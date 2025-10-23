science
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
H Google καμαρώνει για ορόσημο στους κβαντικούς υπολογιστές – Κάποιοι όμως αμφιβάλλουν
Τεχνολογία 23 Οκτωβρίου 2025 | 16:18

H Google καμαρώνει για ορόσημο στους κβαντικούς υπολογιστές – Κάποιοι όμως αμφιβάλλουν

Η Google υποστηρίζει ότι ο κβαντικός επεξεργαστής της εκτελεί έναν αλγόριθμο 13.000 φορές ταχύτερα από οποιονδήποτε κλασικό υπολογιστή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Spotlight

Για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ετών, η Google υποστηρίζει ότι έφτασε το ορόσημο της λεγόμενης «κβαντικής υπεροχής», την ικανότητα των κβαντικών υπολογιστών να εκτελούν ορισμένους υπολογιστές ταχύτερα από οποιονδήποτε κλασσικό υπολογιστή.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature αφορά μάλιστα έναν αλγόριθμο που σύμφωνα με τους ερευνητές της Google του θα μπορούσε να βρει για πρώτη φορά εφαρμογές στην επιστημονική έρευνα, όπως τον προσδιορισμό της δομής μορίων.

Ανεξάρτητοι ειδικοί δήλωσαν πάντως επιφυλακτικοί με τον ισχυρισμό. Η Google, εξάλλου, είχε πανηγυρίσει για την επίτευξη κβαντικής υπεροχής το 2019, αργότερα όμως διαψεύστηκε από την IBM, η οποία έδειξε ότι οι ίδιοι υπολογισμοί θα μπορούσαν να εκτελεστούν σχετικά γρήγορα από έναν κλασσικό υπερυπολογιστή.

Κβαντική ηχώ

Οι κλασσικοί υπολογιστές βασίζονται στα bit, μονάδες πληροφορίας που μπορούν να παίρνουν τις τιμές «0» ή «1». Οι κβαντικοί υπολογιστές βασίζονται στα qubit, τα οποία μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση «0» και «1» ταυτόχρονα, μια διαφορά που θεωρητικά θα επέτρεπε την ταχύτερη επίλυση ορισμένων προβλημάτων.

Ο μικρός αριθμός qubit, η αστάθειά τους και η έλλειψη αλγορίθμων με πρακτικές εφαρμογές θεωρούνται τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη χρήσιμων κβαντικών υπολογιστών, ένας τομέας στον οποίο επενδύουν κι άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Microsoft.

Η νέα μελέτη βασίστηκε στον κβαντικό επεξεργαστή Willow της Google (κεντρική εικόνα), ο οποίος διαθέτει 105 υπεραγώγιμα κυκλώματα που λειτουργούν ως qubit.

Οι ερευνητές της Google χρησιμοποίησαν τo Willow για να εκτελέσουν τον νέο αλγόριθμο της «κβαντικής ηχούς», όπως τον ονόμασε η εταιρεία, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικά προβλήματα όπως ο προσδιορισμός της δομής μορίων.

«Ο αλγόριθμος προσφέρει την ευκαιρία για εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο» δήλωσε ο Χάρτμουτ Νίβεν, επικεφαλής του κβαντικού εργαστηρίου της Google στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Η εταιρεία αισιοδοξεί για πρακτική αξιοποίηση των κβαντικών υπολογιστών μέσα στην επόμενη πενταετία, είπε.

Οι κβαντικοί επεξεργαστές της Google λειτουργούν σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν μέσα σε έναν «κρυοστάτη» που θυμίζει πολυέλαιο (Rocco Ceselin)

Οι κβαντικοί επεξεργαστές της Google λειτουργούν σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν μέσα σε έναν «κρυοστάτη» που θυμίζει πολυέλαιο (Rocco Ceselin)

Επιφυλάξεις

Η μελέτη υποστηρίζει ότι ένας κλασικός υπερυπολογιστής θα χρειαζόταν 13.000 περισσότερο χρόνο για να εκτελέσει τον αλγόριθμο, χωρίς όμως να αποδείξει ότι θα ήταν αδύνατο να βρεθεί μια ακόμα ταχύτερη κλασσική προσέγγιση.

«Προσωπικά δεν νομίζω ότι αυτό που έκαναν ήταν αρκετό για έναν τέτοιο ισχυρισμό» σχολίασε στον δικτυακό τόπο του Nature o Ντρις Σελς, κβαντικός φυσικός του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Άλλοι συμφώνησαν ότι το επίτευγμα είναι εντυπωσιακό, «θα ήταν όμως τραβηγμένο να πιστέψει κανείς ότι θα λυθούν ξαφνικά προβλήματα οικονομικής σημασίας», όπως είπε ο Τζέιμς Ουίτφιλντ του Κολεγίου Ντάρτμουθ στο Νιου Χάμπσαϊρ.

Πέρα από τη μελέτη στο Nature, η ερευνητική ομάδα της Google υπέβαλε στο αποθετήριο arXiv προδημοσίευση στην οποία ο κβαντικός αλγόριθμος προβλέπει τις δομές ορισμένων μορίων με προσομοιώσεις.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν αργότερα με την τεχνική του λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), κάτι που δείχνει ότι ο αλγόριθμος είναι πράγματι αξιόπιστος.

Παρόλα αυτά, ο αλγόριθμος έχει εφαρμόστηκε μόνο σε μόρια που μπορούν να προσομοιωθούν σε κλασικά συστήματα, κάτι που περιορίζει τις δυνητικές εφαρμογές.

«Μέχρι στιγμής οι επιδείξεις αφορούν μόνο μικρά μόρια, είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι παρόμοιες ιδέες θα επεκταθούν τελικά σε πολύ μεγαλύτερα συστήματα στο μέλλον, ίσως ακόμα και σε πρωτεΐνες» σχολίασε ο Άσοκ Ατζόι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.

Ένα σημαντικό επίτευγμα της Google, είπε ο Σκοτ Άαρονσον του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, είναι ότι ο αλγόριθμος δίνει αποτελέσματα που μπορούν να επιβεβαιωθούν με κλασικές μεθόδους ή με άλλους κβαντικούς υπολογιστές, κάτι που δεν ίσχυε σε προηγούμενους ισχυρισμούς περί κβαντικής υπεροχής.

Αυτό «ήταν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου τα τελευταία χρόνια, οπότε είμαι ενθουσιασμένος που η Google και άλλοι σημειώνουν σαφή πρόοδο» είπε.

Αναγνώρισε όμως ότι η δημιουργία μεγαλύτερων κβαντικών συστημάτων με πρακτική αξία θα συναντήσει «πρόσθετες μεγάλες προκλήσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream science
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Σύνταξη
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο