Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027
Κόσμος 23 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Παζάρια στο Ευρωκοινοβούλιο: Το ΕΛΚ απειλεί να ακυρώσει τη συμφωνία για Σοσιαλιστή πρόεδρο από το 2027

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα τηρήσει τη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές. Τους κατηγορεί ότι δεν συνεργάζονται. Του απαντούν ότι πρέπει να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωκοινοβούλιο, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να μη στηρίξει την προεδρία υποψηφίου των Σοσιαλιστών για την προεδρία του Σώματος στο δεύτερο μισό της θητείας του οργάνου.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, μέλος του ΕΛΚ, ανέλαβε την προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου το καλοκαίρι του 2024 και για τα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας του. Σύμφωνα με συμφωνία μεταξύ του ΕΛΚ και της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), οι τελευταίοι θα ορίσουν τον επόμενο πρόεδρο του Κοινοβουλίου, για το δεύτερο μέρος της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή από τις αρχές του 2027 και έως τις επόμενες ευρωεκλογές.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, αρνήθηκε να δεσμευθεί ότι θα παραδώσει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους Σοσιαλιστές, το 2027. Και η εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν αποτέλεσμα των παζαριών και των συσχετισμών μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

S&D: Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα

Ο πρόεδρος του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Στέφαν Λέβεν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το ΕΛΚ πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε μετά τις ευρωεκλογές του 2024. Και να παραδώσει την προεδρία του Κοινοβουλίου στην κεντροαριστερά το 2027.

«Έχουμε συμφωνία. Η συμφωνία έγινε μετά τις εκλογές και αυτή η συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει», δήλωσε ο Στέφαν Λεβέν, από την πλευρά του. Και προειδοποίησε το ΕΛΚ να συμμορφωθεί «αν εξακολουθεί να θέλει ένα αξιοπρεπές περιβάλλον συνεργασίας στις Βρυξέλλες».

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν το κεντροδεξιό ΕΛΚ θα υποστηρίξει έναν σοσιαλιστή διάδοχο στο δεύτερο μισό της θητείας του Κοινοβουλίου, απέφυγε την ερώτηση. Αρχικά, είπε ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάζουν όλοι είναι το «περιεχόμενο» και όχι η κατανομή των θέσεων.

Και πρόσθεσε ότι αυτό που επίσης συμφωνήθηκε είναι ότι οι Σοσιαλιστές «θα είναι έτοιμοι να συνεργαστούν. Και νομίζω ότι τον επόμενο ενάμιση χρόνο οι Σοσιαλιστές μπορούν να δείξουν την αξιοπιστία τους».

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, του κόμματος που συνεργάζεται ευρεώς με την ακροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο, μίλησε σαφώς για την ψηφοφορία για την «απλοποίηση» της πράσινης μετάβασης, εναντίον της οποίας ορισμένοι ευρωβουλευτές των Σοσιαλιστών έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν. «Οι Σοσιαλιστές αρπάζουν καρέκλες, αλλά δεν υλοποιούν αυτό που πραγματικά περιμένει ο λαός από αυτούς», είπε ο Βέμπερ.

Αναφερόμενος στην Ρομπέρτα Μέτσολα, νυν πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μάνφρεντ Βέμπερ είπε:

«Επιτρέψτε μου πρώτα απ’ όλα να υπογραμμίσω ότι νομίζω ότι μπορώ, ως εκπρόσωπος του ΕΛΚ, να είμαι περήφανος για το έργο που έχει επιτελέσει η Ρομπέρτα Μετσόλα. Είναι σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ σεβαστή, το θεσμικό όργανο μπορεί να είναι περήφανο που έχει μια τέτοια προσωπικότητα στην ηγεσία».

Φοβούνται παραβίαση της συμφωνίας

Σύμφωνα με το Politico, στο παρασκήνιο, πολλοί κεντροαριστεροί ευρωβουλευτές και στελέχη αναμένουν ότι το ΕΛΚ θα προσπαθήσει να παραβιάσει τη συμφωνία για να δώσει μια τρίτη θητεία στην προερχόμενη από το ΕΛΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Βάση της ανησυχίας τους είναι το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προέρχεται από τους Σοσιαλιστές. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ και το ΕΛΚ δεν θα ήθελε να δει την κεντροαριστερά να ηγείται σε δύο από τα κύρια όργανα χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

Η πρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, απάντησε στον Μάνφρεντ Βέμπερ:

«Όταν έρθει η ώρα να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω ότι θα είναι επίσης η στιγμή που όλοι θα δείξουμε αν είμαστε άνθρωποι του λόγου και όπου θα δείξουμε αν οι συμφωνίες τηρούνται».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι τώρα έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να εργαστούμε. Θέματα για τα οποία οι πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά και μας παρακολουθούν: στέγαση, αξιοπρεπής απασχόληση, δημόσιες υπηρεσίες, μια Ευρώπη που υπερασπίζεται την ειρήνη. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε».

Markets
Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Wall Street: Επανήλθαν τα σύννεφα πάνω από τις αγορές

Stream newspaper
Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Ρούμπιο
Αμερικανός ΥΠΕΞ 23.10.25

Γάζα: Οι κινήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη απειλούν την ανακωχή, λέει ο Ρούμπιο

Ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις ισραηλινές κινήσεις στη Δυτική Όχθη, σημείωσε ότι ο Τραμπ «κατέστησε σαφές πως αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή»

Σύνταξη
Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς
Ρευστό τοπίο 23.10.25

Η Γερμανία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: H AfD, το «τείχος προστασίας» και η «σπαζοκεφαλιά» του Φρίντριχ Μερτς

Με την Ακροδεξιά να αγγίζει ιστορικά ποσοστά και το «τείχος προστασίας» να τρίζει στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με δοκιμασία ηγεσίας, ενόψει μια κρίσιμης εκλογικής χρονιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής
Politico 23.10.25

Τα «κακά παιδιά» της ΕΕ: Οι 4 ηγέτες που είναι έτοιμοι να εκτροχιάσουν μία κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή άμυνα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση και τη μετανάστευση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει
Κόσμος 23.10.25

Η Ευρώπη καλεί πολλαπλάσιους μετανάστες, αλλά δεν θέλει να τους νομιμοποιήσει

Ολοένα και περισσότερες από τις χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από την αντιμεταναστευτική τους πολιτική, φέρνουν πολλαπλάσιους μετανάστες από ότι πριν χρόνια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο εάν αποφασίσει χερσαία πλήγματα
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Η Ουάσιγκτον είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση ίσως ειδοποιήσει το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Το σχέδιο για τη Γάζα είναι ανεπαρκές μπροστά στη «γενοκτονία», τονίζει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ
Ειδική εισηγήτρια ΟΗΕ 23.10.25

«Ανεπαρκές το σχέδιο για τη Γάζα μπροστά στη γενοκτονία από Ισραήλ και ΗΠΑ»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε επέκρινε το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, τονίζοντας ότι είναι «απόλυτα ανεπαρκές και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στο τραπέζι Ουκρανία, άμυνα, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Βρυξέλλες 23.10.25

Παρουσία Ζελένσκι συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Ουκρανία, για την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης.

Σύνταξη
Ρωσία: 9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια
Ουράλια 23.10.25

9 νεκροί εξαιτίας εκρήξεων σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας

Εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση στα Ουράλια είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννιά άνθρωποι, με την Ουκρανία να δηλώνει πως κατάφερε πλήγμα σε απόσταση σχεδόν 1.800 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΕΕ – Αίγυπτος: Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου 5 δισ. ευρώ
Με μορφή δανείου 23.10.25

Οικονομική βοήθεια 5 δισ. ευρώ της ΕΕ στην Αίγυπτο

Δάνειο 5 δισ. ευρώ ως οικονομική βοήθεια χορηγεί η ΕΕ στην Αίγυπτο, το οποίο ακολουθεί τη συμφωνία «στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2024, ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες από τον Τραμπ που ελπίζει ότι θα είναι βραχείας διάρκειας
Ουκρανία 23.10.25

Κυρώσεις Τραμπ σε πετρελαϊκούς κολοσσούς της Ρωσίας

Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος δυο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων, με την ελπίδα ότι θα είναι βραχείας διάρκειας καθώς εκτιμά ότι θα συμβάλλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»
Κόσμος 23.10.25

Γερμανία: Επανέρχεται ο Μερτς στις δηλώσεις του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο»

Επανέρχεται ο Μερτς στη δήλωσή του για τους μετανάστες που επιβαρύνουν το «αστικό τοπίο», διευκρινίζοντας ότι τον ενοχλούν όσοι δεν έχουν «δικαίωμα παραμονής και θέση εργασίας...».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow
Κόσμος 23.10.25

Ο Τραμπ διαψεύδει πως επιτρέπει στην Ουκρανία να χτυπήσει στην Ρωσία με Storm Shadow

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ρεπορτάζ της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση χτυπημάτων βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Κλιμάκωση 22.10.25

WSJ: Άρση της απαγόρευσης στο Κίεβο για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια στην Ουκρανία για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία με πυραύλους Storm Shadow και η Ουκρανία χτύπησε χθες εργοστάσιο χημικών με πυραύλους βρετανικής κατασκευής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
