Μπαρτσελόνα: Οι επιλογές του Φλικ για την 11άδα η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Μπαρτσελόνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Μονζουίκ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Σέζνι θα είναι κάτω από τα δοκάρια για τους Καταλανούς που θα έχουν τετράδα στην άμυνα τους Κουντέ, Κουμπαρσί, Έρικ και Μπαλντέ. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Κασάδο με τον Πέδρι και τον 17χρονο Φερνάντες ενώ τριάδα στην επίθεση θα είναι οι Γιαμάλ, Φερμίν και Ράσφορντ.

Στον πάγκο για την Μπαρτσελόνα: Κόεν, Γκονζάλες, Αραούχο, Φεράν, Μαρτίν, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Τόρεντς, Μπάρτζι, Τόνι Φερνάντες, Ερντάντες, Εσπάρτ.

Εκτός αποστολής για τους «μπλαουγκράνα» είναι οι τραυματίες Λεβαντόφσκι, Ραφίνια, Γκάβι, Όλμο, Ζοάν Γκαρσία, Τερ Στέγκεν και ο ασθενής Κρίστενσεν.