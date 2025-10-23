Ο ΠΟΥ ηγείται της ιατρικής διακομιδής από τη Γάζα 41 ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Οργανισμός ηγήθηκε της ιατρικής διακομιδής 41 ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση και 145 συνοδών τους από τη Γάζα. Περίπου 15.000 ασθενείς από τη Γάζα περιμένουν να διακομιστούν, ανέφερε ο Τέντρος σε ανάρτησή του στο X.

«Συνεχίζουμε να καλούμε τις χώρες να δείξουν την αλληλεγγύη τους και να ανοίξουν όλες οι διαδρομές για να επιταχυνθεί η ιατρική διακομιδή», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Πολλοί πάσχουν από τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Άλλοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως καρκίνο και καρδιακές παθήσεις, τις οποίες το αποδεκατισμένο σύστημα υγείας της περιοχής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, όπως επεξηγεί το Reuters.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, περισσότεροι από 7.000 ασθενείς έχουν διασωθεί από τη Γάζα, με την Αίγυπτο να δέχεται περισσότερους από τους μισούς.

Ο ρυθμός των μεταφορών επιβραδύνθηκε σημαντικά όταν το συνοριακό πέρασμα της Ράφα έκλεισε τον Μάιο του 2024 και το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο. Από την κατάρρευση της προηγούμενης εκεχειρίας τον Μάρτιο, λιγότεροι από τέσσερις ασθενείς εξέρχονται καθημερινά.

Περίπου 15.600 ασθενείς από τη Γάζα περιμένουν να διασωθούν, μεταξύ των οποίων 3.800 παιδιά, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση του ΠΟΥ. Το πέρασμα της Ράφα, που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για την έξοδο των ασθενών μέσω της Αιγύπτου, παραμένει κλειστό για μεταφορές.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει περιμένοντας, σύμφωνα με ιατρικές ομάδες και παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές. Ο ΠΟΥ, ο οποίος ανέλαβε τη διαχείριση της διαδικασίας πέρυσι, δήλωσε ότι 740 άτομα, μεταξύ των οποίων 137 παιδιά, που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο έχουν πεθάνει από τον Ιούλιο του 2024.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που εποπτεύει τη ροή της βοήθειας προς τη Γάζα, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι εγκρίσεις υπόκεινται σε ελέγχους ασφαλείας.