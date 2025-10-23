Κάθε φορά που έρχεται η περίοδος εκπέμπεις SOS;

Για πολλές γυναίκες, αυτές οι ημέρες του μήνα είναι ένας πονοκέφαλος, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όλα στη ζωή μας οργανώνονται βάσει του πότε θα έρθει, οπότε και αποφεύγουμε: σημαντικά ραντεβού, διακοπές, εξόδους, ταξίδια, βόλτες στην πόλη. Όσες το ζουν, αυτή τη στιγμή κουνάνε συγκαταβατικά το κεφάλι γιατί απλά νιώθουν: η διάθεση κάνει βουτιά, το σώμα φουσκώνει, οι λιγούρες για όσα πρέπει να αποφύγουμε μάς κλείνουν το μάτι, οι διάφοροι μικρότεροι και μεγαλύτεροι πόνοι κάνουν την εμφάνισή τους και η υπομονή εξαντλείται με το παραμικρό. Είναι η φάση που μπαίνουμε πάλι σε κατάσταση SOS.

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτή την περιγραφή, δεν είσαι βέβαια μόνη. Στην πραγματικότητα, βρίσκεσαι στην πλειοψηφία των γυναικών που ζουν αυτή τη «δύσκολη» φάση του μήνα που έχει όνομα: Προεμμηνορυσιακό Σύνδρομο (PMS).

Ήρθε η ώρα λοιπόν να το κατανοήσεις, να μάθεις πώς σε επηρεάζει βαθιά και να ανακαλύψεις την καινοτόμο φυσική απάντηση που θα σε βοηθήσει να ξανακερδίσεις τον έλεγχο της ζωής σου, ακόμα και αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Το Προεμμηνορυσιακό Σύνδρομο δεν είναι μια απλή κακοκεφιά που πρέπει να αντιμετωπίζεται αδιάφορα ή ακόμα και επικριτικά. Είναι μια συχνή ιατρική κατάσταση που, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, επηρεάζει έως και 75% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα σύνολο σωματικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων που κάνουν την εμφάνισή τους 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της εμμήνου ρύσης και υποχωρούν μόλις αυτή ξεκινήσει.

Ενώ το PMS μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε γυναίκα έχει κύκλο, είναι συχνότερο στην ηλικιακή ομάδα 20-40 ετών, με την ένταση των συμπτωμάτων να ποικίλλει και ένα περίπου 8% των γυναικών να εμφανίζουν πιο σοβαρή μορφή, γνωστή ως Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική Διαταραχή (PMDD).

Παράγοντες που πυροδοτούν το PMS

Όπως στην πλειοψηφία των ιατρικών θεμάτων, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να βιώσεις ακόμα πιο έντονα τα συμπτώματα. Πρώτα και κύρια, το υψηλό στρες λειτουργεί ως επιταχυντής, όπως στα περισσότερα δύσκολα ψυχοσωματικά περιστατικά.

Επιπροσθέτως, το οικογενειακό ιστορικό PMS, μία γενετική προδιάθεση κατάθλιψης, οι υποκείμενες ορμονικές διαταραχές και η ανεπαρκής διατροφή σε βασικά μικροθρεπτικά συστατικά -όπως το μαγνήσιο και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β- μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Τα συμπτώματα του PMS όπως πιθανόν γνωρίζεις, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το σώμα σου αλλά δυστυχώς επηρεάζουν βαθιά την ψυχολογία και τη συμπεριφορά σου. Σκέψου πόσες φορές η κυκλοθυμία ή ο εκνευρισμός έχουν δημιουργήσει εντάσεις με τους αγαπημένους σου, τους συναδέλφους ή έχουν τραυματίσει την αυτοεκτίμησή σου.

Από τη μία πλευρά, το σώμα σου εκπέμπει συναγερμό με σωματικά συμπτώματα, όπως φούσκωμα, κατακράτηση υγρών, πόνο ή ευαισθησία στο στήθος (μαστοδυνία), και όλα αυτά παράλληλα με πονοκεφάλους και ημικρανίες, για να μην μιλήσουμε για την κόπωση που σε εξουθενώνει.

Από την άλλη, η ψυχολογία σου επίσης παραπαίει με ψυχολογικά συμπτώματα, όπως έντονη ευερεθιστότητα, άγχος, καταθλιπτική διάθεση και αδυναμία ή δυσκολία συγκέντρωσης. Όλες αυτές οι ενοχλήσεις γίνεται κατανοητό ότι μπορούν να επηρεάσουν τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις όπως και τις κοινωνικές σου σχέσεις, κάνοντάς σε να περιμένεις με υπομονή οι μέρες αυτές να περάσουν, με εσένα απομονωμένη στο σπίτι με ένα κουβερτάκι στην κοιλιά.

Τι μπορείς να κάνεις

Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση του PMS είναι να γνωρίζεις ότι το έχεις. Η παρατήρηση και η καταγραφή των συμπτωμάτων σε ένα ημερολόγιο για δύο συνεχόμενους κύκλους μπορεί να σου δώσει το μοτίβο που χρειάζεται ο γιατρός σου. Μην ξεχνάς δε και τις εφαρμογές στο κινητό σου, που μπορείς να σημειώνεις την συχνότητα του κύκλου σου, όπως επίσης τα συμπτώματα και διάφορες άλλες σχετικές πληροφορίες της εικόνας σου εκείνες τις ημέρες.

Πολύ σημαντικό είναι να υιοθετήσεις καθημερινές συνήθειες που λειτουργούν ως ασπίδα.

Η άσκηση, όπως η yoga, το Pilates, μία ήπια γυμναστική αντιστάσεων ή το περπάτημα, είναι φυσικά αντικαταθλιπτικά, βοηθώντας στη ρύθμιση της διάθεσης και στη μείωση του στρες.

Όσον αφορά τη διατροφή, περιόρισε την καφεΐνη και αυτά που νομίζεις ότι έχεις πολλή ανάγκη όπως το αλάτι και η ζάχαρη, καθώς επιδεινώνουν το φούσκωμα, τις κράμπες και τον εκνευρισμό. Αντίθετα, επίλεξε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο (μειώνει τους μυϊκούς σπασμούς και τον εκνευρισμό), Ωμέγα-3 (με αντιφλεγμονώδη δράση) και βιταμίνες του συμπλέγματος Β (για την ορμονική ισορροπία και το νευρικό σύστημα). Τέλος, εξασφάλισε επαρκή και ποιοτικό ύπνο, ο οποίος είναι κλειδί για την ψυχολογική σου ισορροπία.

Η SOS Απάντηση είναι το Eva Intima PMS SOS

Αν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν αρκούν και αναζητάς μία πρόσθετη, φυσική υποστήριξη, η πιο πλήρης σειρά παγκοσμίως για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής, Eva Intima από την InterMed, έρχεται με μία καινοτόμο πρόταση, το Eva Intima PMS SOS.

Πρόκειται για ένα νέο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής με ισχυρά επιστημονικά τεκμηριωμένα φυσικά συστατικά, σχεδιασμένο για να προσφέρει πολυεπίπεδη δράση απέναντι στα συμπτώματα του PMS.

Ο μοναδικός συνδυασμός του εξασφαλίζει στοχευμένη υποστήριξη:

Ορμονική & Σωματική ρύθμιση: Ο συνδυασμός λυγαριάς , Myo – inositol και D – Chiro – Inositol δρα συνεργατικά στη ρύθμιση των ορμονών και στη βελτίωση της ωοθηκικής λειτουργίας. Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση τόσο των ψυχολογικών, όσο και των σωματικών συμπτωμάτων, όπως το φούσκωμα και η ευαισθησία στο στήθος.

Ο συνδυασμός , και δρα συνεργατικά στη ρύθμιση των ορμονών και στη βελτίωση της ωοθηκικής λειτουργίας. Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση τόσο των ψυχολογικών, όσο και των σωματικών συμπτωμάτων, όπως το φούσκωμα και η ευαισθησία στο στήθος. Ψυχολογική ισορροπία: Το σύμπλεγμα βιταμινών Β , και ιδιαίτερα η Β6 , υποστηρίζει τη σύνθεση σημαντικών νευροδιαβιβαστών (όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και ο GABA). Αυτή η δράση βελτιώνει άμεσα τη διάθεση, μειώνει το άγχος, τον εκνευρισμό, καθώς και την αίσθηση κόπωσης.

Το , και ιδιαίτερα η , υποστηρίζει τη σύνθεση σημαντικών νευροδιαβιβαστών (όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και ο GABA). Αυτή η δράση βελτιώνει άμεσα τη διάθεση, μειώνει το άγχος, τον εκνευρισμό, καθώς και την αίσθηση κόπωσης. Αντιοξειδωτική ασπίδα: Η N–acetylcysteine και το εκχύλισμα rooibos, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, προσφέρουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και μείωση του οξειδωτικού στρες, μειώνοντας τις σωματικές ενοχλήσεις.

Το Eva Intima PMS SOS διατίθεται σε πρακτική μορφή διασπειρόμενων κοκκίων (sticks) με γεύση βερίκοκο, επιτρέποντας τη λήψη του «on-the-go», χωρίς να χρειάζεσαι νερό. Η συσκευασία περιέχει αγωγή για έναν ολόκληρο κύκλο (30 sticks), δίνοντάς σου τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τις δύσκολες μέρες με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αν είσαι έτοιμη να σταματήσεις να μετράς αντίστροφα τις μέρες και να αρχίσεις να ζεις πλήρως κάθε εβδομάδα του μήνα, μάθε πόσο σε επηρεάζει το PMS.

Κάνε το τεστ και βρες την απάντηση για το δικό σου SOS.

