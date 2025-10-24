Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Masters του Παρισιού

Δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς μετά τα τουρνουά σε Πεκίνο, Σανγκάη και Βιέννη δεν θα αγωνιστεί ούτε στο 1000ρι που θα διεξαχθεί στο Παρίσι (27/10, 2/11).

Ο 27χρονος, που αγωνίστηκε τον Σεπτέμβριο στο Davis Cup με την Ελλάδα χωρίς να έχει αντιμετωπίσει πλήρως τον τραυματισμό του, φαίνεται να επιβάρυνε περισσότερο την κατάστασή του, καθώς το μόνο τουρνουά που έπαιξε μετά από αυτό ήταν το «Six Kings Slam» στη Σαουδική Αραβία.

Εκεί, ο Τσιτσιπάς έπαιξε μόνο ένα παιχνίδι, που ηττήθηκε με 2-0 από τον Σίνερ και κατά τη διάρκεια του χρειάστηκε ιατρικό τάιμ άουτ, λόγω πόνων στη μέση.

Αμέσως μετά το τελευταίο Masters της σεζόν στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, θα διεξαχθεί στην Αθήνα το «Hellenic Championship» (2-8/11), στο οποίο αναμένεται η συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή μπροστά στους συμπατριώτες του, ωστόσο η κατάστασή του τον θέτει εξαιρετικά αμφίβολο.