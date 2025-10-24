«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Τον Ιούνιο του 1977, ο Ρομπέρτο Ροσελίνι πέθανε ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, στο σπίτι του στη Ρώμη, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την προεδρία της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών. Η κόρη του σκηνοθέτη, Ιζαμπέλα – η τέταρτη από τα επτά παιδιά του – ήταν τότε στα μέσα της δεκαετίας των 20. Θυμάται τη μητέρα της, Ίνγκριντ Μπέργκμαν, να λέει: «Ο μπαμπάς μας άφησε γρήγορα, τόσο γρήγορα όσο οδηγούσε τη Φεράρι του».

Η ιστορία των τελευταίων δύο δεκαετιών του Ρομπέρτο αφηγείται στο Living Without a Script, ένα νέο ντοκιμαντέρ βασισμένο σε αρχειακό υλικό, που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα στη Ρώμη. Ενώ η ταινία υπενθυμίζει τη θέση του πρωταγωνιστή ως ενός από τους μεγάλους του παγκόσμιου κινηματογράφου – βασική φιγούρα του μεταπολεμικού ιταλικού νεορεαλισμού – δείχνει επίσης τη ζωή του πέρα από τον κινηματογράφο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Οδυνηρές παρεμβάσεις

Στην ταινία, ο σκηνοθέτης φαίνεται να είναι συνεχώς σε κίνηση: οδηγεί αγωνιστικά αυτοκίνητα, σπουδάζει βιολογία και φυσική και πειραματίζεται με την τηλεόραση – ένα μέσο που αγκάλιασε (σε αντίθεση με τους περισσότερους συγχρόνους του).

Η Ιζαμπέλα μιλάει μέσω βιντεοκλήσης στον Guardian από το αγρόκτημά της στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, με τo golden retriever της, τη Ρόζι, να εμφανίζεται περιστασιακά στην οθόνη. «Η Ιζαμπέλα είναι ζεστή, ανοιχτή και ανεπιτήδευτη» γράφει ο Geoffrey Macnab. «Αυτή η ειλικρίνεια είναι ακόμη πιο εκπληκτική, δεδομένων των οδυνηρών παρεμβάσεων στην προσωπική ζωή της οικογένειάς της – κάτι που υπογραμμίζει η νέα ταινία».

Και οι δύο ήταν παντρεμένοι (με παιδιά) εκείνη την εποχή, αυτός με μια σχεδιάστρια κοστουμιών και αυτή με έναν νευροχειρουργό, και άρχισαν μια σχέση στο πλατό της ταινίας «Στρόμπολι»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Golden Age Cinema & Bar (@ourgoldenage)

Μια Σουηδή ηθοποιός που μιλάει καλά Αγγλικά

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους και αυτό προκάλεσε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο» λέει η Ιζαμπέλα. «Η μαμά μου ήταν σταρ του Χόλιγουντ, αλλά δεν ήταν Αμερικανίδα πολίτης και δεν της επιτρεπόταν να επιστρέψει στην Αμερική».

Αυτή η δήλωση είναι απολύτως φυσιολογική, σαν η φρικτή ντροπή και η εξορία του Μπέργκμαν να ήταν απλώς ένα μικρό πρόβλημα με τη βίζα. Στην πραγματικότητα, η σχέση των γονιών της Ιζαμπέλα ήταν ένα σημαντικό θέμα για τα ταμπλόιντ στα μέσα του 20ού αιώνα.

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά αφού εκείνη του έγραψε το 1948, επαινώντας την ταινία του «Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη» και ρωτώντας τον αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της, αναφέροντας τις γλωσσικές της δεξιότητες σε μια προσπάθεια να τον πείσει. «Αν χρειάζεστε μια σουηδή ηθοποιό που μιλάει πολύ καλά αγγλικά», έγραψε, «που δεν έχει ξεχάσει τα γερμανικά της, που δεν είναι πολύ κατανοητή στα γαλλικά και που στα ιταλικά ξέρει μόνο το ti amo, είμαι έτοιμη να έρθω και να γυρίσω μια ταινία μαζί σας».

Και οι δύο ήταν παντρεμένοι (με παιδιά) εκείνη την εποχή, αυτός με μια σχεδιάστρια κοστουμιών και αυτή με έναν νευροχειρουργό, και άρχισαν μια σχέση στο πλατό της ταινίας «Στρόμπολι» (1950), με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος στο πρώτο τους παιδί, τον Ρόμπιν.

Οι κριτικοί, που κάποτε ήταν τόσο ενθουσιώδεις, είχαν απογοητευτεί από το έργο του. Πολλές από τις ταινίες που έκαναν μαζί με την Μπέργκμαν είτε κατακρίθηκαν είτε αγνοήθηκαν

Τάξη και ηθική

Ενώ οι εξωσυζυγικές σχέσεις θεωρούνταν αρκετά συνηθισμένες για τους Ευρωπαίους σκηνοθέτες που πλησίαζαν τα 50, θεωρούνταν απαράδεκτες για μια γυναικεία σταρ με άψογη δημόσια εικόνα, που είχε διαμορφωθεί με τις ταινίες Καζαμπλάνκα το 1942 και Ιωάννα της Λωρραίνης (1948).

«Είμαι απλά μια γυναίκα, ένας άλλος άνθρωπος», είπε η Μπέργκμαν για την κατακραυγή που την οδήγησε να απομονωθεί από τα στούντιο και να κατακριθεί ακόμη και από την αμερικανική Γερουσία, όταν ο γερουσιαστής του Κολοράντο Έντγουιν Τζόνσον πήρε το λόγο και πρότεινε ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο οι ταινίες θα λάμβαναν άδεια βάσει της ηθικής των σταρ τους.

Η Μπέργκμαν «επιτέθηκε στο θεσμό του γάμου», δήλωσε ο Τζόνσον σε μια συγκινητική ομιλία. Πρόσθεσε ότι η Μπέργκμαν – που παλαιότερα ήταν η αγαπημένη του ηθοποιός – ήταν μια «απαίσια οπαδός του ελεύθερου έρωτα» και «μια ισχυρή επιρροή στο κακό».

Η Μπέργκμαν παρέμεινε στην Ευρώπη για το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης δεκαετίας, γεννώντας την Ιζαμπέλα και τη δίδυμη αδελφή της, Ιζότα, το 1952, ενώ της απαγορεύτηκε να δει το πρώτο της παιδί, την Πία, μετά από μια δυσάρεστη διαμάχη για την επιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της, Πέτερ Λίντστρομ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Η πρόσκληση του Νεχρού και η απομάκρυνση στη συνέχεια

Το ντοκιμαντέρ Living Without a Script, ξεκινά την ιστορία γύρω από αυτή την περίοδο. Βλέπουμε ερασιτεχνικά βίντεο με τα μικρά κορίτσια να παίζουν στο σπίτι, ενώ ο πατέρας τους αγωνίζεται με την καριέρα του μετά το σκάνδαλο.

«Θέλω να φύγω και να μην ξαναγυρίσω ποτέ», είπε τότε. «Ο κινηματογράφος όπως είναι τώρα δεν με ενδιαφέρει πια». Οι κριτικοί, που κάποτε ήταν τόσο ενθουσιώδεις, είχαν απογοητευτεί από το έργο του. Πολλές από τις ταινίες που έκαναν μαζί με την Μπέργκμαν είτε κατακρίθηκαν είτε αγνοήθηκαν.

Το 1956, ταξίδεψε μόνος του στην Ινδία, από όπου έγραφε πολύχρωμα γράμματα στις κόρες του. «Συνάντησα έναν κύριο γνωστό ως Δαλάι Λάμα», έγραψε σε ένα από αυτά. «Έγινα επίσης φίλος με έναν άλλο κύριο. Ονομάζεται Νεχρού. Είναι ο επικεφαλής εδώ. Πετάξαμε με το αεροπλάνο του και περάσαμε πάνω από δάση όπου ζουν άγριοι ελέφαντες και τίγρεις».

Αυτός και η Μπέργκμαν χώρισαν το 1957, αφού ο Ρομπέρτο, τότε 51 ετών, είχε μια σχέση με την 27χρονη σεναριογράφο Σονάλι Ντασγκούπτα, με την οποία απέκτησε μια κόρη. Υιοθέτησε επίσης τον μικρό γιο της. Ο Ρομπέρτο κλήθηκε να φύγει από την Ινδία από τον Νεχρού, ο οποίος τον είχε αρχικά προσκαλέσει.

Αυτός και η Μπέργκμαν χώρισαν το 1957, αφού ο Ρομπέρτο, τότε 51 ετών, είχε μια σχέση με την 27χρονη σεναριογράφο Σονάλι Ντασγκούπτα, με την οποία απέκτησε μια κόρη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Αδέρφια εξ αίματος και ετεροθαλή

Η Ιζαμπέλα διαψεύδει κάθε ιδέα ότι ο πατέρας της ήταν απόντας ή αμελής κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας. Τις καλοκαιρινές διακοπές, νοίκιαζε ένα σπίτι στην ακτή του Αμάλφι, όπου συγκεντρώνονταν όλοι, και παρά την συνεχή εχθρότητα του κοινού και του Τύπου, τα διάφορα παιδιά τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους.

«Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά τη διαφορά μεταξύ αδελφού εξ αίματος και ετεροθαλή αδελφού. Όταν έπρεπε να επιστρέψουμε στο σχολείο, γυρίζαμε όλοι στα σπίτια όπου ζούσαν οι μητέρες μας, αλλά στις διακοπές ήμασταν όλοι μαζί».

Ωστόσο, οι οικογενειακές ρυθμίσεις φαίνονταν περίπλοκες, με τα τρία παιδιά της Μπέργκμαν και του Ρομπέρτο – τότε ηλικίας οκτώ και έξι ετών – να ζουν στο δικό τους διαμέρισμα με μια νταντά και μια οικονόμο, και να δέχονται επισκέψεις από τον κάθε γονέα. «Η μαμά ερχόταν και κοιμόταν μαζί μας», λέει η Ιζαμπέλα, «αλλά επέστρεφε και στο Παρίσι, όπου είχε ξαναπαντρευτεί. Ο πατέρας ζούσε κοντά με τη νέα του σύζυγο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Μια σταδιακή κατανόηση

Παρ’ όλα αυτά, η Ιζαμπέλα τονίζει την «συνεχή παρουσία» του πατέρα της, του οποίου η φήμη ήταν μια έκπληξη για το παιδί του. «Στην αρχή, όταν ήμουν μικρή», λέει, «νόμιζα ότι όλοι ήταν διάσημοι μόνο και μόνο επειδή ήταν γονείς. Τότε συνειδητοποίησα ότι οι γονείς μου ήταν αναγνωρίσιμοι από ανθρώπους που δεν γνώριζαν, ενώ οι γονείς των φίλων μου δεν ήταν. Ήταν μια σταδιακή κατανόηση».

Το ίδιο ισχύει και για την εκτίμησή της για το έργο τους στον κινηματογράφο. Επηρεασμένη από την απογοήτευσή του για την κινηματογραφική βιομηχανία και δυσκολεύοντας να βρει αντίγραφα, δεν είδε καμία από τις ταινίες του πατέρα της μέχρι τα 16 της, όταν έφυγε κρυφά για να δει μια αναδρομική έκθεση του Ρομπέρτο στη Ρώμη. «Πήγαινα κάθε απόγευμα να δω τις ταινίες του πατέρα μου, αλλά δεν του το έλεγα. Ο πατέρας μου παραπονιόταν πάντα για τα φεστιβάλ, τις συνεντεύξεις, την προώθηση των ταινιών και τα κόκκινα χαλιά – όλο αυτό το τσίρκο. Τον ενοχλούσαν οι θαυμαστές και όλα αυτά. Έτσι, όταν πήγαινα να δω τις ταινίες του, το έκανα κρυφά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Βαθιά συγκίνηση

Όταν τελικά του το είπε, «θυμάμαι το πρόσωπό του να καταρρέει και τα δάκρυα να γεμίζουν τα μάτια του. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινημένος». Από τότε, έχει βυθιστεί στο έργο του και της αρέσει ιδιαίτερα το «Ταξίδι στην Ιταλία», με την Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τον Τζορτζ Σάντερς να υποδύονται ένα τσακωμένο αγγλικό ζευγάρι σε διακοπές.

«Ήταν ένας σύγχρονος και πιο περίπλοκος τρόπος να δείξει ένα παντρεμένο ζευγάρι με αυτή την κρυφή σκληρότητα», λέει. «Μια από τις πιο συγκινητικές σκηνές για μένα είναι όταν η μητέρα μου πηγαίνει στην Πομπηία σαν τουρίστρια, αλλά όταν βλέπει το αρχαίο ζευγάρι θαμμένο στην τέφρα του ηφαιστείου, ξεσπά σε κλάματα γιατί βλέπει την αγάπη και βλέπει τον θάνατο».

Η Ιζαμπέλα θυμάται πώς η ταινία δεν έτυχε θετικής υποδοχής κατά την κυκλοφορία της το 1955 (οι New York Times δεν μπήκαν καν στον κόπο να την κριτικάρουν).

Εποχή Μακαρθισμού

Κατά τη διάρκεια του σύντομου γάμου τους, ο Ρομπέρτο ήταν επιφυλακτικός όταν η Μπέργκμαν λάμβανε προτάσεις για δουλειά από άλλους σκηνοθέτες και την αποθάρρυνε σε μεγάλο βαθμό να συνεργαστεί με οποιονδήποτε άλλο εκτός από αυτόν.

Αργότερα έγραψε ότι δεν τον συγχώρεσε ποτέ για αυτό, αλλά η Ιζαμπέλα υπερασπίζεται τον πατέρα της, λέγοντας ότι η συμβουλή του προήλθε από την επιθυμία του να την προστατεύσει. «Δεν ήθελε να ξανασχοληθεί με την Αμερική», λέει. «Επίσης, φοβόντουσαν. Υπήρχε ο Μακαρθισμός, είχαν λάβει απειλές θανάτου». Επιπλέον, «είχαν τρία παιδιά και πέντε ταινίες. Οπότε ήταν αρκετά απασχολημένοι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Έκανα λάθος

Όταν ο Ρομπέρτο έφυγε για την Ινδία, η Μπέργκμαν ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Αναστασία» (1957), η οποία γυρίστηκε στο Λονδίνο και αποτέλεσε το εισιτήριο για την επιστροφή της στις ΗΠΑ – ειδικά όταν της χάρισε ένα Όσκαρ.

«Νομίζω ότι, σε κάποιο βαθμό, ο πατέρας μου πληγώθηκε», λέει η Ιζαμπέλα. «Φυσικά, αναγνώριζε το ταλέντο της μητέρας μου, αλλά, σε κάποιο βαθμό, η επιστροφή της στο Χόλιγουντ ήταν σαν να έλεγε: Έκανα λάθος, δεν θέλω να έχω να κάνω με τον Ρομπέρτο».

Το νέο ντοκιμαντέρ είναι αποτέλεσμα σχολαστικής έρευνας, αποκαλύπτοντας αμέτρητες αδημοσίευτες επιστολές της Μπέργκμαν και του Ρομπέρτο. Μαθαίνουμε πώς ο Ρομπέρτο, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, αγκάλιασε τις φοιτητικές εξεγέρσεις της δεκαετίας του 1960, καθώς και για τη φιλία του με τον Φρανσουά Τριφό και τη καθοδήγηση του Ντέιβιντ Λιντς στη σχολή κινηματογράφου της Ρώμης, όπου δίδασκε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Το μεταπτυχιακό στην ηθολογία

Η καριέρα της Ιζαμπέλα γνωρίζει επίσης μια αναγέννηση: με μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία Κονκλάβιο (Conclave) του Έντουαρντ Μπέργκερ νωρίτερα φέτος και έναν ρόλο υψηλού προφίλ δίπλα στην Τζόαν Κόλινς στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τη Γουόλις Σίμπσον.

Έχει επίσης σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, όπως το Green Porno, για τη σεξουαλική ζωή των εντόμων, και αυτή τη στιγμή σχεδιάζει «μια νέα σειρά ταινιών μου για τα κατοικίδια ζώα. Αλλά, όπως κάθε σκηνοθέτης, πάντα ψάχνω για χρηματοδότηση, ικετεύω για χρήματα».

Εν τω μεταξύ, είναι ευτυχισμένη στο αγρόκτημά της, περιτριγυρισμένη από διάφορα διασωθέντα ζώα, και εκπαιδεύει σκύλους-οδηγούς – χάρη στο μεταπτυχιακό της στην ηθολογία. Το ενδιαφέρον της αυτό εμπνεύστηκε από το βιβλίο του Κόνραντ Λόρεντς του 1949, King Solomon’s Ring, που αναφέρεται στην επικοινωνία των ανθρώπων με τα ζώα.

Η συμβουλή του πατέρα

Ο πατέρας της τής έδωσε αυτό το βιβλίο. «Θυμάμαι ότι είπα ότι αυτό θα έκανα όταν μεγαλώσω», λέει. «Ήξερε ότι ήταν το πάθος μου». Το γεγονός ότι μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση ήταν απλώς συνέπεια του ότι δεν υπήρχαν μαθήματα ηθολογίας στην Ιταλία όταν τελείωσε το σχολείο.

Μόνο στα τέλη της δεκαετίας των 50, όταν η καριέρα της στον κινηματογράφο φαινόταν να κλονίζεται, επέστρεψε στην ηθολογία. «Ένιωθα πολύ περιθωριοποιημένη», λέει. «Και τότε μου ήρθε στο μυαλό ο πατέρας μου και η συμβουλή του “αν ακολουθήσεις την περιέργειά σου, θα βρεις πάντα χαρά”». Χαμογελά και λέει ότι είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει ποτέ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

*Η ταινία Living Without a Script κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Ρώμης, από τις 15 έως τις 26 Οκτωβρίου 2025.

*Με στοιχεία από theguardian.com