Ο frontman των Bob Vylan δηλώνει ότι δεν μετανιώνει που φώναξε «θάνατος στους IDF» στο Glastonbury

Ο frontman των Bob Vylan, Μπόμπι Βίλαν, «δεν μετανιώνει» για το σύνθημα «θάνατος, θάνατος στους IDF» που φώναξε στο Glastonbury και δήλωσε ότι «θα το έκανε ξανά και ξανά».

Το πανκ ντουέτο προκάλεσε αντιδράσεις όταν είπε -μαζί με το κοινό του δημοφιλούς φεστιβάλ- το σύνθημα, το οποίο αναφέρεται στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και το οποίο στην συνέχεια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να το χρησιμοποιούν ως ήχο σε βίντεο που καταγγέλουν την γενοκτονία στη Γάζα.

«Δεν το μετανιώνω»

Το σύνθημα που ακούστηκε καταδικάστηκε από την διοργάνωση του Glastonbury και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, ο οποίος το χαρακτήρισε «απαράδεκτη ρητορική μίσους».

Στην συνέχεια, οι Bob Vylan απολύθηκαν από την εταιρεία τους UTA, και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ακύρωσε τις βίζες των μελών, αναγκάζοντάς τους να ακυρώσουν την περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική.

Μιλώντας στο The Louis Theroux Podcast στην πρώτη του συνέντευξη μετά το Glastonbury, ο Βίλαν, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Πασκάλ Ρόμπινσον-Φόστερ, ρωτήθηκε αν θα το ξαναέκανε.

«Ναι, βέβαια. Αν ήταν να πάω στο Glastonbury αύριο, ναι, θα το έκανα ξανά. Δεν το μετανιώνω», απάντησε.

Όπως μάλιστα ασημείωσε, οι αντιδράσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπο το συγκρότημα είναι ήσσονος σημασίας «σε σύγκριση με αυτό που περνάνε οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη».

«Γιατί να μετανιώσω; Επειδή έχω ενοχλήσει κάποιον δεξιό πολιτικό ή κάποια δεξιά μέσα ενημέρωσης;», συμπλήρωσε στην συνέχεια.

«Δεν νομίζω ότι δημιούργησα μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας για την εβραϊκή κοινότητα»

Η συζήτηση που είχε ο Βίλαν με τον παρουσιαστή του podcast, Λουί Θερού, πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Στην αρχή του επεισοδίου, ο δημοσιογράφος δηλώνει ότι έλαβε χώρα πριν από τις επιθέσεις στη συναγωγή του Μάντσεστερ στις 2 Οκτωβρίου, στις οποίες δύο άτομα σκοτώθηκαν και τρία άλλα τραυματίστηκαν, και πριν από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου – η οποία κρέμεται από μια κλωστή, καθώς από τότε το Ισραήλ εξαπέλυσε και άλλους βομβαρδισμούς και διέκοψε τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Αυτό που έχει σημασία είναι οι συνθήκες που επιτρέπουν την ύπαρξη αυτού του συνθήματος σε εκείνη τη σκηνή. Και εννοώ τις συνθήκες που επικρατούν στην Παλαιστίνη. Όπου ο παλαιστινιακός λαός δολοφονείται με ανησυχητικό ρυθμό. Ποιος νοιάζεται για το σύνθημα;», είπε ο μουσικός σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Ο Βίλαν απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς του Community Security Trust (CST), ενός οργανισμού παρακολούθησης και ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας, ότι η εμφάνισή τους συνέβαλε στην αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών.

«Δεν νομίζω ότι δημιούργησα μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας για την εβραϊκή κοινότητα. Αν υπήρχε μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έβγαιναν έξω και έλεγαν ‘Οι Bob Vylan με ενέπνευσαν στο να το κάνω αυτό’, ίσως να έλεγα, ‘ουφ, είχα αρνητική επίδραση εδώ’», είπε.