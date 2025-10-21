newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Τραγωδία στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 40 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου
Κόσμος 21 Οκτωβρίου 2025 | 22:33

Τραγωδία στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 30 νεκροί και 40 τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου

Μια φονική έκρηξη βυτιοφόρου στην πολιτεία Νίγηρα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 40, συγκλονίζοντας την τοπική κοινότητα

Σύνταξη
Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι σαράντα τραυματίστηκαν, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα, στην οδό Agaie–Bida, στην περιοχή Κατσά της πολιτείας Νίγηρα.

Το δυστύχημα φέρεται να συνέβη γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης, κοντά στην κοινότητα Έσαν, στον δρόμο που συνδέει τη Μπίντα με την Αγκάιε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το βυτιοφόρο είχε εκτραπεί της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι της περιοχής να σπεύσουν στο σημείο για να αντλήσουν καύσιμα. Λίγο αργότερα, το όχημα εξερράγη, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, αρκετοί εκ των οποίων απανθρακώθηκαν και ήταν αδύνατο να αναγνωριστούν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ οι αρχές έσπευσαν να αποκλείσουν την περιοχή.

Ζήτημα αμέλειας;

Ο πρόεδρος της Ένωσης Οδηγών Βυτιοφόρων του Νίγηρα και της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (NUPENG), σύντροφος Φαρούκ Μοχάμεντ Κάβο, επιβεβαίωσε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι το βυτιοφόρο εκτελούσε δρομολόγιο από το Λάγος προς το βόρειο τμήμα της χώρας, μεταφέροντας προϊόντα πετρελαίου.

Ο Κάβο εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την τραγωδία και τόνισε ότι μέσα στον Οκτώβριο περισσότερα από τριάντα βυτιοφόρα έχουν εμπλακεί σε ατυχήματα στην ίδια περιοχή, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους οδηγούς.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι πολλοί νέοι των γύρω κοινοτήτων συνεχίζουν να συλλέγουν καύσιμα και λάδια από ρυμουλκούμενα που έχουν υποστεί ζημιές, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Μόλις την περασμένη Κυριακή, όπως αποκάλυψε, ένα άλλο βυτιοφόρο που μετέφερε αραχιδέλαιο είχε ατύχημα στο ίδιο σημείο.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μοχάμεντ Ουμάρου Μπάγκο, χαρακτήρισε την τραγωδία «ανησυχητική, ατυχή και βαθιά θλιβερή», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

World
Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Economy
Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης
«Χρονοκαθυστέρηση» 21.10.25

Γαλλία: Ανοιχτό ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό – Με τροπολογία η αναστολή της μεταρρύθμισης

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός του ανακοίνωσαν ότι θα μπορούσαν να θέσουν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σε δημοψήφισμα. Μιλούν και οι δύο για «απλή καθυστέρηση» εφαρμογής της.

Σύνταξη
Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Κόσμος 21.10.25

Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί το φορολογικό βάρος των οικογενειών, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να ενισχυθεί η κατανάλωση και να ενθαρρυνθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύνταξη
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;
Σάλος στη Γαλλία 21.10.25

Αριστερός βουλευτής βγάζει το ρολόι του πριν καταγγείλει τους υπερπλούσιους – Υποκρισία ή δολοφονία χαρακτήρα;

Μια απλή χειρονομία ενός βουλευτή στη Γαλλία έγινε το επίκεντρο συζητήσεων για υποκρισία, παραπληροφόρηση και κοινωνική αντίδραση στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα.

Σύνταξη
Άδειες οδήγησης: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες – Έρχεται η ψηφιακή άδεια στο κινητό
Κόσμος 21.10.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει

Οι άδειες οδήγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού τηλεφώνου. Μέχρι το 2030, κάθε Ευρωπαίος θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα αν θέλει την άδεια οδήγησης σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή

Σύνταξη
Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
Αγώνας ταχύτητας 21.10.25

Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν

Τα πολύτιμα κοσμήματα που έκανα φτερά από το Λούβρο μπορεί να έχουν γίνει απλώς πολύτιμες πέτρες και χρυσός. Αλλά οι κλέφτες εκτιμάται ότι θα εντοπιστούν. Ίσως η αστυνομία να βρίσκεται στο κατόπι τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό
Κόσμος 21.10.25

Οι αντάρτες του M23 έχουν λεηλατήσει χρυσό αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων από ορυχείο στο Κονγκό

Οι αντάρτες της M23 του Κονγκό, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, πραγματοποίησαν φέτος μια αστραπιαία επίθεση που τους επέτρεψε να καταλάβουν περισσότερο έδαφος από ποτέ

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο πρώην πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Αντ. Σαμαράς στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν
Δημοσκόπηση 21.10.25

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, Τσίπρας και Σαμαράς στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων - Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η ξεκάθαρη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» δεν περνούν απαρατήρητα. Νέα δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Σύνταξη
TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Ο Κασάδο έπεσε λες και... δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»

Η βρετανική ιστοσελίδα «TNT Sports στέκεται στη φάση της αποβολής του Έσε, εξηγώντας ότι το μαρκάρισμα του Αργεντινού δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ

Ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια με τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ που απέβαλε τον Εσε χωρίς λόγο

Σύνταξη
Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του
Μια αναδρομή 21.10.25

Σαββόπουλος: Ο Διονύσης, η πολιτική και η Ελλάδα μέσα από τη μουσική του

Μουσικός, ερμηνευτής, συγγραφέας, πολιτικά δρων. Ήταν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: «Αυτό που λέμε Σαββόπουλος δεν υπάρχει (…) είναι ένας ρόλος που έπλασα σιγά σιγά με τα χρόνια»

Σύνταξη
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
On Field 21.10.25

Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Marca για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Λάθος η αποβολή, δεν υπάρχει πέναλτι για τους Καταλανούς»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Marca για τη διαιτησία στο Μονζουίκ: «Λάθος η αποβολή του Έσε, δεν υπάρχει πέναλτι για τη Μπαρτσελόνα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα «Marca» «καυτηρίασε» τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι του Μονζουίκ, εστιάζοντας στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι.

Σύνταξη
Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι
Relationsex 21.10.25

Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι

Κάποιοι κατηγορούν τον ψηφιακό τρόπο γνωριμιών και τη δυσκολία εύρεσης σταθερών σχέσεων. Άλλοι αναφέρονται στη συναισθηματική ωριμότητα ή την κοινωνική κόπωση. Όλοι όμως συμφωνούν: κάτι έχει αλλάξει.

Σύνταξη
Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα
Social Europe 21.10.25

Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα

Μέχρι στιγμής, οι λύσεις για τα προβλήματα που προέκυπταν σε οικονομία και κοινωνία προέρχονταν είτε από την αγορά είτε από το κράτος. Η κοινωνική καινοτομία θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ
Champions League 21.10.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ
Champions League 21.10.25

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: PSV – Νάπολι
Champions League 21.10.25

LIVE: PSV – Νάπολι

LIVE: PSV – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης PSV – Νάπολι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 21.10.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»
«Streaming αγάπη μου» 21.10.25

Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»

Η κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου δεν υπήρξε καθόλου «μεγάλη, τολμηρή ή όμορφη» για τους σταρ του Χόλιγουντ που, πλέον, μοιάζει να είναι κάλπικοι και να μην πουλάνε με τη μια εμπορική αποτυχία να διαδέχεται την άλλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Νιούκαστλ – Μπενφίκα
Champions League 21.10.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μπενφίκα

LIVE: Νιούκαστλ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μπενφίκα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 21.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1: Ληστεία του Σνάιντερ στο 2-1 και μετά ολική επικράτηση των Μπλαουγκράνα (vids)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1: Ληστεία του Σνάιντερ στο 2-1 και μετά ολική επικράτηση των Μπλαουγκράνα (vids)

Ένας αστείος διαιτητής απέβαλε λανθασμένα τον Έσε, χάρισε πέναλτι και άλλαξε την ιστορία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ».

Σύνταξη
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός έφυγε σε ηλικία 81 ετών
Ελλάδα 21.10.25

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός έφυγε σε ηλικία 81 ετών

Έφυγε σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο τραγουδοποιός, στιχουργός και ερμηνευτής που άφησε βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας

Σύνταξη
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
