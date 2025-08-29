magazin
29.08.2025
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
29 Αυγούστου 2025

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Spotlight

Ο Benjamin Lee σημειώνει ότι το φαινόμενο Barbenheimer ήταν πράγματι μια ανεπανάληπτη σύμπτωση, καθώς τα συνολικά έσοδα του φετινού box office δεν κατάφεραν να αγγίξουν τον μαγικό αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τις αρχικές ελπίδες που δημιούργησαν κάποιες επιτυχίες, όπως η ταινία Λίλο & Στιτς, τα συνολικά έσοδα φτάνουν τα 3,53 δισεκατομμύρια δολάρια, μια μικρή άνοδος σε σχέση με τα 3,52 δισεκατομμύρια του προηγούμενου έτους.

Πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται οι νέες τάσεις, οι απρόσμενες επιτυχίες και οι παλιές συνταγές που απέτυχαν να επαναλάβουν το ένδοξο παρελθόν τους.

Η φετινή σεζόν σηματοδοτήθηκε από την «επιστροφή» των υπερηρώων, την κυριαρχία της νοσταλγίας των millennial, αλλά και την εμφάνιση απρόσμενων επιτυχιών από πλατφόρμες streaming.

Αναμνήσεις, η κυρίαρχη δύναμη

YouTube thumbnail

Η νοσταλγία αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο παίκτη στο καλοκαιρινό box office, με τη φετινή σεζόν να επικεντρώνεται σε έργα που απευθύνονται σε όσους θεωρούν τα early 2000s ως μια καθοριστική περίοδο.

Το στοίχημα αυτό απέδωσε σε μεγάλο βαθμό. Τον Μάιο, η έκτη συνέχεια του Final Destination, που ξεκίνησε το 2000, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αποτελώντας την πιο εμπορική ταινία του franchise.

Ακολούθησε τον Ιούνιο η επιστροφή του Ντάνι Μπόιλ στον κόσμο του 28 Days Later, με μια νέα τριλογία που απέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σχεδόν διπλάσια από την πρωτότυπη ταινία του 2002.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία του καλοκαιριού δεν ήταν άλλη από το live-action remake του Λίλο & Στιτς (2002), η μόνη ταινία που έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η ταινία εκμεταλλεύτηκε τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα του πρωτότυπου animation, καθώς οι έφηβοι που μεγάλωσαν με την ταινία έγιναν millennial γονείς, δημιουργώντας μια νέα γενιά θαυμαστών.

Τον Αύγουστο, η συνέχεια του Freaky Friday (2003) με τη Λίντσεϊ Λόχαν και την Τζέιμι Λι Κέρτις ξεπέρασε τα 115 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές ενώ τα 844 εκατομμύρια δολάρια του νέου Jurassic Park επιβεβαιώνουν ότι η νοσταλγία έχει αξία στα ταμεία.

Αnimation, η μεγάλη κρίση

Αν και το remake του Λίλο & Στιτς (που έφερε ανάσα στη Disney μετά το φιάσκο της Χιονάτης) και το live-action του How to Train Your Dragon γνώρισαν τεράστια επιτυχία, φέρνοντας συνολικά πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, το animation στο σύνολό του απογοήτευσε σε έσοδα.

Η Pixar, παρόλο που πέρυσι σημείωσε τεράστια επιτυχία με το Inside Out 2, φέτος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Το Elio είχε το χειρότερο εναρκτήριο τετραήμερο στην ιστορία της εταιρείας, φέρνοντας μόλις 152 εκατομμύρια δολάρια, με έναν προϋπολογισμό που άγγιξε τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Παρόμοια ήταν η κατάσταση και για τη μεταφορά των Στρουμφ από τη Sony στην Paramount. Το 2011, η πρώτη ταινία των Στρουμφ της Sony απέφερε εντυπωσιακά 563 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κατακτώντας την ένατη θέση στην κατάταξη των ταινιών με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς.

YouTube thumbnail

Αν και η συνέχεια του 2013 έφερε 347 εκατομμύρια δολάρια και η επανεκκίνηση του 2017 ακόμη χαμηλότερα, στα 197 εκατομμύρια δολάρια, αυτοί οι αριθμοί ήταν πολύ πιο εντυπωσιακοί από ό,τι πέτυχε η τελευταία απόπειρα αυτού του καλοκαιριού, καθώς το franchise μεταφέρθηκε από τη Sony στην Paramount.

Τα Στρουμφ με επικεφαλής τη Ριάνα κέρδισαν μόλις 31 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 109 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, μια θέση στην κορυφή θα το εκλάμβανε ως τέλος του franchise.

Άλλη απογοήτευση ήταν η συνέχεια του The Bad Guys, που έφερε μόνο 150 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα 250 εκατομμύρια του πρώτου μέρους.

Τρόμος, το «μυστικό υπερόπλο»

YouTube thumbnail

Ενώ για καιρό οι υπερήρωες και ο τρόμος ήταν οι πιο αξιόπιστες κινηματογραφικές κατηγορίες, η τελευταία άρχισε να χάνει τη δυναμική της. Φέτος, όμως, το καλοκαίρι είδε την αναγέννηση του είδους.

Κάνοντας αρχή τον Απρίλιο, λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν, το Sinners, το μοναδικό στο είδος του υβρίδιο τρόμου, φαντασίας, δράσης και δράματος εποχής του Ράιαν Κούγκλερ  σημείωσε μια τεράστια επιτυχία, παραμένοντας στο top 10 μέχρι τα μέσα Ιουνίου (έχει γίνει η πιο εισπρακτική πρωτότυπη ταινία live-action από το Gravity).

Εβδομάδες αργότερα, το Final Destination: Bloodlines έγινε επίσης το franchise με τα περισσότερα έσοδα (έφερε στα ταμεία 285 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε σύγκριση με τα 186 εκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου, τέταρτου, κεφαλαίου) οπότε οι συναγερμοί στα σοτύντιο σταμάτησαν να ηχούν.

Αυτό που ήθελε το κοινό, όπως φάνηκε από την επιτυχία του Longlegs του περασμένου καλοκαιριού, ήταν κάτι που ένιωθε ξεχωριστό, και ο υπερκορεσμός του είδους είχε αφήσει τόσες πολλές ταινίες τρόμου να μοιάζουν μπαγιάτικες και περιττές.

YouTube thumbnail

Αν και το Sinners, που κυκλοφόρησε ουσιαστικά την άνοιξη, θα είναι αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό success story της χρονιάς, η μεγάλη νίκη τρόμου του καλοκαιριού ήρθε τον Αύγουστο με την κυκλοφορία του Weapons του Zακ Κρέγκερ μετά το επιτυχημένο Barbarian.

Ακόμη μια κυκλοφορία της Warner Bros (καλοκαιρινά μπόνους στο τμήμα μάρκετινγκ με το στούντιο να έχει φέρει στις αίθουσες και τα Sinners και Final Destination 6), το Weapons έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και υπενθύμισε στα στούντιο τη δύναμη ενός καλοδιαφημισμένου πρωτότυπου θρίλερ-τρόμου το καλοκαίρι.

Streamers, οι νέοι παίκτες

YouTube thumbnail

Την ίδια στιγμή, οι πλατφόρμες streaming εισχώρησαν με δύναμη στην αγορά.

Η Sony, η οποία είχε παραχωρήσει το animation KPop: Demon Hunters στο Netflix, είδε την ταινία να γίνεται ένα απρόσμενο φαινόμενο, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία στην πλατφόρμα και αργότερα στις αίθουσες, με μια ειδική έκδοση για sing-along που έφερε 20 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Η Apple επίσης σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της με την ταινία F1: The Movie που έφτασε τα 604 εκατομμύρια δολάρια.

YouTube thumbnail

Arthouse, ένας (άδικα) χαμένος

Το box office μετά την πανδημία δεν ήταν ευνοϊκό για τις arthouse ταινίες, ειδικά το καλοκαίρι. Πριν από το 2020, ταινίες όπως το Hereditary, το Sorry to Bother You και το RBG κατάφεραν να βγάλουν νοκ άουτ μεγάλες παραγωγές φέρνοντας στις αίθουσες το αφοσιωμένο σινεφίλ κοινό, έκτοτε ωστόσο οι ανεξάρτητες ταινίες που έκαναν επιτυχία στα box office σπανίζουν.

Φέτος ήταν μια ακόμη απογοητευτική σεζόν με το A24 να μην έχει ιδιαίτερη τύχη με την ταινία που αποθεώθηκε -δικαίως- στο Sundance, το τρυφερό ντεμπούτο της Εύα Βίκτορ στο Sundance, Sorry, Baby (2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) όσο και με το γουέστερν στους καιρούς της πανδημίας του Covid Eddington του Άρι Άστερ σε ευρεία κυκλοφορία (10,1 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

YouTube thumbnail

Η Neon δυσκολεύτηκε επίσης να κερδίσει στα ταμεία με το -απίθανα συγκινητικό και αληθινό- βραβευμένο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, The Life of Chuck (6,7 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) ενώ ακόμη και ο Γουές Άντερσον με το The Phoenician Scheme, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Αυτό που λειτούργησε για το A24 ήταν το Materialists της Σελίν Σονγκ, ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά έργα τους τελευταία.

Η ρομαντική κωμωδία με πρωταγωνίστρια την Ντακότα Τζόνσον και τον Πέδρο Πασκάλ έφτασε τα 36 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 85 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, εντυπωσιακό δεδομένου τόσο του προϋπολογισμού των 18 εκατομμυρίων δολαρίων όσο και της πρόσφατης απόδοσης του είδους στο box office.

YouTube thumbnail

Υπερήρωες, οι μεγάλοι ασθενείς

Μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων, η Marvel έκανε μια παύση στην παραγωγή ταινιών με υπερήρωες ενώ η DC προσπάθησε να κάνει μια νέα αρχή.

Το Superman του Τζέιμς Γκαν, με προϋπολογισμό 225 εκατομμύρια δολάρια, θεωρήθηκε ως το «μεγάλο στοίχημα» για το μέλλον του είδους.

Παρόλο που σημείωσε μια αξιοπρεπή επιτυχία, με 605 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το γεγονός ότι οι εισπράξεις του ήταν κυρίως από τις ΗΠΑ (347 εκατομμύρια δολάρια) αφήνει πολλά ερωτήματα για τη διεθνή απήχηση της DC.

YouTube thumbnail

Από την άλλη, η Marvel αντιμετώπισε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Το Captain America: Brave New World δεν κατάφερε να καλύψει τον προϋπολογισμό του, ενώ το Thunderbolts είχε ακόμα χειρότερη πορεία, φέρνοντας μόνο 382 εκατομμύρια δολάρια, πολύ μακριά από τις ένδοξες εποχές του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ακόμα και το Fantastic Four: First Steps, παρόλο που έλαβε καλές κριτικές, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Υπάρχουν πολλά συμπεράσματα από τη μεγάλη εικόνα του box office για το καλοκαίρι του 2025. Ωστόσο το κυρίαρχο είναι ότι το κοινό αναζητά πλέον κάτι παραπάνω από μια απλή συνέχεια ή ένα franchise.

Η επιτυχία ανήκει σε όσες ταινίες προσφέρουν κάτι φρέσκο και είναι πρωτότυπες -ακόμη και αν πρόκειται για μια νοσταλγική αναβίωση που έχει απήχηση σε νέες γενιές, είτε για ένα πρωτότυπο θρίλερ που δημιουργεί buzz.

Η βιομηχανία του Χόλιγουντ βρίσκεται σε μια φάση αναπροσαρμογής, όπου η ποιότητα και η αυθεντικότητα είναι τα στοιχεία που τελικά κερδίζουν το κοινό.

Stream magazin
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»
Smithsonian 29.08.25

Ειδικοί τέχνης απαντούν στον Τραμπ: «Όταν οι κυβερνήσεις αστυνομεύουν τα μουσεία, αστυνομεύουν τη φαντασία»

Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο εκθέματα του Smithsonian, με τον Τραμπ να κατηγορεί τα μουσεία ότι «μιλούν υπερβολικά για τη δουλεία», προκαλώντας αντίδραση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά
Ζωντανός Θρύλος 28.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Αν ο Βέρνερ έχει όρια, δεν ξέρω ποια είναι αυτά

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα παρέδωσε το τιμητικό βραβείο του Χρυσού Λέοντα στον θρυλικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
Box office 27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Σύνταξη
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
