Αντιγόνη: Η τραγωδία του Σοφοκλή με μια ανατρεπτική ματιά στο Blue Box Creative Studio

Η τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή αποκτά νέα δυναμική στην παράσταση «Αντιγόνη | The Handbrake Project», σε σκηνοθεσία της Αργυρώς Ταμβάκου, η οποία προσεγγίζει τον διαχρονικό μύθο της οικογένειας των Λαβδακιδών με μια σύγχρονη, τολμηρή ματιά, αξιοποιώντας ως σκηνικό ένα αυτοκίνητο — μια απρόσμενη, αλλά απόλυτα λειτουργική πλατφόρμα αφήγησης.

Με τέσσερις ταλαντούχους ηθοποιούς (Γιώργος Βραχνός, Γιάννης Οικονομίδης (Johnny O), Άντα Πουράνη, Αργυρώ Ταμβάκου) να εναλλάσσονται στους ρόλους του χορού και των υποκριτών, η παράσταση ξεδιπλώνει τον αρχαίο μύθο από την αρχή, συνδυάζοντας το κλασικό με το ανατρεπτικό, και προσφέροντας μια νέα θεατρική εμπειρία.

Το διαχρονικό δίπολο μεταξύ ήθους και νόμου, το χάσμα γενεών, η έννοια της εξουσίας και η αναζήτηση της «φρόνησης» είναι μερικά από τα ζητήματα που θίγονται επί σκηνής, σε μία παράσταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όποιον χώρο μπορεί να «τραβήξει χειρόφρενο» ένα αμάξι.

Το έργο

Στη Θήβα, μετά τον θάνατο των δύο αδελφών Ετεοκλή και Πολυνείκη σε μονομαχία για την εξουσία, ο νέος βασιλιάς Κρέων διατάζει την ταφή μόνο του ενός, αφήνοντας τον άλλο άταφο ως προδότη.

Η Αντιγόνη, κόρη του Οιδίποδα, αψηφά την εντολή του βασιλιά, υπακούοντας σε έναν ανώτερο, άγραφο νόμο: αυτόν της τιμής προς τους νεκρούς και της οικογενειακής πίστης.

Η απόφασή της θέτει σε κίνηση μια βαθιά ηθική και πολιτική σύγκρουση, όπου συγκρούονται η κρατική εξουσία με τη φωνή της συνείδησης, η τάξη με τη δικαιοσύνη, το καθήκον με την αγάπη.

Στο επίκεντρο αυτής της τραγωδίας, ο χορός των γερόντων της Θήβας παρακολουθεί, σχολιάζει και κλονίζεται, λειτουργώντας ως φωνή της κοινότητας που παλινδρομεί ανάμεσα στον φόβο και τη σοφία.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Βασίλης Ψυλλάς

Σκηνοθεσία: Αργυρώ Ταμβάκου

Μουσική: Μαριλένα Ορφανού (S.W.I.M.)

Κοστούμια: Μαρία Γιαννακούλια

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Λαμπής

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Νίκη Φραγκέλλη, Γεωργία Γρίβα

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Γιώργος Βραχνός, Γιάννης Οικονομίδης (Johnny O), Άντα Πουράνη, Αργυρώ Ταμβάκου

Πληροφορίες

BLUEBOX Creative Studio

Ευπατριδών 1, Γκάζι (3 λεπτά από τον σταθμό Μετρό «Κεραμεικός»)

Διάρκεια 60 λεπτά

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.