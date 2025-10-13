Εχθρός του Λαού: Μια σύγχρονη ματιά στο συγκλονιστικό έργο του Ίψεν
Το εμβληματικό έργο του Ίψεν, Εχθρός του Λαού, σε σκηνοθεσία Τόμας Όστερμάιερ έρχεται στο Θέατρο Κνωσός από τις 22 Οκτωβρίου.
O σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της βερολινέζικης Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τη δική του εκδοχή του έργου Εχθρός του Λαού με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών.
Ο εμβληματικός Γερμανός σκηνοθέτης διασκευάζει και σκηνοθετεί το μνημειώδες έργο του Ίψεν, το οποίο έχει παρουσιάσει από το 2012 σε πάνω από 30 χώρες με τεράστια επιτυχία.
Λίγα λόγια για το έργο
Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού».
Συνδυάζοντας τη σκηνική τόλμη και αρτιότητα με την κοινωνική ευαισθησία, ο Τόμας Όστερμάιερ δίνει σημερινή διάσταση στα ιψενικά ερωτήματα.
Συντελεστές
Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier
Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier
Ενδυματολόγος Nina Wetzel
Σχεδιασμός ήχου Malte Beckenbach, Daniel Freitag
Δραματουργία Florian Borchmeyer
Σχεδιασμός φωτισμών Erich Schneider
Συντελεστές ελληνικής παραγωγής
Μετάφραση Αντώνης Γαλέος
Συνεργάτης Σκηνοθέτης Christoph Schletz
Σκηνογράφος Jan Pappelbaum
Ζωγραφική σκηνικού Katharina Ziemke
Σχεδιασμός φωτισμών Σοφία Αλεξιάδου
Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου
Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος
Σκηνογράφος – προσαρμογή σκηνικού Νατάσα Τσιντικίδη
Κατασκευή σκηνικού Θωμάς Μαριάς
Μουσική διδασκαλία Εύη Νάκου
Βοηθός σκηνοθέτη Ειρήνη Λαμπρινοπούλου
Βοηθός ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου
Παίζουν
Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
