λίλο & Στιτς (2002), η μόνη ταινία που έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η ταινία εκμεταλλεύτηκε τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα του πρωτότυπου animation, καθώς οι έφηβοι που μεγάλωσαν με την ταινία έγιναν millennial γονείς, δημιουργώντας μια νέα γενιά θαυμαστών.

Τον Αύγουστο, η συνέχεια του Freaky Friday (2003) με τη Λίντσεϊ Λόχαν και την Τζέιμι Λι Κέρτις ξεπέρασε τα 115 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές ενώ τα 844 εκατομμύρια δολάρια του νέου Jurassic Park επιβεβαιώνουν ότι η νοσταλγία έχει αξία στα ταμεία.

Αnimation, η μεγάλη κρίση

Αν και το remake του Λίλο & Στιτς (που έφερε ανάσα στη Disney μετά το φιάσκο της Χιονάτης) και το live-action του How to Train Your Dragon γνώρισαν τεράστια επιτυχία, φέρνοντας συνολικά πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, το animation στο σύνολό του απογοήτευσε σε έσοδα.

Η Pixar, παρόλο που πέρυσι σημείωσε τεράστια επιτυχία με το Inside Out 2, φέτος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Το Elio είχε το χειρότερο εναρκτήριο τετραήμερο στην ιστορία της εταιρείας, φέρνοντας μόλις 152 εκατομμύρια δολάρια, με έναν προϋπολογισμό που άγγιξε τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Παρόμοια ήταν η κατάσταση και για τη μεταφορά των Στρουμφ από τη Sony στην Paramount. Το 2011, η πρώτη ταινία των Στρουμφ της Sony απέφερε εντυπωσιακά 563 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατακτώντας την ένατη θέση στην κατάταξη των ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς.

Αν και η συνέχεια του 2013 έφερε 347 εκατομμύρια δολάρια και η επανεκκίνηση του 2017 ακόμη χαμηλότερα, στα 197 εκατομμύρια δολάρια, αυτοί οι αριθμοί ήταν πολύ πιο εντυπωσιακοί από ό,τι πέτυχε η τελευταία απόπειρα αυτού του καλοκαιριού, καθώς το franchise μεταφέρθηκε από τη Sony στην Paramount.

Τα Στρουμφ με επικεφαλής τη Ριάνα κέρδισαν μόλις 31 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 109 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, μια θέση στην κορυφή θα το εκλάμβανε ως τέλος του franchise.

Άλλη απογοήτευση ήταν η συνέχεια του The Bad Guys, που έφερε μόνο 150 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα 250 εκατομμύρια του πρώτου μέρους.

Τρόμος, το «μυστικό υπερόπλο»

Ενώ για καιρό οι υπερήρωες και ο τρόμος ήταν οι πιο αξιόπιστες κινηματογραφικές κατηγορίες, η τελευταία άρχισε να χάνει τη δυναμική της. Φέτος, όμως, το καλοκαίρι είδε την αναγέννηση του είδους.

Κάνοντας αρχή τον Απρίλιο, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν, το Sinners, το μοναδικό στο είδος του υβρίδιο τρόμου, φαντασίας, δράσης και δράματος εποχής του Ράιαν Κούγκλερ σημείωσε μια τεράστια επιτυχία, παραμένοντας στο top 10 μέχρι τα μέσα Ιουνίου (έχει γίνει η πιο εισπρακτική πρωτότυπη ταινία live-action από το Gravity).

Εβδομάδες αργότερα, το Final Destination: Bloodlines έγινε επίσης το franchise με τα περισσότερα έσοδα (έφερε στα ταμεία 285 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε σύγκριση με τα 186 εκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου, τέταρτου, κεφαλαίου) οπότε οι συναγερμοί στα σοτύντιο σταμάτησαν να ηχούν.

Αυτό που ήθελε το κοινό, όπως φάνηκε από την επιτυχία του Longlegs του περασμένου καλοκαιριού, ήταν κάτι που ένιωθε ξεχωριστό, και ο υπερκορεσμός του είδους είχε αφήσει τόσες πολλές ταινίες τρόμου να μοιάζουν μπαγιάτικες και περιττές.

Αν και το Sinners, που κυκλοφόρησε ουσιαστικά την άνοιξη, θα είναι αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό success story της χρονιάς, η μεγάλη νίκη τρόμου του καλοκαιριού ήρθε τον Αύγουστο με την κυκλοφορία του Weapons του Zακ Κρέγκερ μετά το επιτυχημένο Barbarian.

Ακόμη μια κυκλοφορία της Warner Bros (καλοκαιρινά μπόνους στο τμήμα μάρκετινγκ με το στούντιο να έχει φέρει στις αίθουσες και τα Sinners και Final Destination 6), το Weapons έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και υπενθύμισε στα στούντιο τη δύναμη ενός καλοδιαφημισμένου πρωτότυπου θρίλερ-τρόμου το καλοκαίρι.

Streamers, οι νέοι παίκτες

Την ίδια στιγμή, οι πλατφόρμες streaming εισχώρησαν με δύναμη στην αγορά.

Η Sony, η οποία είχε παραχωρήσει το animation KPop: Demon Hunters στο Netflix, είδε την ταινία να γίνεται ένα απρόσμενο φαινόμενο, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία στην πλατφόρμα και αργότερα στις αίθουσες, με μια ειδική έκδοση για sing-along που έφερε 20 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Η Apple επίσης σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της με την ταινία F1: The Movie που έφτασε τα 604 εκατομμύρια δολάρια.

Arthouse, ένας (άδικα) χαμένος

Το box office μετά την πανδημία δεν ήταν ευνοϊκό για τις arthouse ταινίες, ειδικά το καλοκαίρι. Πριν από το 2020, ταινίες όπως το Hereditary, το Sorry to Bother You και το RBG κατάφεραν να βγάλουν νοκ άουτ μεγάλες παραγωγές φέρνοντας στις αίθουσες το αφοσιωμένο σινεφίλ κοινό, έκτοτε ωστόσο οι ανεξάρτητες ταινίες που έκαναν επιτυχία στα box office σπανίζουν.

Φέτος ήταν μια ακόμη απογοητευτική σεζόν με το A24 να μην έχει ιδιαίτερη τύχη με την ταινία που αποθεώθηκε -δικαίως- στο Sundance, το τρυφερό ντεμπούτο της Εύα Βίκτορ στο Sundance, Sorry, Baby (2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) όσο και με το γουέστερν στους καιρούς της πανδημίας του Covid Eddington του Άρι Άστερ σε ευρεία κυκλοφορία (10,1 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Η Neon δυσκολεύτηκε επίσης να κερδίσει στα ταμεία με το -απίθανα συγκινητικό και αληθινό- βραβευμένο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, The Life of Chuck (6,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) ενώ ακόμη και ο Γουές Άντερσον με το The Phoenician Scheme, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Αυτό που λειτούργησε για το A24 ήταν το Materialists της Σελίν Σονγκ, ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά έργα τους τελευταία.

Η ρομαντική κωμωδία με πρωταγωνίστρια την Ντακότα Τζόνσον και τον Πέδρο Πασκάλ έφτασε τα 36 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 85 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, εντυπωσιακό δεδομένου τόσο του προϋπολογισμού των 18 εκατομμυρίων δολαρίων όσο και της πρόσφατης απόδοσης του είδους στο box office.

Υπερήρωες, οι μεγάλοι ασθενείς

Μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων, η Marvel έκανε μια παύση στην παραγωγή ταινιών με υπερήρωες ενώ η DC προσπάθησε να κάνει μια νέα αρχή.

Το Superman του Τζέιμς Γκαν, με προϋπολογισμό 225 εκατομμύρια δολάρια, θεωρήθηκε ως το «μεγάλο στοίχημα» για το μέλλον του είδους.

Παρόλο που σημείωσε μια αξιοπρεπή επιτυχία, με 605 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το γεγονός ότι οι εισπράξεις του ήταν κυρίως από τις ΗΠΑ (347 εκατομμύρια δολάρια) αφήνει πολλά ερωτήματα για τη διεθνή απήχηση της DC.

Από την άλλη, η Marvel αντιμετώπισε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Το Captain America: Brave New World δεν κατάφερε να καλύψει τον προϋπολογισμό του, ενώ το Thunderbolts είχε ακόμα χειρότερη πορεία, φέρνοντας μόνο 382 εκατομμύρια δολάρια, πολύ μακριά από τις ένδοξες εποχές του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ακόμα και το Fantastic Four: First Steps, παρόλο που έλαβε καλές κριτικές, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Υπάρχουν πολλά συμπεράσματα από τη μεγάλη εικόνα του box office για το καλοκαίρι του 2025. Ωστόσο το κυρίαρχο είναι ότι το κοινό αναζητά πλέον κάτι παραπάνω από μια απλή συνέχεια ή ένα franchise.

Η επιτυχία ανήκει σε όσες ταινίες προσφέρουν κάτι φρέσκο και είναι πρωτότυπες -ακόμη και αν πρόκειται για μια νοσταλγική αναβίωση που έχει απήχηση σε νέες γενιές, είτε για ένα πρωτότυπο θρίλερ που δημιουργεί buzz.

Η βιομηχανία του Χόλιγουντ βρίσκεται σε μια φάση αναπροσαρμογής, όπου η ποιότητα και η αυθεντικότητα είναι τα στοιχεία που τελικά κερδίζουν το κοινό.