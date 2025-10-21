Μπαρτσελόνα: Οι επιλογές του Φλικ για την 11άδα η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (pic)
Η 11άδα που ανακοίνωσε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ.
- Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
- Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη
- Ολόκληρο οπλοστάσιο βρέθηκε στο σπίτι 17χρονου - Είχε απειλήσει με πιστόλι συμμαθητή του στο σχολείο
- Ποιος είναι ο πρώην σατανιστής που ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ'
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Μπαρτσελόνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Σέζνι θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους Καταλανούς που θα έχουν τετράδα στην άμυνα τους Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ και Μπαλντέ. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Κασάδο με τον Πέδρι και τον 17χρονο Φερνάντες ενώ τριάδα στην επίθεση θα είναι οι Γιαμάλ, Φερμίν και Ράσφορντ.
Στον πάγκο για την Μπαρτσελόνα: Κόεν, Γκονζάλες, Αραούχο, Φεράν, Μαρτίν, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Τόρεντς, Μπάρτζι, Τόνι Φερνάντες, Ερντάντες, Εσπάρτ.
Εκτός αποστολής για τους «μπλαουγκράνα» είναι οι τραυματίες Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Γκάβι, Όλμο, Ζοάν Γκαρσία, Τερ Στέγκεν και ο ασθενής Κρίστενσεν.
𝑳𝑰𝑵𝑬 𝑼𝑷 🚨#BarçaOlympiacos | @ChampionsLeague pic.twitter.com/n9lj0uV2IJ
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2025
- Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
- Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες μειώνουν σε 2-1 με πέναλτι του Ελ Κααμπί (vid)
- Κρίσιμα ορυκτά: Η ΕΕ… στοκάρει εν μέσω απειλών στην αλυσίδα εφοδιασμού
- «Αυτή είναι η προσφορά του Ολυμπιακού για τον Τζάρεντ Μπάτλερ» (pic, vids)
- Αδιανόητη απόφαση του Σνάιντερ – Ο Ελβετός ανακάλυψε αποβολή του Έσε
- Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις