Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το αίτημα της εξεύρεσης λύσης στο τεράστιο, όπως το χαρακτηρίζει, πρόβλημα των οφειλών προς το δημόσιο – ΑΑΔΕ και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, επανάφερε με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Στην επιστολή του επισημαίνει πως και τα πρόσφατα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), δείχνουν εκτίναξη των οφειλών προς την εφορία κατά 4,558 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος Κυριάκος Μερελής και τα μέλη διοίκησης του ΕΕΘ, μέσω της επιστολής καταθέτουν αίτημα για αύξηση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 36, από το υφιστάμενο πλαίσιο που περιλαμβάνει 12 δόσεις με επιτόκιο 4,34% ή 24 δόσεις με επιτόκιο 5,84%., ενώ για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιάς, φορολογικό ή τελωνειακό έλεγχο να δίδεται η δυνατότητα 48 δόσεων.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στην επιστολή τονίζεται, ότι η εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων χρεών στα 111,8 δισ. ευρώ προς την εφορία, με πάνω από 172.000 φορολογούμενους να έχουν προστεθεί στη λίστα των οφειλετών μέσα σε ένα χρόνο, με μεγάλο μέρος των οφειλών αυτών να είναι έως 10.000 ευρώ, αποτελούν στοιχεία που επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, δεν έχουν πλέον άλλες οικονομικές αντοχές.

«Εάν συνυπολογιστούν και οι οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες ανέρχονται σε 50,2 δις. ευρώ με αυξητική πορεία, μαζί, συνθέτουν μια πολύ δύσκολη οικονομική πραγματικότητα για τους ελεύθερους επαγγελματίες- μέλη του ΕΕΘ, επισημαίνεται.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΕΕΘ κατέθεσε αίτημα και για έκτακτη ρύθμιση οφειλών, καθώς θεωρεί άκρως επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης και μιας ρύθμισης 120 δόσεων, από ένα ύψος οφειλών και άνω, το οποίο μπορεί να καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς έχουν την συνολικότερη εικόνα των δημοσιονομικών περιθωρίων που υπάρχουν.

«Με την πρόταση μας αυτή η αγορά θα λάβει τεράστια οικονομική «ανάσα» καθώς θα αποδεσμευτούν από περιορισμούς και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χιλιάδες επαγγελματίες, ενώ και τα κρατικά ταμεία θα αυξήσουν τα έσοδα τους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής.