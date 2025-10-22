sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» η Εθνική ομάδα μπάσκετ
Μπάσκετ 22 Οκτωβρίου 2025 | 13:52

Επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» η Εθνική ομάδα μπάσκετ

Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική μπάσκετ, η οποία θα δώσει «Αλεξάνδρειο», κόντρα στη Ρουμανία, το πρώτο της ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Σύνταξη
Spotlight

Η Εθνική επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο». Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, στις 27 Νοεμβρίου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Η Ελλάδα αγωνίστηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο «PAOK Sports Arena», σε φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, όμως τώρα θα επιστρέψει στο «Nick Gallis Hall» για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια και το παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2023.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Το «Αλεξάνδρειο» θα φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στον πρώτο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το ιστορικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί την χάλκινη στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ «επίσημη αγαπημένη» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 18:30, στην αναμέτρηση με τη Ρουμανία.

Η ελληνική ομάδα επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς στις 28 Νοεμβρίου 2021 είχε υποδεχτεί εκεί την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας με 77-67. Εν συνεχεία, ωστόσο, το αποτέλεσμα ακυρώθηκε μετά την αποβολή της Λευκορωσίας (όπως και της Ρωσίας) από την FIBA.

Η Θεσσαλονίκη, αλλά τότε η PAOK Sports Arena, είχε φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στις 24 Νοεμβρίου 2024, στο παιχνίδι κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 επικρατώντας 77-67, αλλά και στις 14 Αυγούστου 2025, στο φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, νικώντας με 69-61».

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθλητική Ροή
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22.10.25

Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)
Μπάσκετ 22.10.25

Η τρομερή εμφάνιση του Ντόντσιτς στην πρεμιέρα του NBA δεν ήταν αρκετή για τους Λέικερς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στη φετινή πρεμιέρα του ΝΒΑ, ωστόσο οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν την ήττα από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Σύνταξη
Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»
Champions League 22.10.25

Η Marca αποθέωσε τον Ολυμπιακό στο 3-1: «Υπόκλιση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ»

Κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, με το σκορ στο 3-1 υπέρ των Καταλανών, το live του μεγαλύτερου online Μέσου της χώρας, της Marca, αποθέωσε τους «ερυθρόλευκους» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»
Champions League 22.10.25

Ισπανική εκπομπή για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι»

Σύσσωμα τα ισπανικά ΜΜΕ παραδέχονται ότι στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος, αφού δεν υπήρχε ούτε αποβολή, ούτε πέναλτι εις βάρος των «ερυθρόλευκων».

Σύνταξη
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
Μπάσκετ 22.10.25

Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»

Σε θέματα που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μιλά τόσο για τον Κώστα Σλούκα όσο και το φετινό Eurobasket.

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21.10.25

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

Βάιος Μπαλάφας
Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ

Ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια με τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ που απέβαλε τον Εσε χωρίς λόγο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
Ελλάδα 22.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή Για το Ξύπνημα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
«Κίνδυνος κατάχρησης» 22.10.25

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
Champions League 22.10.25

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

Σύνταξη
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
Κρίμα 22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
Διπλή δολοφονία 22.10.25

Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Η ανιψιά του θύματος, επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να καθίσουν στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?
English edition 22.10.25

Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?

As visitor numbers soar and infrastructure strains, the Bank of Greece warns that the country’s islands must shift from growth to sustainability — with €35 billion in new investments to keep paradise afloat

Σύνταξη
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Νέα κλιμάκωση 22.10.25

Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια - Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

