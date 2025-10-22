Νέα συνάντηση για τα ΜΟΕ στην Σμύρνη την Πέμπτη

Στην Σμύρνη πραγματοποιείται την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, ένας ακόμα γύρος στο πλαίσιο των συναντήσεων Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜOE).

Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προηγούμενη συνάντηση για ΜOE είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Η συνάντηση για τα ΜΟΕ στη Θεσσαλονίκη

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν ανασκόπηση της εφαρμογής των αμοιβαίως συμφωνημένων δραστηριοτήτων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το 2026. Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα».

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in τον Απρίλιο οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει και στον προγραμματισμό για το τι θα κάνουν το 2026.

Στα μέτρα που συμφωνήθηκαν τότε όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in ήταν σειρά συναντήσεων υψηλόβαθμών αξιωματούχων, από το επίπεδο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, μέχρι και των διοικητών ταξιαρχίας.

Ενώ έχουν λάβει χώρα και συναντήσεις στο επίπεδο των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ στο περιθώριο πολυμερούς συνάντησης σε τρίτη χώρα

Τα ΜΟΕ δεν είναι διαπραγμάτευση, ούτε μπαίνουν σε ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τις όποιες διαφωνίες ή τη διαφορά των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο το γεγονός ότι οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται και με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό.