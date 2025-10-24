Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται δημοτικός υπάλληλος στο Μεσολόγγι, ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση την ώρα που επιχειρούσε σε έργο του δήμου μετά τις πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.

«Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ο άτυχος εργαζόμενος «δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα τη στιγμή που προσπαθούσε να βοηθήσει παλεύοντας μέσα στα νερά». Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο aixmi-news.gr, η ένταση από τις καταστροφικές πλημμύρες οδήγησε σε διαπληκτισμούς που ξέφυγαν στέλνοντας έναν εργαζόμενο του δήμου στο νοσοκομείο.

Από την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα όχι μόνο στην πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και σε περιοχές του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου, ενώ μηχανήματα του δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούσαν συνεχώς για την απορροή των υδάτων που πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα.

«Καμία ευθύνη δεν πρέπει να καταλογιστεί σε έναν εργαζόμενο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του»

Το ίδιο μέσο σημειώνει ότι ολόκληρες περιοχές έχουν πνιγεί στα νερά και αυτό έχει προκαλέσει οργή καθώς δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλοί κατηγορούν την αυτοδιοίκηση για τα χαντάκια που ανοίγονται κατόπιν εορτής για να φεύγουν τα νερά και τα βουλωμένα φρεάτια, ενώ τα αντλιοστάσια που κατασκευάστηκαν δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι η δυτική Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο και αυτής της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και χιλιάδες κεραυνούς.

Μεσολόγγι: Η ανάρτηση του αντιδημάρχου

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη! Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα.

»Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

»Καμία ευθύνη δεν πρέπει να καταλογιστεί σε έναν εργαζόμενο – χειριστή μηχανήματος. Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

»Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά».

Ο κ. Βούρβαχης έκλεισε την ανάρτησή του ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στον δημοτικό υπάλληλο τονίζοντας παράλληλα ότι «είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία».