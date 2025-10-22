Επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» η Εθνική ομάδα μπάσκετ
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική μπάσκετ, η οποία θα δώσει «Αλεξάνδρειο», κόντρα στη Ρουμανία, το πρώτο της ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Η Εθνική επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο». Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, στις 27 Νοεμβρίου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης.
Η Ελλάδα αγωνίστηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο «PAOK Sports Arena», σε φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, όμως τώρα θα επιστρέψει στο «Nick Gallis Hall» για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια και το παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2023.
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
«Το «Αλεξάνδρειο» θα φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στον πρώτο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το ιστορικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί την χάλκινη στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ «επίσημη αγαπημένη» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στις 18:30, στην αναμέτρηση με τη Ρουμανία.
Η ελληνική ομάδα επιστρέφει στο «Αλεξάνδρειο» για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς στις 28 Νοεμβρίου 2021 είχε υποδεχτεί εκεί την Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου νικώντας με 77-67. Εν συνεχεία, ωστόσο, το αποτέλεσμα ακυρώθηκε μετά την αποβολή της Λευκορωσίας (όπως και της Ρωσίας) από την FIBA.
Η Θεσσαλονίκη, αλλά τότε η PAOK Sports Arena, είχε φιλοξενήσει την Εθνική Ανδρών στις 24 Νοεμβρίου 2024, στο παιχνίδι κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025 επικρατώντας 77-67, αλλά και στις 14 Αυγούστου 2025, στο φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, νικώντας με 69-61».
