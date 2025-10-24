Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Οι συνήγοροι υπεράσπισή του ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.
- Ψαρόπουλος: Φοβάμαι προβοκάτσια στη συγκέντρωση της 28ης Οκτωβρίου
- Βίντεο-ντοκουμέντο με τον 15χρονο να γυμνάζεται λίγο πριν καταρρεύσει σε γυμναστήριο
- Ο Τραμπ μπερδεύτηκε από τη γαλλική προφορά δημοσιογράφου – «Δεν καταλαβαίνω λέξη από όσα λέει»
- «Κοινωνικό τζετ λαγκ»: Πώς μας επηρεάζει η αλλαγή της ώρας;
Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 18χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα.
Ο 18χρονος παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, όπου απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τη δολοφονία της μητέρας του την περασμένη Τρίτη στο οικογενειακό τους σπίτι στα Τρίκαλα.
Μετά από την απολογία του, οι συνήγοροι υπεράσπισή του ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα.
Υποστήριξαν πως είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας.
Την περασμένη Τρίτη, ο 18χρονος και η μητέρα του κάθονταν και να παρακολουθούσαν τηλεόραση. Σε κάποια στιγμή, ο δράστης πήρε μία πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και της προκάλεσε ασφυξία, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.
Μαρτυρίες από γείτονες της 57χρονης επιβεβαιώνουν ότι μητέρα και γιος έρχονταν σε ρήξη πολύ συχνά, ωστόσο εκείνη την ημέρα δεν αντιλήφθηκαν τίποτα.
Στην προφορική του κατάθεση, ο νεαρός δράστης είπε ότι είχε υποστεί κακοποίηση που διήρκησε πολλά χρόνια και ότι δεχόταν bullying στο σχολείο.
- Ο Τραμπ κατεδάφισε τον μισό Λευκό Οίκο για να φτιάξει αίθουσα χορού – Δείτε τις δορυφορικές εικόνες
- Θεσσαλονίκη: Οι πολυφωτογραφημένες «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου κατεβαίνουν στην Αθήνα για επισκευές
- Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
- Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
- Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
- Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις