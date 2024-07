Πυρετός διαβουλεύσεων λαμβάνει χώρα σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρώτη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Ιουλίου, όπου οι 720 νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές θα εκλέξουν τον πρόεδρο, τους 14 αντιπροέδρους και τους πέντε κοσμήτορες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, ενώ ήδη έχουν διενεργηθεί οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση των πολιτικών ομάδων.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν, επίσης, για την αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών και υποεπιτροπών του Κοινοβουλίου, κηρύσσοντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Όσον αφορά τους υποφήφιους για το νέο προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου, τα δύο από τα τρία μεγάλα κόμματα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) και οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) ανακοίνωσαν χθες (10/7) τους «εκλεκτούς» τους.

Συγκεκριμένα, υποψήφιοι αντιπρόεδροι από το ΕΛΚ είναι: ο González Pons, η Sabine Verheyen και η Ewa Kopacz.

«Σε δύσκολους καιρούς, χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση του κόμματος για την παρουσίαση των τριών υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι η Ewa Kopacz είχε εκλεγεί ξανά αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου με το EPP τον Ιανουάριο του 2022.

