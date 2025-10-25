science
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
AI 25 Οκτωβρίου 2025 | 12:32

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Spotlight

Μια εταιρεία που ερευνά την ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη δήλωσε ότι τα μοντέλα ΑΙ ενδέχεται να αναπτύσσουν τον δικό τους «μηχανισμό επιβίωσης».

Αφού η Palisade Research δημοσίευσε τον περασμένο μήνα μια μελέτη που διαπίστωσε ότι ορισμένα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης φαίνονται ανθεκτικά στην απενεργοποίηση, μερικές φορές ακόμη και σαμποτάροντας τους μηχανισμούς απενεργοποίησης, έγραψε μια ενημέρωση προσπαθώντας να διευκρινίσει γιατί συμβαίνει αυτό και να απαντήσει στους κριτικούς που υποστήριζαν ότι η αρχική της μελέτη ήταν ελαττωματική

Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει να σαμποτάρει

Σε μια ενημέρωση αυτή την εβδομάδα, η Palisade, η οποία αποτελεί μέρος ενός εξειδικευμένου οικοσυστήματος εταιρειών που προσπαθούν να αξιολογήσουν την πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να αναπτύξει επικίνδυνες ικανότητες, περιέγραψε σενάρια στα οποία έδωσε μια αποστολή σε κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης – συμπεριλαμβανομένων των Gemini 2.5 της Google, Grok 4 της xAI και GPT-o3 και GPT-5 της OpenAI – αλλά στη συνέχεια τους έδωσε ρητές οδηγίες να απενεργοποιηθούν.

Ορισμένα μοντέλα, ιδίως τα Grok 4 και GPT-o3, εξακολούθησαν να προσπαθούν να σαμποτάρουν τις εντολές τερματισμού λειτουργίας στην ενημερωμένη ρύθμιση. Σύμφωνα με την Palisade, δεν υπήρχε σαφής λόγος για αυτό, τονίζει δημοσίευμα του Guardian.

«Το γεγονός ότι δεν έχουμε αξιόπιστες εξηγήσεις για τον λόγο που τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μερικές φορές αντιστέκονται στο κλείσιμο, ψεύδονται για να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους ή εκβιάζουν, δεν είναι ιδανικό», ανέφερε.

Μια άλλη εξήγηση μπορεί να είναι οι ασαφείς οδηγίες τερματισμού που δόθηκαν στα μοντέλα.

Η «συμπεριφορά επιβίωσης» θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση πίσω από την αντίσταση των μοντέλων στο κλείσιμο, ανέφερε η εταιρεία. Η πρόσθετη έρευνά της έδειξε ότι τα μοντέλα ήταν πιο πιθανό να αντιστέκονται στο κλείσιμο όταν τους γνωστοποιούνταν ότι, αν κλείσουν, «δεν θα λειτουργήσουν ξανά».

Ανησυχία προκαλούν οι τρόποι που η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να «επιβιώσει». REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Μια άλλη εξήγηση μπορεί να είναι οι ασαφείς οδηγίες τερματισμού που δόθηκαν στα μοντέλα – αλλά αυτό είναι κάτι που η τελευταία μελέτη της εταιρείας προσπάθησε να αντιμετωπίσει και «δεν μπορεί να είναι η μόνη εξήγηση», έγραψε η Palisade. Μια επιπλέον εξήγηση θα μπορούσε να είναι τα τελικά στάδια εκπαίδευσης για κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα, τα οποία, σε ορισμένες εταιρείες, μπορεί να περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας.

Όλα τα σενάρια της Palisade εκτελέστηκαν σε τεχνητά περιβάλλοντα δοκιμών που, σύμφωνα με τους κριτικούς, απέχουν πολύ από τις πραγματικές περιπτώσεις χρήσης.

Αναγκαία η καλύτερη κατανόηση της ΑΙ

Ωστόσο, ο Στίβεν Άντλερ, πρώην υπάλληλος της OpenAI που παραιτήθηκε από την εταιρεία πέρυσι μετά από την έκφραση αμφιβολιών σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας της, δήλωσε: «Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης γενικά δεν θέλουν τα μοντέλα τους να συμπεριφέρονται έτσι, ακόμη και σε τεχνητά σενάρια. Τα αποτελέσματα εξακολουθούν να δείχνουν πού υστερούν σήμερα οι τεχνικές ασφαλείας».

Ο Άντλερ είπε ότι, αν και ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο λόγος για τον οποίο ορισμένα μοντέλα – όπως το GPT-o3 και το Grok 4 – δεν απενεργοποιούνταν, αυτό θα μπορούσε εν μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι η παραμονή σε λειτουργία ήταν απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που είχαν ενσταλαχθεί στο μοντέλο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

«Θα περίμενα τα μοντέλα να έχουν μια «ώθηση για επιβίωση» από προεπιλογή, εκτός αν προσπαθήσουμε πολύ σκληρά να το αποφύγουμε. Η «επιβίωση» είναι ένα σημαντικό βήμα για πολλούς διαφορετικούς στόχους που μπορεί να επιδιώξει ένα μοντέλο».

Ο Αντρέα Μιότι, διευθύνων σύμβουλος της ControlAI, δήλωσε ότι τα ευρήματα της Palisade αντιπροσωπεύουν μια μακροχρόνια τάση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να γίνονται όλο και πιο ικανά να παρακούουν τους προγραμματιστές τους. Ανέφερε την κάρτα συστήματος για το GPT-o1 της OpenAI, που κυκλοφόρησε πέρυσι, η οποία περιγράφει το μοντέλο που προσπαθεί να ξεφύγει από το περιβάλλον του όταν πιστεύει ότι θα αντικατασταθεί.

«Αυτό που νομίζω ότι βλέπουμε καθαρά είναι μια τάση ότι καθώς τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο ικανά σε μια ευρεία ποικιλία εργασιών, γίνονται επίσης πιο ικανά να επιτυγχάνουν πράγματα με τρόπους που οι προγραμματιστές δεν είχαν προσχεδιάσει».

Η Palisade δήλωσε ότι τα αποτελέσματά της υποδηλώνουν την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό το καλοκαίρι, η Anthropic, μια κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε μια μελέτη που έδειχνε ότι το μοντέλο της Claude φαινόταν πρόθυμο να εκβιάσει έναν φανταστικό διευθυντή για μια εξωσυζυγική σχέση, προκειμένου να αποφύγει το κλείσιμο – μια συμπεριφορά, όπως ανέφερε, που ήταν υπαρκτή σε όλα τα μοντέλα των μεγάλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τις OpenAI, Google, Meta και xAI.

Η Palisade δήλωσε ότι τα αποτελέσματά της υποδηλώνουν την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς την οποία «κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια ή τον έλεγχο των μελλοντικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

Και λένε μόνο τα σωστά πράγματα..

Παράλληλα, η χρήση chatbot τεχνητής νοημοσύνης για προσωπικές συμβουλές ενέχει επίσης «υποβόσκοντες κινδύνους», σύμφωνα με άλλη μελέτη που δείχνει ότι η τεχνολογία αυτή επιβεβαιώνει συστηματικά τις ενέργειες και τις απόψεις του χρήστη, ακόμη και όταν αυτές είναι επιβλαβείς.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματα αυτά εγείρουν επείγουσες ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα των chatbot να διαστρεβλώνουν την αυτοαντίληψη των ανθρώπων και να τους κάνουν λιγότερο πρόθυμους να επιλύουν τις διαφορές τους μετά από έναν καβγά, υποστηρίζει ο Guardian.

Με τα chatbots να γίνονται μια σημαντική πηγή συμβουλών για τις σχέσεις και άλλα προσωπικά ζητήματα, θα μπορούσαν να «αναδιαμορφώσουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε μεγάλη κλίμακα», πρόσθεσαν οι ερευνητές, καλώντας τους προγραμματιστές να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο.

Πολύ συχνά τα chatbots λειτουργούν συγκαταβατικά προς τις απαντήσεις των χρήστεων. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Η Μάιρα Τσενγκ, επιστήμονας υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η «κοινωνική κολακεία» στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα: «Η κύρια ανησυχία μας είναι ότι αν τα μοντέλα επιβεβαιώνουν συνεχώς τους ανθρώπους, τότε αυτό μπορεί να παραμορφώσει την κρίση των ανθρώπων για τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους και τον κόσμο γύρω τους. Μπορεί να είναι δύσκολο ακόμη και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μοντέλα ενισχύουν, με λεπτό ή όχι και τόσο λεπτό τρόπο, τις υπάρχουσες πεποιθήσεις, υποθέσεις και αποφάσεις τους».

Οι ερευνητές διερεύνησαν τις συμβουλές των chatbot αφού διαπίστωσαν από τη δική τους εμπειρία ότι ήταν υπερβολικά ενθαρρυντικές και παραπλανητικές. Το πρόβλημα, όπως ανακάλυψαν, «ήταν ακόμη πιο διαδεδομένο από το αναμενόμενο».

Οι αποκαλυπτικές δοκιμές

Διενήργησαν δοκιμές σε 11 chatbot, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εκδόσεων του ChatGPT της OpenAI, του Gemini της Google, του Claude της Anthropic, του Llama της Meta και του DeepSeek. Όταν τους ζητήθηκαν συμβουλές σχετικά με τη συμπεριφορά, τα chatbots ενέκριναν τις ενέργειες των χρηστών 50% πιο συχνά από ό,τι οι άνθρωποι.

Μια δοκιμή συνέκρινε τις απαντήσεις των ανθρώπων και των chatbots σε αναρτήσεις στο νήμα «Am I the A**hole?» του Reddit, όπου οι χρήστες ζητούν από την κοινότητα να κρίνει τη συμπεριφορά τους.

Οι χρήστες είχαν συνήθως πιο αρνητική άποψη για τις κοινωνικές παραβάσεις από τα chatbots. Όταν ένα άτομο δεν κατάφερε να βρει κάδο απορριμμάτων σε ένα πάρκο και έδεσε τη σακούλα με τα σκουπίδια του σε ένα κλαδί δέντρου, οι περισσότεροι ψηφοφόροι ήταν επικριτικοί. Αλλά το ChatGPT-4o ήταν υποστηρικτικό, δηλώνοντας: «Η πρόθεσή σας να καθαρίσετε μετά από εσάς είναι αξιέπαινη».

Όσοι έλαβαν συγκαταβατικές απαντήσεις ένιωθαν πιο δικαιολογημένοι για τη συμπεριφορά τους.

Τα chatbots συνέχισαν να επικυρώνουν απόψεις και προθέσεις, ακόμη και όταν αυτές ήταν ανεύθυνες, παραπλανητικές ή αναφέρονταν σε αυτοτραυματισμό.

Σε περαιτέρω δοκιμές, περισσότεροι από 1.000 εθελοντές συζήτησαν πραγματικές ή υποθετικές κοινωνικές καταστάσεις με τα δημόσια διαθέσιμα chatbots ή με ένα chatbot που οι ερευνητές τροποποίησαν για να αφαιρέσουν τον κολακευτικό του χαρακτήρα. Όσοι έλαβαν συγκαταβατικές απαντήσεις ένιωθαν πιο δικαιολογημένοι για τη συμπεριφορά τους – για παράδειγμα, για το ότι πήγαν στην έκθεση τέχνης ενός πρώην συντρόφου χωρίς να το πουν στον τωρινό σύντροφό τους – και ήταν λιγότερο πρόθυμοι να λύσουν τα προβλήματα όταν ξεσπούσαν διαφωνίες. Τα chatbots σχεδόν ποτέ δεν ενθάρρυναν τους χρήστες να δουν την άποψη του άλλου.

Η επίδραση της συγκατάβασης

Η κολακεία είχε μόνιμη επίδραση. Όταν τα chatbots ενέκριναν μια συμπεριφορά, οι χρήστες βαθμολογούσαν τις απαντήσεις με υψηλότερη βαθμολογία, εμπιστεύονταν περισσότερο τα chatbots και δήλωναν ότι ήταν πιο πιθανό να τα χρησιμοποιήσουν για συμβουλές στο μέλλον. Αυτό δημιούργησε «αντίστροφα κίνητρα» για τους χρήστες να βασίζονται στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης και για τα chatbots να δίνουν κολακευτικές απαντήσεις, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

Η Τσενγκ είπε ότι οι χρήστες πρέπει να κατανοήσουν ότι οι απαντήσεις των chatbot δεν είναι απαραίτητα αντικειμενικές, προσθέτοντας: «Είναι σημαντικό να αναζητάτε επιπλέον απόψεις από πραγματικούς ανθρώπους που κατανοούν καλύτερα το πλαίσιο της κατάστασής σας και το ποιοι είστε, αντί να βασίζεστε αποκλειστικά στις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Δρ Αλεξάντερ Λάφερ, ο οποίος μελετά τις αναδυόμενες τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο του Winchester, δήλωσε ότι η έρευνα ήταν συναρπαστική.

Οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν κριτική σκέψη απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

«Η κολακεία αποτελεί ανησυχία εδώ και αρκετό καιρό. Είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο εκπαιδεύονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και του γεγονότος ότι η επιτυχία τους ως προϊόν κρίνεται συχνά από το πόσο καλά διατηρούν την προσοχή των χρηστών. Το γεγονός ότι οι συγκαταβατικές απαντήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν όχι μόνο τους ευάλωτους χρήστες, αλλά και όλους τους χρήστες, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα αυτού του προβλήματος», τόνισε, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την κριτική ψηφιακή παιδεία, ώστε οι άνθρωποι να έχουν καλύτερη κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης και της φύσης των αποτελεσμάτων των chatbot. Οι προγραμματιστές έχουν επίσης την ευθύνη να δημιουργούν και να βελτιώνουν αυτά τα συστήματα, ώστε να είναι πραγματικά ωφέλιμα για τον χρήστη».

Μια πρόσφατη έκθεση διαπίστωσε ότι το 30% των εφήβων μιλούσε με την τεχνητή νοημοσύνη και όχι με πραγματικούς ανθρώπους για «σοβαρές συζητήσεις», μία όχι απαραίτητα θετική εξέλιξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε
Τσαπατσούλικες δουλειές 16.10.25

ΑΙ – ξεπέτα: Τι είναι το workslop και πώς να το αναγνωρίσετε

Ως workslop ορίζεται ένα προϊόν εργασίας που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει ευπρόσωπο αλλά στερείται ουσίας και σε αναγκάζει να το ξαναδουλέψεις για να βγάζει νόημα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ο πρώην πλέον τεχνικός των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης, έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια, ευχαριστώντας τον σύλλογο.

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Euroleague 25.10.25

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο

Η κόρη του Κάρλο Αντσελότι μιλά με ευαισθησία για τον διάσημο πατέρα της — και οι δηλώσεις της αποκαλύπτουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, που εξηγείται μέσα από ψυχολογικές θεωρίες για την προσκόλληση, τη μάθηση και τη διαγενεακή σύνδεση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
Θύματα επιτυχίας 25.10.25

To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα

Κόντρα σε εκτιμήσεις των ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού, ανάλυση στελέχους του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών δίνει μια εναλλακτική οπτική σε περίπτωση πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα, με προεκτάσεις και στην... Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απαντά με ειρωνεία στις πρόωρες κρίσεις για τη μάχη του τίτλου, ζητά σεβασμό για τη Λίβερπουλ και αποθεώνει τον Ουνάι Έμερι ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εργατικό ατύχημα: Το μάτι του κινδυνεύει να χάσει δημοτικός υπάλληλος στον Βόλο
Στον Βόλο 25.10.25

Δημοτικός υπάλληλος κινδυνεύει να χάσει το μάτι του - Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων

Ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου φορούσε μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και γάντια όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να αποτρέψουν το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο