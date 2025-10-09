Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα», ο Τόλης Παπαδημητρίου παρουσιάζει την «Οικογένεια Τσεκμέ» και… όλα μπορούν συμβούν
Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.
Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα» έρχεται η «Οικογένεια Τσεκμέ».
Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος – τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Σαμπούκας» – μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα έγκλημα στη Βικτώρια και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.
Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και μαζί με 6 ακόμα ταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν γι’ ακόμη μία φορά το θέατρο Πόλη.
Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είν’ εδώ.
Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια!
Έλα να το ζήσεις!
Κι ας μας πάει λίγο… Pipa Caliente!
Πρωταγωνιστούν:
Tόλης Παπαδημητρίου
Μαριλού Κατσαφάδου
Πηνελόπη Πλάκα
Κωνσταντίνος Γαβαλάς
Αντώνης Στάμος
Αντώνης Καλομοιράκης
Άννη Θεοχάρη
Συντελεστές:
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου
Σκηνικά: Λία Ασβεστά
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου
Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα
Trailer: Γιώργος Χαρίσης, Θωμάς Παλυβός
Eπικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Σαπφώ Ματσιώρη
Social Media: Renegade Media
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τετάρτη στις 19:00
Πέμπτη στις 20:00
Παρασκευή στις 21:00
Σάββατο στις 18.00 & στις 21:00
Κυριακή στις 19:30
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-tsekme/
