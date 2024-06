Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, εξελέγη αντιπροέδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις εκλογές συμμετείχαν έντεκα υποψήφιοι για εννέα θέσεις και ο κ. Μανιάτης εξελέγη έκτος με 80 ψήφους.

Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εκλέγεται στο προεδρείο της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και την ανοδική πορεία που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια».

