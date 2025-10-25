science
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ασφάλεια δεδομένων και προγραμματισμός ταξιδιών με τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία 25 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

Ασφάλεια δεδομένων και προγραμματισμός ταξιδιών με τεχνητή νοημοσύνη

Οι ερευνητές της Kaspersky ανακάλυψαν τι ωθεί τους ενεργούς χρήστες της AI να την εμπιστεύονται για τον σχεδιασμό των ταξιδιών τους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για πολλούς ταξιδιώτες, καθώς εξοικονομεί χρόνο, προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις και βοηθά στον εντοπισμό οικονομικών προσφορών. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, σύμφωνα με τελευταία έρευνα της Kaspersky.

Οι ερευνητές της Kaspersky ανακάλυψαν τι ωθεί τους ενεργούς χρήστες της AI να την εμπιστεύονται για τον σχεδιασμό των ταξιδιών τους και πώς αντιλαμβάνονται την ασφάλεια αυτών των εργαλείων.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το βασικό κίνητρο για τη χρήση AI στον προγραμματισμό ταξιδιών είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η απλοποίηση της προετοιμασίας, με το 73% των χρηστών να επισημαίνει αυτά τα οφέλη.

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια, που ανέφερε το 65% των ερωτηθέντων, είναι η αναζήτηση πληροφοριών για τα κύρια αξιοθέατα του προορισμού και οι εξατομικευμένες προτάσεις σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, το 63% χρησιμοποιεί την ΤΝ για να εντοπίσει τις πιο συμφέρουσες προσφορές, ενώ το 61% την εμπιστεύεται για να ανακαλύψει πληροφορίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να βρεθούν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (55+) εμφανίζει ελαφρώς διαφορετικό μοτίβο: δίνει μικρότερη έμφαση στις εξατομικευμένες προσφορές (60%), αλλά βασίζεται περισσότερο στην AI για να ανακαλύψει προτάσεις που δεν θα έβρισκε μόνη της (65%). Παράλληλα, οι γονείς δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εξατομικευμένες προτάσεις (68%) σε σύγκριση με όσους δεν έχουν παιδιά (60%), γεγονός που υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της AI ως πολύπλευρου βοηθού για διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Σήμερα, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ταξιδιώτες μπορούν να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο ταξιδιωτικό πλάνο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, μέσα σε λίγα μόνο κλικ. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχουν τα chatbots πρέπει πάντα να ελέγχονται. Έχουν ήδη υπάρξει περιπτώσεις όπου οι χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα επειδή εμπιστεύθηκαν υπερβολικά το AI και δεν πραγματοποίησαν δική τους έρευνα για το ταξίδι.

Επιπλέον, όχι μόνο οι πληροφορίες αλλά και οι σύνδεσμοι που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ελέγχονται, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν κακόβουλοι ή phishing σύνδεσμοι ανάμεσά τους. Πριν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο από chatbot, συνιστάται να τον ελέγξετε με μια λύση ασφάλειας που διαθέτει ανίχνευση phishing.

AI & Ασφάλεια

Εκτός από τον σχεδιασμό των διαδρομών και την αναζήτηση πληροφοριών, η AI στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό συχνά αναλαμβάνει και κρατήσεις ξενοδοχείων ή εισιτηρίων, κάτι που αναπόφευκτα απαιτεί την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα της Kaspersky αποκάλυψε ότι δεν είναι όλοι οι ταξιδιώτες έτοιμοι να εμπιστευτούν στην ΤΝ τις προσωπικές τους πληροφορίες.

Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους ερωτηθέντες βλέπουν κινδύνους ασφαλείας στη χρήση AI και προσπαθούν να μην μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα. Μαζί με εκείνους (37%) που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα αλλά παραμένουν προσεκτικοί, το 86% των χρηστών που χρησιμοποιούν AI για ταξιδιωτικό προγραμματισμό σκέφτονται θέματα ασφάλειας δεδομένων κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων. Μόνο το 14% των ταξιδιωτών δηλώνει βέβαιο ότι η κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων στην AI είναι απολύτως ασφαλής.

Μεταξύ των νεότερων χρηστών (18–34 ετών), οι ανησυχίες για την ασφάλεια των AI πλατφορμών είναι ακόμη υψηλότερες, με το 52% να είναι επιφυλακτικό σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (55+), αντίθετα, είναι λίγο λιγότερο προσεκτική: μόνο το 42% αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους, ενώ το 44% δεν βλέπει σοβαρές απειλές αλλά προτιμά επιλεκτική κοινοποίηση, δείχνοντας μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στην ασφάλεια της AI.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χρήστες στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδονησία, τη Μαλαισία και τη Νότια Αφρική εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία για κινδύνους που σχετίζονται με το AI, ενώ εκείνοι στην Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Συμβουλές της Kaspersky για ασφαλή αλληλεπίδραση με την AI:

  •  Αποφύγετε να κοινοποιείτε προσωπικά δεδομένα σε βοηθούς AI: ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικούς πρόσβασης ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία. Να είστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί με τις πλατφόρμες στις οποίες τα ανεβάζετε.
  •  Εκτελέστε εσείς οι ίδιοι όλες τις σημαντικές ενέργειες (αποστολή email, αγορές, κρατήσεις). Αναθέστε στην AI μόνο απλές εργασίες.
  •  Επαληθεύετε τους συνδέσμους και τα email που σας δίνει η AI. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστη λύση ασφαλείας για να ελέγχετε όλα τα URLs και να μπλοκάρετε ύποπτους ιστότοπους, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς online πληρωμές.
  •  Αν επιλέξετε το AI ως τον κύριο ταξιδιωτικό σας βοηθό, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό. Σκεφτείτε τη χρήση eSIM για συνεχή πρόσβαση σε δεδομένα.
  •  Μην συνδέετε τους βασικούς λογαριασμούς σας με ευαίσθητα δεδομένα σε chatbots ή άλλες υπηρεσίες που βασίζονται στην AI.

*Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το ερευνητικό κέντρο αγοράς της Kaspersky το καλοκαίρι του 2025. Συμμετείχαν 3.000 ερωτηθέντες από 15 χώρες (Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft
Υπόσχεση 25.10.25

Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft

Σε μια περίοδο όπου ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κυριαρχείται από «θόρυβο, υπερβολή και φόβο», η Microsoft προχώρησε στην ανακοίνωση της Fall Release του Copilot

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft
Υπόσχεση 25.10.25

Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft

Σε μια περίοδο όπου ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κυριαρχείται από «θόρυβο, υπερβολή και φόβο», η Microsoft προχώρησε στην ανακοίνωση της Fall Release του Copilot

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!

Ο πρώην εξτρέμ της Τσέλσι και της Ατλέτικο, Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ, βρήκε στην ανακαίνιση κατοικιών την ηρεμία που δεν κατάφερε να του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)

Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο