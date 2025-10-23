magazin
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury
Music 23 Οκτωβρίου 2025 | 21:45

Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», δήλωσε ο frontman των Bob Vylan για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η περφόρμανς τους στο Glastonbury.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Ο frontman των Bob Vylan, Μπόμπι Βίλαν, «δεν μετανιώνει» για το σύνθημα «θάνατος, θάνατος στους IDF» που φώναξε στο Glastonbury και δήλωσε ότι «θα το έκανε ξανά και ξανά».

Το πανκ ντουέτο προκάλεσε αντιδράσεις όταν είπε -μαζί με το κοινό του δημοφιλούς φεστιβάλ- το σύνθημα, το οποίο αναφέρεται στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και το οποίο στην συνέχεια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν ως ήχο σε βίντεο που καταγγέλουν την γενοκτονία στη Γάζα.

«Δεν το μετανιώνω»

Το σύνθημα που ακούστηκε καταδικάστηκε από την διοργάνωση του Glastonbury και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, ο οποίος το χαρακτήρισε «απαράδεκτη ρητορική μίσους».

Στην συνέχεια, οι Bob Vylan απολύθηκαν από την εταιρεία τους UTA, και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ακύρωσε τις βίζες των μελών, αναγκάζοντάς τους να ακυρώσουν την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική.

Μιλώντας στο The Louis Theroux Podcast στην πρώτη του συνέντευξη μετά το Glastonbury, ο Βίλαν, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Πασκάλ Ρόμπινσον-Φόστερ, ρωτήθηκε αν θα το ξαναέκανε.

«Ναι, βέβαια. Αν ήταν να πάω στο Glastonbury αύριο, ναι, θα το έκανα ξανά. Δεν το μετανιώνω», απάντησε.

Όπως μάλιστα ασημείωσε, οι αντιδράσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπο το συγκρότημα είναι ήσσονος σημασίας «σε σύγκριση με αυτό που περνάνε οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη».

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», συμπλήρωσε στην συνέχεια.

«Δεν νομίζω ότι δημιούργησα μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας για την εβραϊκή κοινότητα»

Η συζήτηση που είχε ο Βίλαν με τον παρουσιαστή του podcast, Λουί Θερού, πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Στην αρχή του επεισοδίου, ο δημοσιογράφος δηλώνει ότι έλαβε χώρα πριν από τις επιθέσεις στη συναγωγή του Μάντσεστερ στις 2 Οκτωβρίου, στις οποίες δύο άτομα σκοτώθηκαν και τρία άλλα τραυματίστηκαν, και πριν από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου – η οποία κρέμεται από μια κλωστή, καθώς από τότε το Ισραήλ εξαπέλυσε και άλλους βομβαρδισμούς και διέκοψε τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Αυτό που έχει σημασία είναι οι συνθήκες που επιτρέπουν την ύπαρξη αυτού του συνθήματος σε εκείνη τη σκηνή. Και εννοώ τις συνθήκες που επικρατούν στην Παλαιστίνη. Όπου ο παλαιστινιακός λαός δολοφονείται με ανησυχητικό ρυθμό. Ποιος νοιάζεται για το σύνθημα;», είπε ο μουσικός σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Ο Βίλαν απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του Community Security Trust (CST), ενός οργανισμού παρακολούθησης και ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας, ότι η εμφάνισή τους συνέβαλε στην αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών.

«Δεν νομίζω ότι δημιούργησα μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας για την εβραϊκή κοινότητα. Αν υπήρχε μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έβγαιναν έξω και έλεγαν ‘Οι Bob Vylan με ενέπνευσαν στο να το κάνω αυτό’, ίσως να έλεγα, ‘ουφ, είχα αρνητική επίδραση εδώ’», είπε.

World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης
Ύμνος 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Έτσι γράφτηκε το Ζεϊμπέκικο – Η οργή της Χούντας, η ποπ Μπέλου και ο Καζαντζίδης

Το Ζεϊμπέκικο, ένα από τα πολλά κομμάτια που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας κληροδότησε για να θυμόμαστε τις ρίζες μας είναι η ροκ κάθαρση μιας Ελλάδας με ψυχή ανθεκτικά λαϊκή -και προδομένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
Μια αναδρομή 21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν
Polonaise-Fantasy 21.10.25

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»: Ο Έρικ Λου είναι ο φετινός νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου Σοπέν

«Ευχαριστώ όλους τους λάτρεις του Σοπέν σε όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν διαδικτυακά και το κοινό εδώ στη Βαρσοβία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έρικ Λου για τη διάκριση

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή
Music 21.10.25

Γιώργος Ψωμόπουλος: Πέθανε ο μάνατζερ των Magic De Spell, η ιστορία του στην ελληνική ροκ σκηνή

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στους ανθρώπους της μουσικής και, καθώς υπήρξε ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής ροκ σκηνής.

Σύνταξη
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963
Anthology 4 20.10.25

«Έγινα ένας από εκείνους»: Οι Beatles αποκαλύπτουν πως άλλαξε η συμπεριφορά των δικών τους μετά την επιτυχία του 1963

Πώς άλλαξε οι συμπεριφορά των οικογενειών τους και του κόσμου μετά την επιτυχία τους το 1963; Ανέκδοτο, έως σήμερα, υλικό από τα τέσσερα μέλη των Beatles έρχεται στο Anthology 4.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)
Conference League 24.10.25

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vid)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο Europa Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τεράστια νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0!

Σύνταξη
Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1: Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για το Τριφύλλι (vid)
Europa League 23.10.25

Ίδια παιδικά λάθη και ήττα με ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (3-1)

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Σβιντέρσκι, μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, όμως ο... διακόπτης έπεσε και η Φέγενορντ νίκησε με 3-1. Σκόρερ για τους Ολλανδούς οι Ριντ, Μούσα και Λάριν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC
Στη Νότια Κορέα 23.10.25

Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την ημερομηνία της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν στις 30 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου
«Ηλίθιος πολιτικός ελιγμός» 23.10.25

Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου

Το νομοσχέδιο για τη Δυτική Όχθη προχωρά για επεξεργασία. Ο Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει την αντίθεσή του, καθώς οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι αν καταστρέψει την εκεχειρία, χάνει την αμερικανική στήριξη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη
Βόρεια Ιρλανδία 23.10.25

«Ματωμένη Κυριακή»: Αθώος «ελλείψει επαρκών αποδείξεων» ο μοναδικός στρατιώτης που προσήχθη σε δίκη

Ένας μοναδικός στρατιώτης προσήχθη σε δίκη για τη σφαγή των άοπλων Καθολικών Ιρλανδών διαδηλωτών στις 30 Ιανουαρίου 1972. Το δικαστήριο στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, 53 χρόνια μετά, τον απάλλαξε.

Σύνταξη
Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται
«Δυστυχώς» 23.10.25

Δούκας: Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται

Ο κ. Δούκας καυτηριάζει το ότι, ενώ εκ της τροπολογίας που πέρασε η κυβέρνηση προβλέπεται ανάθεση της φροντίδας του χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ, το υπουργείο είπε ότι αυτή ανήκει στον Δήμο.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας
Πολιτική 23.10.25

Οι μεγάλοι απόντες της δίκης των υποκλοπών: Ποιοι Υπουργοί δεν κόπτονται και τόσο για την προάσπιση της Δημοκρατίας

Η δίκη των υποκλοπών ξεκίνησε με μεγάλους απόντες υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την προηγούμενη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κι έτερους στόχους οι οποίοι φαίνεται πως δεν έχουν καμία διάθεση ν' ανακαλύψουν ποιοι επιχείρησαν να τους παγιδέψουν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού
Κύκλος Ιδεών 23.10.25

Βενιζέλος: Η κανονικότητα δεν επήλθε όπως θα έπρεπε – Θέλουμε άλλο επίπεδο πολιτικού πολιτισμού

«Ζούμε σε μια περίοδο δημοκρατικής κόπωσης», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών - Η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και οι αναφορές για την οικονομία και τα ελληνοτουρκικά

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

