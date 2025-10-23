Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Κάθε φορά που έρχεται η περίοδος εκπέμπεις SOS;
Μάθε το γιατί και ανακάλυψε τη λύση που θα αλλάξει τη ζωή σου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Για πολλές γυναίκες, αυτές οι ημέρες του μήνα είναι ένας πονοκέφαλος, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όλα στη ζωή μας οργανώνονται βάσει του πότε θα έρθει, οπότε και αποφεύγουμε: σημαντικά ραντεβού, διακοπές, εξόδους, ταξίδια, βόλτες στην πόλη. Όσες το ζουν, αυτή τη στιγμή κουνάνε συγκαταβατικά το κεφάλι γιατί απλά νιώθουν: η διάθεση κάνει βουτιά, το σώμα φουσκώνει, οι λιγούρες για όσα πρέπει να αποφύγουμε μάς κλείνουν το  μάτι, οι διάφοροι μικρότεροι και μεγαλύτεροι πόνοι κάνουν την εμφάνισή τους και η υπομονή εξαντλείται με το παραμικρό. Είναι η φάση που μπαίνουμε πάλι σε κατάσταση SOS.

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτή την περιγραφή, δεν είσαι βέβαια μόνη. Στην πραγματικότητα, βρίσκεσαι στην πλειοψηφία των γυναικών που ζουν αυτή τη «δύσκολη» φάση του μήνα που έχει όνομα: Προεμμηνορυσιακό Σύνδρομο (PMS).

Ήρθε η ώρα λοιπόν να το κατανοήσεις, να μάθεις πώς σε επηρεάζει βαθιά και να ανακαλύψεις την καινοτόμο φυσική απάντηση που θα σε βοηθήσει να ξανακερδίσεις τον έλεγχο της ζωής σου, ακόμα και αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Το Προεμμηνορυσιακό Σύνδρομο δεν είναι μια απλή κακοκεφιά που πρέπει να αντιμετωπίζεται αδιάφορα ή ακόμα και επικριτικά. Είναι μια συχνή ιατρική κατάσταση που, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, επηρεάζει έως και 75% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα σύνολο σωματικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων που κάνουν την εμφάνισή τους 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της εμμήνου ρύσης και υποχωρούν μόλις αυτή ξεκινήσει.

Ενώ το PMS μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε γυναίκα έχει κύκλο, είναι συχνότερο στην ηλικιακή ομάδα 20-40 ετών, με την ένταση των συμπτωμάτων να ποικίλλει και ένα περίπου 8% των γυναικών να εμφανίζουν πιο σοβαρή μορφή, γνωστή ως Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική Διαταραχή (PMDD).

Παράγοντες που πυροδοτούν το PMS

Όπως στην πλειοψηφία των ιατρικών θεμάτων, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να βιώσεις ακόμα πιο έντονα τα συμπτώματα. Πρώτα και κύρια, το υψηλό στρες λειτουργεί ως επιταχυντής, όπως στα περισσότερα δύσκολα ψυχοσωματικά περιστατικά.

Επιπροσθέτως, το οικογενειακό ιστορικό PMS, μία γενετική προδιάθεση κατάθλιψης, οι υποκείμενες ορμονικές διαταραχές και η ανεπαρκής διατροφή σε βασικά μικροθρεπτικά συστατικά -όπως το μαγνήσιο και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β- μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Τα συμπτώματα του PMS όπως πιθανόν γνωρίζεις, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο το σώμα σου αλλά δυστυχώς επηρεάζουν βαθιά την ψυχολογία και τη συμπεριφορά σου. Σκέψου πόσες φορές η κυκλοθυμία ή ο εκνευρισμός έχουν δημιουργήσει εντάσεις με τους αγαπημένους σου, τους συναδέλφους ή έχουν τραυματίσει την αυτοεκτίμησή σου.

Από τη μία πλευρά, το σώμα σου εκπέμπει συναγερμό με σωματικά συμπτώματα, όπως φούσκωμα, κατακράτηση υγρών, πόνο ή ευαισθησία στο στήθος (μαστοδυνία), και όλα αυτά παράλληλα με πονοκεφάλους και ημικρανίες, για να μην μιλήσουμε για την κόπωση που σε εξουθενώνει.

Από την άλλη, η ψυχολογία σου επίσης παραπαίει με ψυχολογικά συμπτώματα, όπως έντονη ευερεθιστότητα, άγχος, καταθλιπτική διάθεση και αδυναμία ή δυσκολία συγκέντρωσης. Όλες αυτές οι ενοχλήσεις γίνεται κατανοητό ότι μπορούν να επηρεάσουν τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις όπως και τις κοινωνικές σου σχέσεις, κάνοντάς σε να περιμένεις με υπομονή οι μέρες αυτές να περάσουν, με εσένα απομονωμένη στο σπίτι με ένα κουβερτάκι στην κοιλιά.

Τι μπορείς να κάνεις

Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση του PMS είναι να γνωρίζεις ότι το έχεις. Η παρατήρηση και η καταγραφή των συμπτωμάτων σε ένα ημερολόγιο για δύο συνεχόμενους κύκλους μπορεί να σου δώσει το μοτίβο που χρειάζεται ο γιατρός σου. Μην ξεχνάς δε και τις εφαρμογές στο κινητό σου, που μπορείς να σημειώνεις την συχνότητα του κύκλου σου, όπως επίσης τα συμπτώματα και διάφορες άλλες σχετικές πληροφορίες της εικόνας σου εκείνες τις ημέρες.

Πολύ σημαντικό είναι να υιοθετήσεις καθημερινές συνήθειες που λειτουργούν ως ασπίδα.

Η άσκηση, όπως η yoga, το Pilates, μία ήπια γυμναστική αντιστάσεων ή το περπάτημα, είναι φυσικά αντικαταθλιπτικά, βοηθώντας στη ρύθμιση της διάθεσης και στη μείωση του στρες.

Όσον αφορά τη διατροφή, περιόρισε την καφεΐνη και αυτά που νομίζεις ότι έχεις πολλή ανάγκη όπως το αλάτι και η ζάχαρη, καθώς επιδεινώνουν το φούσκωμα, τις κράμπες και τον εκνευρισμό. Αντίθετα, επίλεξε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο (μειώνει τους μυϊκούς σπασμούς και τον εκνευρισμό), Ωμέγα-3 (με αντιφλεγμονώδη δράση) και βιταμίνες του συμπλέγματος Β (για την ορμονική ισορροπία και το νευρικό σύστημα). Τέλος, εξασφάλισε επαρκή και ποιοτικό ύπνο, ο οποίος είναι κλειδί για την ψυχολογική σου ισορροπία.

Η SOS Απάντηση είναι το Eva Intima PMS SOS

Αν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν αρκούν και αναζητάς μία πρόσθετη, φυσική υποστήριξη, η πιο πλήρης σειρά παγκοσμίως για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής, Eva Intima από την InterMed, έρχεται με μία καινοτόμο πρόταση, το Eva Intima PMS SOS.

Πρόκειται για ένα νέο καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής με ισχυρά επιστημονικά τεκμηριωμένα φυσικά συστατικά, σχεδιασμένο για να προσφέρει πολυεπίπεδη δράση απέναντι στα συμπτώματα του PMS.

Ο μοναδικός συνδυασμός του εξασφαλίζει στοχευμένη υποστήριξη:

  • Ορμονική & Σωματική ρύθμιση: Ο συνδυασμός λυγαριάς, Myoinositol και DChiroInositol δρα συνεργατικά στη ρύθμιση των ορμονών και στη βελτίωση της ωοθηκικής λειτουργίας. Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση τόσο των ψυχολογικών, όσο και των σωματικών συμπτωμάτων, όπως το φούσκωμα και η ευαισθησία στο στήθος.
  • Ψυχολογική ισορροπία: Το σύμπλεγμα βιταμινών Β, και ιδιαίτερα η Β6, υποστηρίζει τη σύνθεση σημαντικών νευροδιαβιβαστών (όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και ο GABA). Αυτή η δράση βελτιώνει άμεσα τη διάθεση, μειώνει το άγχος, τον εκνευρισμό, καθώς και την αίσθηση κόπωσης.
  • Αντιοξειδωτική ασπίδα: Η Nacetylcysteine και το εκχύλισμα rooibos, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, προσφέρουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και μείωση του οξειδωτικού στρες, μειώνοντας τις σωματικές ενοχλήσεις.

Το Eva Intima PMS SOS διατίθεται σε πρακτική μορφή διασπειρόμενων κοκκίων (sticks) με γεύση βερίκοκο, επιτρέποντας τη λήψη του «on-the-go», χωρίς να χρειάζεσαι νερό. Η συσκευασία περιέχει αγωγή για έναν ολόκληρο κύκλο (30 sticks), δίνοντάς σου τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τις δύσκολες μέρες με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Αν είσαι έτοιμη να σταματήσεις να μετράς αντίστροφα τις μέρες και να αρχίσεις να ζεις πλήρως κάθε εβδομάδα του μήνα, μάθε πόσο σε επηρεάζει το PMS.

Κάνε το τεστ και βρες την απάντηση για το δικό σου SOS.

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Τα Νέα της Αγοράς 21.10.25

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
