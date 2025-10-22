Ο μεταβατικός πρόεδρος του Περού Χοσέ Χερί ανακοίνωσε χθες Τρίτη την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα και το κοντινό μεγάλο λιμάνι Καγιάο, για την αντιμετώπιση του κύματος βίαιων εγκλημάτων και εκβιάσεων που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα, με σύντομο διάγγελμά του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη τοπική ώρα, δηλαδή στις 08:00 ώρα Ελλάδας) για 30 ημέρες στη μητροπολιτική Λίμα και στο Καγιάο», ανέφερε ο πρόεδρος Χερί.

Στο πλαίσιο του μέτρου, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τον στρατό για να περιπολεί στους δρόμους και να περιστείλει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της συνάθροισης.

Πρόκειται για την πρώτη δραστική απόφαση του μεταβατικού προέδρου αφότου ανέλαβε την εξουσία πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες στη χώρα των Άνδεων, όπου η ανασφάλεια συγκαταλέγεται στις κυριότερες ανησυχίες του πληθυσμού.

Περού: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω οργανωμένου εγκλήματος

Η κυβέρνησή του ανήγγειλε την Πέμπτη πως θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα, λόγω της βίας συμμοριών.

«Η βία αυξήθηκε κατά τρόπο υπερβολικό τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας τεράστια οδύνη σε χιλιάδες οικογένειες και επίσης φρενάροντας την πρόοδο της χώρας. Αλλά αυτό τέλειωσε. Σήμερα, αρχίζουμε να αλλάζουμε την ιστορία της ανασφάλειας στο Περού», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Χερί στο διάγγελμά του.

«Περνάμε από την άμυνα στην επίθεση στον αγώνα εναντίον του εγκλήματος, μάχη που θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε την ειρήνη, την ηρεμία και την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Περουβιανών», πρόσθεσε.

Η Λίμα είχε ήδη τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Μάρτιο ως τον Ιούλιο, μετά τη δολοφονία λαϊκού τραγουδιστή της μουσικής cumbia, του Πάουλ Φλόρες, η οποία αποδόθηκε στο οργανωμένο έγκλημα.

Την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα εναντίον της ανασφάλειας και των πολιτικών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο. Στη Λίμα, ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές – οι σφοδρότερες αφότου άρχισαν οι κινητοποιήσεις πριν από έναν μήνα – με έναν νεκρό, ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρες αστυνομικού με πολιτικά, και 113 τραυματίες, στην πλειονότητά τους ένστολων, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Τον τελευταίο μήνα πάνω από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις στο κράτος των Άνδεων, αστυνομικοί, διαδηλωτές και δημοσιογράφοι.

Περού: Κρίση δημόσιας ασφάλειας

Η κρίση δημόσιας ασφάλειας στο Περού χαρακτηρίζεται καταλύτης των διεργασιών που οδήγησαν στην καθαίρεση με συνοπτικές διαδικασίες από το Κογκρέσο της πρώην προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε τη 10η Οκτωβρίου.

Κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι εκβιάσεις σε διάφορες εταιρείες για την απόσπαση χρημάτων εν είδει «προστασίας», ιδίως σε εταιρείες μεταφορών — αν δεν πληρώσουν, οι οδηγοί τους γίνονται στόχοι δολοφονικών επιθέσεων. Στο πλαίσιο υποθέσεων αυτής της φύσης, τουλάχιστον 47 οδηγοί λεωφορείων έχουν δολοφονηθεί από τον Ιανουάριο.

Ο -από τον Ιούλιο ως νωρίτερα αυτόν τον μήνα πρόεδρος του Κογκρέσου – Χερί, 38 ετών, θα ασκήσει την εξουσία ως τα τέλη του Ιουλίου του 2026, μερικούς μήνες αφού διεξαχθούν τον Απρίλιο γενικές εκλογές στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που ζει περίοδο πολιτικής αναταραχής δίχως προηγούμενο στην ιστορία της την τελευταία δεκαετία.