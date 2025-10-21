Τραγωδία στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 40 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι σαράντα τραυματίστηκαν, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα, στην οδό Agaie–Bida, στην περιοχή Κατσά της πολιτείας Νίγηρα.

Το δυστύχημα φέρεται να συνέβη γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης, κοντά στην κοινότητα Έσαν, στον δρόμο που συνδέει τη Μπίντα με την Αγκάιε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το βυτιοφόρο είχε εκτραπεί της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι της περιοχής να σπεύσουν στο σημείο για να αντλήσουν καύσιμα. Λίγο αργότερα, το όχημα εξερράγη, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, αρκετοί εκ των οποίων απανθρακώθηκαν και ήταν αδύνατο να αναγνωριστούν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ οι αρχές έσπευσαν να αποκλείσουν την περιοχή.

Thirty people were killed and forty sustained various degrees of burns after a tanker exploded while residents were scooping fuel from it after it was involved in an accident. It happened along the Bida–Agaie road near Essa and Badeggi in Niger State, Nigeria.

Ζήτημα αμέλειας;

Ο πρόεδρος της Ένωσης Οδηγών Βυτιοφόρων του Νίγηρα και της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (NUPENG), σύντροφος Φαρούκ Μοχάμεντ Κάβο, επιβεβαίωσε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι το βυτιοφόρο εκτελούσε δρομολόγιο από το Λάγος προς το βόρειο τμήμα της χώρας, μεταφέροντας προϊόντα πετρελαίου.

Ο Κάβο εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την τραγωδία και τόνισε ότι μέσα στον Οκτώβριο περισσότερα από τριάντα βυτιοφόρα έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα στην ίδια περιοχή, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους οδηγούς.

Over 30 Feared Dead, 40 Injured In Niger State Tanker Explosion Many victims were said to have been burnt beyond recognition, while the injured were evacuated to nearby hospitals for treatment.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι πολλοί νέοι των γύρω κοινοτήτων συνεχίζουν να συλλέγουν καύσιμα και λάδια από ρυμουλκούμενα που έχουν υποστεί ζημιές, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Μόλις την περασμένη Κυριακή, όπως αποκάλυψε, ένα άλλο βυτιοφόρο που μετέφερε αραχιδέλαιο είχε ατύχημα στο ίδιο σημείο.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μοχάμεντ Ουμάρου Μπάγκο, χαρακτήρισε την τραγωδία «ανησυχητική, ατυχή και βαθιά θλιβερή», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.