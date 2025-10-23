Σε καλό κλίμα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης – Τα επόμενα βήματα

Σε καλό κλίμα στο θετικό πλαίσιο που έχουν διεξαχθεί και οι προηγούμενες συναντήσεις ολολκηρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, το προγραμματισμένο ραντεβού των αντιπροσωπείων Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), στη Σμύρνη.

Επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών ήταν από ελληνικής πλευράς ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και από τουρκικής ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, ενώ συμμετείχαν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in ότι το τραπέζι των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αφορά ένα καλά στρωμένο τραπέζι διαλόγου, το οποίο δεν αφορά διαπραγμάτευση, αλλά προχωρά εξαιρετικά ομαλά.

Όσα είχαν συμφωνηθεί υλοποιήθηκαν στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές συμφωνήθηκαν να γίνουν όσα είχαν προκύψει και υλοποιήθηκαν και βάσει του προγραμματισμού της προηγούμενης συνάντησης των ΜΟΕ, που είχε πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη «και κάποια βήματα παραπάνω».

Σε αυτά που προστίθενται είναι η περαιτέρω διεύρυνση των επαφών μεταξύ αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και να προσαρμοστούν κάποιες επαφές με βάση τις αλλαγές στη Δομή Δυνάμεων που έχουν αποφασιστεί στην Ελλάδα.

Ένα από τα μέτρα ήταν ο διοικητής της Α’ Στρατιάς των Ενόπλων Δυνάμεων είχε συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογο του. Με δεδομένη την αλλαγή του οργανογράμματος θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο.

Παράλληλα όπως πληροφορείται το in προχωρούν τα μαθηματα ελληνικών και τουρκικών, καθώς επίσης και τα ΝΑΤΟικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα με συμμετοχές και ξένων στελεχών. Σε αυτό το πλαίσιο τούρκοι αξιωματούχοι ήρθαν στην Ελλάδα και έλαβαν μέρος σε τέτοιου είδους σεμινάρια και τον επόμενο χρόνο θα είναι η σειρά των Ελλήνων να μεταβούν στην Τουρκία για να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι οι συναντήσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας, σε διεθνή φόρα που συμμετέχουν και οι δύο, καθώς και άλλων ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών επίσης πραγματοποιήθηκαν και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Σεμινάρια μίας εβδομάδας έως δέκα ημερών.

Η επόμενη συνάντηση

Η επόμενη συνάντηση αναμένεται να γίνει στην Ελλάδα σε ένα εξάμηνο, περίπου από τώρα, με τους αρμόδιους αξιωματούχους να την τοποθετούν μετά το Πάσχα, ενώ μένει να επιλεγεί και το μέρος, που θα πάρει σειρά μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ανάλογα και με τις υφιστάμενες υποδομές που να μπορούν να υποστηρίξουν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Με τα ΜΟΕ αν και δεν αποτελούν διαπραγμάτευση να κρίνονται σημαντικά για τις σχέσεις των δύο χωρών καθώς και η τήρηση της περιοδικότητας στην υλοποίηση τους.