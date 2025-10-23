Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μη στηρίξει την προεδρία υποψηφίου των Σοσιαλιστών για την προεδρία του Σώματος στο δεύτερο μισό της θητείας του οργάνου.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, μέλος του ΕΛΚ, ανέλαβε την προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου το καλοκαίρι του 2024 και για τα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας του. Σύμφωνα με συμφωνία μεταξύ του ΕΛΚ και της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), οι τελευταίοι θα ορίσουν τον επόμενο πρόεδρο του Κοινοβουλίου, για το δεύτερο μέρος της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή από τις αρχές του 2027 και έως τις επόμενες ευρωεκλογές.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, αρνήθηκε να δεσμευθεί ότι θα παραδώσει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους Σοσιαλιστές, το 2027. Και η εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν αποτέλεσμα των παζαριών και των συσχετισμών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

S&D: Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα

Ο πρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Στέφαν Λέβεν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το ΕΛΚ πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Και να παραδώσει την προεδρία του Κοινοβουλίου στην κεντροαριστερά το 2027.

«Έχουμε συμφωνία. Η συμφωνία έγινε μετά τις εκλογές και αυτή η συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει», δήλωσε ο Στέφαν Λεβέν, από την πλευρά του. Και προειδοποίησε το ΕΛΚ να συμμορφωθεί «αν εξακολουθεί να θέλει ένα αξιοπρεπές περιβάλλον συνεργασίας στις Βρυξέλλες».

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν το κεντροδεξιό ΕΛΚ θα υποστηρίξει έναν σοσιαλιστή διάδοχο στο δεύτερο μισό της θητείας του Κοινοβουλίου, απέφυγε την ερώτηση. Αρχικά, είπε ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάζουν όλοι είναι το «περιεχόμενο» και όχι η κατανομή των θέσεων.

Και πρόσθεσε ότι αυτό που επίσης συμφωνήθηκε είναι ότι οι Σοσιαλιστές «θα είναι έτοιμοι να συνεργαστούν. Και νομίζω ότι τον επόμενο ενάμιση χρόνο οι Σοσιαλιστές μπορούν να δείξουν την αξιοπιστία τους».

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, του κόμματος που συνεργάζεται ευρεώς με την ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο, μίλησε σαφώς για την ψηφοφορία για την «απλοποίηση» της πράσινης μετάβασης, εναντίον της οποίας ορισμένοι ευρωβουλευτές των Σοσιαλιστών έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν. «Οι Σοσιαλιστές αρπάζουν καρέκλες, αλλά δεν υλοποιούν αυτό που πραγματικά περιμένει ο λαός από αυτούς», είπε ο Βέμπερ.

Αναφερόμενος στην Ρομπέρτα Μέτσολα, νυν πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε:

«Επιτρέψτε μου πρώτα απ’ όλα να υπογραμμίσω ότι νομίζω ότι μπορώ, ως εκπρόσωπος του ΕΛΚ, να είμαι περήφανος για το έργο που έχει επιτελέσει η Ρομπέρτα Μετσόλα. Είναι σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ σεβαστή, το θεσμικό όργανο μπορεί να είναι περήφανο που έχει μια τέτοια προσωπικότητα στην ηγεσία».

Φοβούνται παραβίαση της συμφωνίας

Σύμφωνα με το Politico, στο παρασκήνιο, πολλοί κεντροαριστεροί ευρωβουλευτές και στελέχη αναμένουν ότι το ΕΛΚ θα προσπαθήσει να παραβιάσει τη συμφωνία για να δώσει μια τρίτη θητεία στην προερχόμενη από το ΕΛΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Βάση της ανησυχίας τους είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προέρχεται από τους Σοσιαλιστές. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ και το ΕΛΚ δεν θα ήθελε να δει την κεντροαριστερά να ηγείται σε δύο από τα κύρια όργανα χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

Η πρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, απάντησε στον Μάνφρεντ Βέμπερ:

«Όταν έρθει η ώρα να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω ότι θα είναι επίσης η στιγμή που όλοι θα δείξουμε αν είμαστε άνθρωποι του λόγου και όπου θα δείξουμε αν οι συμφωνίες τηρούνται».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι τώρα έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να εργαστούμε. Θέματα για τα οποία οι πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά και μας παρακολουθούν: στέγαση, αξιοπρεπής απασχόληση, δημόσιες υπηρεσίες, μια Ευρώπη που υπερασπίζεται την ειρήνη. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε».