Ο Ελίασον κάνει το 3-0 για την ΑΕΚ επί της Αμπερντίν – Δείτε και τα δύο πρώτα (vids)
Η ΑΕΚ ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 επί της Αμπερντόν στο πρώτο ημίχρονο, με σκόρερ τον Νίκλας Ελίασον στο 27' ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή πάσα του Πινέδα. Δείτε και τα τρία γκολ.
Η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο της Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με την Ένωση να κάνει πολύ καλή εκκίνηση στο ματς.
Μετά τα δύο γκολ του Κοϊτά, η ΑΕΚ βρήκε και τρίτο τέρμα στο 27ο λεπτό με σκόρερ τον Νίκλας Ελίασον, έπειτα από υποδειγματική πίεση ψηλά, η Ένωση κέρδισε την μπάλα, με τον Πινέδα να πασάρει στον Σουηδό, ο οποίος πλάσαρε και έκανε το 3-0.
Δείτε το γκολ του Ελίασον για το 3-0
Θυμηθείτε και το 2-0
Δείτε και το 1-0
