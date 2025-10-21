Άρης – Μανρέσα 79-86: Πάλεψε κόντρα στην ισχυρούς Ισπανούς, αλλά «λύγισε» στο τέλος

Μία ακόμη ήττα γνώρισε ο Άρης, με τη Μανρέσα να επικρατεί με 86-79 των «κιτρινόμαυρων» στο Αλεξάνδρειο για την 4η αγωνιστική του Eurocup. Στο 2-2 πλέον το ρεκόρ των γηπεδούχων που αποδοκιμάστηκαν από τους οπαδούς τους στο τέλος της αναμέτρησης.

«Κλειδιά» των Ισπανών για τη νίκη ήταν η κυριαρχία τους στη ρακέτα (μάζεψαν 34 ριμπάουντ, από τα οποία 13 ήταν επιθετικά ), η εκτελεστική τους δεινότητα από τα 6.75 (10/26 τρίποντα) και η εξαιρετική, κατά διαστήματα, άμυνά τους. Κορυφαίοι για τη Μανρέσα ήταν οι Ρέτιν Ομπάχοσαν (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα) και Αλφόνσο Πλάμερ (18 πόντοι, με 4/8 τρίποντα).

Στον Άρη κόστισε η αστοχία και τα 18 λάθη. Χαρακτηριστικό είναι ότι είχε άποντο (0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1 ριμπάουντ) τον θεωρητικά καλύτερο παίκτη του, τον Μπριν Φορμπς, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για 13:07. Πάλεψαν περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς οι Στίβεν Ίνοκ (19 πόντοι), Ρόνι Χαρέλ (15 πόντοι, 4 κλεψίματα).

Επιβάλλοντας τον ρυθμό της, αμυντικά και επιθετικά, εκμεταλλευόμενη το μουδιασμένο ξεκίνημα του Άρη, η Μανρέσα προηγήθηκε στο 5’ με +11 (3-14). Η δράση του Χαρέλ επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να μειώσουν στο 8’ στους 4 πόντους (13-17), οι Ισπανοί, ωστόσο, κυριαρχώντας στη ρακέτα (14 ριμπάουντ, εκ των οποίων 6 επιθετικά στο πρώτο δεκάλεπτο) και με τον Πλάμερ να εκτελεί συνεχώς από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), πήγαν στο +9 (10’ 18-27).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και έχοντας λύσεις επιθετικά από τους Μήτρου-Λονγκ, Μποχωρίδη, Ίνοκ, Τζόουνς, ο Άρης «έγραψε» επιμέρους 18-7 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ, στο πεντάλεπτο της δεύτερης περιόδου, με +2 (15′ 36-34). Διαφορά που έστειλε στο 18′ στο τρίποντο (43-40).

Με σερί 6-0 η Μανρέσα «γύρισε» το ματς στις αρχές της τρίτης περιόδου (43-46). Προβάδισμα που είχε στο ίδιο επίπεδο, με εκτελεστή τον Ομπάσοχαν, στο 24’ (53-56), αλλά και στο 25′ (56-59), με τον Πλάμερ να «πυροβολεί» από τα 6.75.

Ο Άρης ανέκτησε το προβάδισμα στο σκορ (29′ 64-63), γρήγορα, ωστόσο, με επιμέρους 2-16 και τον Ούμπαλ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, η ισπανική ομάδα ξέφυγε στο 34′ με +13 (66-79) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς. Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν στο 38′ στους 6 πόντους (77-83), αλλά το έργο τους έμεινε εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 18-27, 43-44, 64-66, 79-86

ΑΡΗΣ (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Τζόουνς 9, Φορμπς, Μερκβιλάντζε 2, Φόρεστερ 8, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 10 (1), Ίνοκ 19 (1), Χαρέλ 15 (2), Κουλμπόκα 4 (1).

ΜΑΝΡΕΣΑ (Ντιέγκο Οκάμπο): Ακομπούντου-Εγιόγκου, Μπενίτεζ 4, Ρέγιες 5 (1), Ούμπαλ 13 (2), Στέινμπεργκς 10 (2), Κνούντσεν 3, Ολίντε 4, Ομπάσοχαν 20 (1), Γκόλντεν 4, Ιζάου-Μπολαβιέ 2, Πέρεθ 3, Πλάμερ 18 (4).