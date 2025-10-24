Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 18χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα.

Ο 18χρονος παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, όπου απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τη δολοφονία της μητέρας του την περασμένη Τρίτη στο οικογενειακό τους σπίτι στα Τρίκαλα.

Μετά από την απολογία του, οι συνήγοροι υπεράσπισή του ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα.

Υποστήριξαν πως είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας.

Την περασμένη Τρίτη, ο 18χρονος και η μητέρα του κάθονταν και να παρακολουθούσαν τηλεόραση. Σε κάποια στιγμή, ο δράστης πήρε μία πετσέτα, την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της και της προκάλεσε ασφυξία, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Μαρτυρίες από γείτονες της 57χρονης επιβεβαιώνουν ότι μητέρα και γιος έρχονταν σε ρήξη πολύ συχνά, ωστόσο εκείνη την ημέρα δεν αντιλήφθηκαν τίποτα.

Στην προφορική του κατάθεση, ο νεαρός δράστης είπε ότι είχε υποστεί κακοποίηση που διήρκησε πολλά χρόνια και ότι δεχόταν bullying στο σχολείο.