Προβάδισμα στην Ολλανδία για τον Παναθηναϊκό με τον Σφιντέρσκι (1-0, vid)

Ιδανικά έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Πράσινοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με δράστη τον Κάρολ Σφιντέρσκι, που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 18ο λεπτό της συνάντησης.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη άλλαξε ωραία την μπάλα, ο Κυριακόπουλος έκανε το σουτ με τον Βέλενροϊτερ να αποκρούει, αλλά ο Πολωνός επιθετικός βρέθηκε στο σωστό σημείο και τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0.

Δείτε το γκολ: