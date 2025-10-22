magazin
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Radio Times, ο σκηνοθέτης της βραβευμένης σειράς «Severance», Μπεν Στίλερ, δήλωσε ότι oι κωμικοί έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες προκλήσεις λόγω του τρέχοντος πολιτικού κλίματος που επικρατεί στις ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, προέτρεψε όσους καταπιάνονται με το εν λόγω είδος, να βρουν το κουράγιο να λένε πάντοτε την αλήθεια – ανεξάρτητα από την εξωτερική πίεση που ενδέχεται να υφίστανται.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το να παίρνεις ρίσκα μέσα από την κωμωδία είναι πιο δύσκολο από ποτέ», είπε ο Στίλερ. «Αυτό είναι εμφανές στη χώρα μας. Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι κωμικοί να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, να λένε την αλήθεια για την εξουσία και να είναι ελεύθεροι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News προσέλαβε πάλι τον Τζίμι Κίμελ»

Ο κίνδυνος που ελοχεύει σε ότι αφορά την ελευθερία του λόγου απασχολεί ιδιαιτέρως το Χόλιγουντ από τότε που ο Τζίμι Κίμελ απομακρύνθηκε προσωρινά από τον αέρα, μετά από σχόλια που έκανε σχετικά με τον θάνατο του ΜAGA influencer Τσάρλι Κερκ.

Ο Στίλερ ήταν ένας από τους πρώτους διάσημους που αντέδρασαν στην αποπομπή του Κίμελ. «Αυτό δεν είναι σωστό», έγραψε τότε στο X.

Η εκπομπή του Κίμελ επέστρεψε τελικά λίγες ημέρες αργότερα, στις 22 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πίεση που ασκήθηκε στο ABC.

Φωτογραφία: Ο Μπεν Στίλερ στην πρεμιέρα της ταινίας «Tropic Thunder» στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 11 Αυγούστου 2008 | Η ταινία «Tropic Thunder» είναι μια κωμική ταινία δράσης που αφορά μια ομάδα ηθοποιών που αποφασίζουν να γυρίσουν την μεγαλύτερη πολεμική ταινία όλων των εποχώn | EPA/PAUL BUCK

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News προσέλαβε πάλι τον Τζίμι Κίμελ», έγραψε οργισμένος στο Truth Social μετά την επιστροφή του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής. «Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του κόπηκε!», πρόσθεσε.

Ο Στίλερ ήταν επίσης ένας από τους A-listers που υποστήριξαν τις διαδηλώσεις «No Kings» που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, ενάντια στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ – με σχεδόν επτά εκατομμύρια ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα.

Ο Στίλερ μοιράστηκε μια φωτογραφία ενός διαδηλωτή που κρατούσε ένα πλακάτ με τη φράση: «Όχι βασιλιάδες, εκτός από τον παίκτη των Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον».

«Νιώθω τυχερός που μεγάλωσα στον αναλογικό κόσμο»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του στο Radio Times, o Μπεν Στίλερ στάθηκε σε μια άλλη απειλή για την κωμωδία: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, φοβάται ότι η υπερκινητικότητα που παρατηρείται σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram έχει επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα του κοινού να συγκεντρώνεται και έχει αποδυναμώσει την τέχνη των κωμικών.

«Υπάρχουν πράγματα που φτάνουν πολύ γρήγορα σε τεράστιο κοινό», είπε ο Στίλερ. «Νομίζω ότι έχουμε μειώσει λίγο τον χρόνο που μπορούμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε κάτι. Νιώθω τυχερός που μεγάλωσα στον αναλογικό κόσμο».

*Με πληροφορίες από: Variety | The Independent

