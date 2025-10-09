magazin
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα», ο Τόλης Παπαδημητρίου παρουσιάζει την «Οικογένεια Τσεκμέ» και… όλα μπορούν συμβούν
Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα», ο Τόλης Παπαδημητρίου παρουσιάζει την «Οικογένεια Τσεκμέ» και… όλα μπορούν συμβούν

Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.

Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα» έρχεται η «Οικογένεια Τσεκμέ».

Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος – τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Σαμπούκας» – μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα έγκλημα στη Βικτώρια και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

View this post on Instagram

A post shared by οικογένεια Τσεκμέ (@oikogeneiatsekme)

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και μαζί με 6 ακόμα ταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν γι’ ακόμη μία φορά το θέατρο Πόλη.

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είν’ εδώ.
Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια!
Έλα να το ζήσεις!
Κι ας μας πάει λίγο… Pipa Caliente!

Πρωταγωνιστούν:
Tόλης Παπαδημητρίου
Μαριλού Κατσαφάδου
Πηνελόπη Πλάκα
Κωνσταντίνος Γαβαλάς
Αντώνης Στάμος
Αντώνης Καλομοιράκης
Άννη Θεοχάρη

Συντελεστές:
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου
Σκηνικά: Λία Ασβεστά
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου
Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα
Trailer: Γιώργος Χαρίσης, Θωμάς Παλυβός
Eπικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Σαπφώ Ματσιώρη
Social Media: Renegade Media
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τετάρτη στις 19:00
Πέμπτη στις 20:00
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18.00 & στις 21:00
Κυριακή στις 19:30

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-tsekme/

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Stream magazin
Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας
Αλβανία-Γερμανία 09.10.25

Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Ο Έντι Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η βερολινέζικη γκαλερί Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται
Αδιάκοπο ή στοχαστικό; 09.10.25

Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, γέννησε κινηματογραφικούς μύθους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
«Ελευθερία» 09.10.25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;
Culture Live 08.10.25

Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;

Aύριο Πέμπτη, στη Στοκχόλμη, θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας - ο κόσμος των γραμμάτων αγωνιά, ενώ τα στοιχήματα και οι φήμες φουντώνουν για το ποιος θα δεχτεί το πιο διάσημο τηλεφώνημα της χρονιάς.

Σύνταξη
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει φόβους ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)
Ράπα Νούι 09.10.25

Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)

Μετά από αιώνες εικασιών για πώς οι αρχαίοι κάτοικοι του Νησιού του Πάσχα κατάφεραν να μετακινήσουν σχεδόν 1.000 τεράστια πέτρινα αγάλματα , οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο. Η απάντηση; «Περπάτησαν» μόνα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
Κόσμος 09.10.25

H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν γραπτές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Κύπρος – Βοσνία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Κύπρος – Βοσνία

LIVE: Κύπρος – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Κύπρος – Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Σκωτία – Ελλάδα για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο
Βία ανηλίκων 09.10.25

Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο

Αιτία του καβγά στην Τρίπολη φέρεται να ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.10.25

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπασκόνια – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας
Αλβανία-Γερμανία 09.10.25

Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Ο Έντι Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η βερολινέζικη γκαλερί Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Άλλα Αθλήματα 09.10.25

Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις

Το Six Kings Slam επιστρέφει και μοιράζει εκατομμύρια στους συμμετέχοντες, με στόχο να γίνει το 5o Grand Slam. Η συμμετοχή του Τσιτσιπά και το πλάνο του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους
Ωραίες εικόνες 09.10.25

Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Η Ακρόπολη από την πλευρά του Ηρωδείου είναι πλέον πλήρως ορατή, χωρίς σκαλωσιές. Τα έργα συντήρησης θα συνεχιστούν σταδιακά, αλλά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές στο μέλλον.

Σύνταξη
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

