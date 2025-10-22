Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

Με το παρατσούκλι «Birkin Voyageur» (Ταξιδιώτης Μπίρκιν), η εκτιμώμενη αξία της μαύρης δερμάτινης τσάντας της αείμνηστης ηθοποιού κυμαίνεται μεταξύ 230.000 και 430.000 δολαρίων.

Δωρεά της Hermes στην Τζέιν Μπίρκιν το 2003, είναι μία από τις τέσσερις που κατείχε η διασημότητα μετά τη δημοπρασία της αρχικής για τη συγκέντρωση χρημάτων για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για το AIDS το 1994.

Αυτή η τσάντα δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά το 2007 για να βοηθήσει μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατέληξε σε μια ιδιωτική συλλογή.

Η «Birkin Voyageur» ξεχωρίζει με μια χειρόγραφη σημείωση στα γαλλικά από την ίδια την ηθοποιό, γραμμένη στο εσωτερικό της: «Η τσάντα Birkin μου, η συντροφιά μου στα ταξίδια μου»

Η πιο ακριβή τσάντας δημοπρασίας

«Η πώληση των τσαντών Birkin για τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς που την ενδιέφεραν βαθιά… έγινε παράδοση για τη Τζέιν Μπίρκιν, με την Hermes να τις αντικαθιστά κάθε φορά» δήλωσε το Sotheby’s.

Η πρώτη τσάντα Birkin που κατασκευάστηκε κατά παραγγελία πωλήθηκε για σχεδόν 8,6 εκατομμύρια ευρώ (10,1 εκατομμύρια δολάρια) στο Παρίσι τον Ιούλιο, καθιστώντας την την πιο ακριβή τσάντα που έχει ποτέ δημοπρατηθεί.

«Το να παρουσιάζουμε όχι μία, αλλά δύο προσωπικές τσάντες Hermes της Τζέιν Μπίρκιν σε ένα μόνο έτος είναι κάτι ιστορικό», δήλωσε η Μόργκαν Χαλίμι, παγκόσμια διευθύντρια τσαντών και μόδας του Sotheby’s.

Η τσάντα θα εκτίθεται στο Αμπού Ντάμπι από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου.

*Με στοιχεία από france24.com