Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα», ο Τόλης Παπαδημητρίου παρουσιάζει την «Οικογένεια Τσεκμέ» και… όλα μπορούν συμβούν

Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα» έρχεται η «Οικογένεια Τσεκμέ».

Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος – τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Σαμπούκας» – μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα έγκλημα στη Βικτώρια και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και μαζί με 6 ακόμα ταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν γι’ ακόμη μία φορά το θέατρο Πόλη.

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είν’ εδώ.

Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια!

Έλα να το ζήσεις!

Κι ας μας πάει λίγο… Pipa Caliente!

Πρωταγωνιστούν:

Tόλης Παπαδημητρίου

Μαριλού Κατσαφάδου

Πηνελόπη Πλάκα

Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Αντώνης Στάμος

Αντώνης Καλομοιράκης

Άννη Θεοχάρη

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Trailer: Γιώργος Χαρίσης, Θωμάς Παλυβός

Eπικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Σαπφώ Ματσιώρη

Social Media: Renegade Media

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τετάρτη στις 19:00

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 18.00 & στις 21:00

Κυριακή στις 19:30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-tsekme/