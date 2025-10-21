newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 21 Οκτωβρίου 2025 | 14:15

Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αλλαγές οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαφάνεια στο μισθολογικό κομμάτι, μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την πάταξη της ανισότητας

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε νέους κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών, με στόχο την ενίσχυση της αρχής της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία», αλλά και την αντιμετώπιση του επίμονου μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Eurostat, οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 12 % λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες και αυτό αυτό αποτελεί ένα μέρος μόνο του προβλήματος.

Η σημασία της διαφάνειας των αμοιβών

Για εκατομμύρια εργαζομένους, το να γνωρίζουν το μισθολογικό εύρος πριν υποβάλουν αίτηση για μια θέση εργασίας μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ της διαπραγμάτευσης με αυτοπεποίθηση και της αποδοχής μιας θέσης χωρίς να γνωρίζουν τα μισθολογικά χαρακτηριστικά, φοβούμενοι ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές πρόσληψης.

Η οδηγία της ΕΕ θα μπορούσε τελικά να καταργήσει την κουλτούρα της μυστικότητας γύρω από τους μισθούς, δημιουργώντας ισότιμες συνθήκες για τους νεότερους υπαλλήλους, όσους επιστρέφουν από γονική άδεια και όσους ήταν υποαμειβόμενοι για την ίδια θέση.

Σύμφωνα με την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία έως τις 7 Ιουνίου 2026. Ωστόσο, η πρόοδος σε ολόκληρη την Ένωση είναι αργή, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες ότι αρκετές χώρες ενδέχεται να μην τηρήσουν την προθεσμία του επόμενου έτους.

«Στο τέλος του 2025, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εφαρμογή της οδηγίας».

Πιο πρόσφατα, σύμφωνα με την PwC, οι Κάτω Χώρες καθυστέρησαν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Η νέα αναμενόμενη ημερομηνία εφαρμογής είναι η 1η Ιανουαρίου 2027.

«Στο τέλος του 2025, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εφαρμογή της οδηγίας και, γενικά, προχωρούν με αργούς ρυθμούς», δήλωσε η Μόνικα Κρισζκόβσκα Νταμπρόβσκα, επικεφαλής του τμήματος απασχόλησης στο γραφείο της Addleshaw Goddard στη Βαρσοβία, στο Euronews Business.

Ποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρμόσει το πλάνο

Σύμφωνα με το εργαλείο παρακολούθησης της εφαρμογής της Addleshaw Goddard, τον Σεπτέμβριο του 2025, 10 από τις 27 χώρες δεν είχαν ακόμη λάβει μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Δανία, φυσικά η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Σλοβενία.

Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει λάβει μέτρα υπέρ της διαφάνειας των αμοιβών.

Σε οκτώ χώρες αναμένεται η κατάρτιση σχεδίου νομοθεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ισπανία. Αυτό υποδηλώνει ότι έχει συσταθεί τεχνική επιτροπή ή ομάδα εργασίας, έχει ήδη καταρτιστεί πρόταση και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σε τέσσερις χώρες έχει ήδη δημοσιευθεί σχέδιο νομοθεσίας: Ιρλανδία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία.

Μερική εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη σε τρεις χώρες, συγκεκριμένα το Βέλγιο, τη Μάλτα και την Πολωνία.

Η Γερμανία προετοιμάζεται επίσης να επικαιροποιήσει τον νόμο της σύμφωνα με την οδηγία, υποστηρίζει το Euronews.

Οι κρατικές προσεγγίσεις

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την εφαρμογή της οδηγίας. Η Κρισζκόβσκα Νταμπρόβσκα δήλωσε ότι ορισμένες χώρες προσαρμόζουν και τροποποιούν τους υφιστάμενους νόμους — συνήθως σε περιπτώσεις όπου η εθνική νομοθεσία ήδη αντιμετωπίζει απαιτήσεις παρόμοιες με αυτές της οδηγίας — ενώ άλλες θεσπίζουν εντελώς νέους νόμους που αντικατοπτρίζουν στενά τις διατάξεις της οδηγίας, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συγκρίσιμο νομικό πλαίσιο.

Πολλές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει μόνο ορισμένα στοιχεία.

Ο Δρ Ντάνκαν Μπράουν, κύριος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μελετών για την Απασχόληση (IES), σημείωσε ότι η οδηγία καλύπτει πολλαπλές πτυχές της διαφάνειας των αμοιβών και ισχύει για χώρες με διαφορετικά υφιστάμενα πλαίσια για τη διασφάλιση της ισότητας των αμοιβών.

Πολλές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει μόνο ορισμένα στοιχεία, γεγονός που εξηγεί την πιο αργή πρόοδο προς την πλήρη συμμόρφωση.

Για παράδειγμα, η Αυστρία έχει μια πρωτοβουλία διαφάνειας από το 2011 και, σύμφωνα με τον Δρ Αντρέας Γκουλγιάς από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, απαιτούνται μόνο μικρές προσαρμογές για να πληρούνται οι νέες απαιτήσεις.

Οι αιτίες που οδηγούν σε καθυστερήσεις

«Αν και δεν φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που να αντιτίθενται ανοιχτά στην οδηγία, η εισαγωγή της έχει σημαντικό βάρος για τις εθνικές νομοθεσίες και συχνά θεωρείται τόσο επαναστατική όσο και προβληματική για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους», δήλωσε η Κρισζκόβσκα Νταμπρόβσκα.

Αλλαγές θα φέρουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σε κρατικό επίπεδο, αλλά και στις επιχειρήσεις.

Επιβάλλει επίσης πρόσθετες υποχρεώσεις στους εργοδότες, παρέχει νέα δικαιώματα στους εργαζομένους — συμπεριλαμβανομένου ενός ευρύτερου πεδίου εφαρμογής για την υποβολή αξιώσεων — και αυξάνει τις εξουσίες των δικαστηρίων και των αρχών.

Επιπλέον, επισήμανε ότι, ενώ οι διατάξεις της οδηγίας είναι σαφείς και εξαιρετικά τεχνικές, η πρακτική ερμηνεία και εφαρμογή τους παρουσιάζει προκλήσεις.

«Συνολικά, αυτές οι αλλαγές αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το νομικό τοπίο και να επιφέρουν πρόσθετα βάρη, απαιτώντας μια συστηματική προσέγγιση με διάφορες αλληλένδετες λύσεις», πρόσθεσε.

Οι πολιτικές αναταραχές επηρεάζουν άμεσα την διαδικασία

«Από την ψήφιση της οδηγίας το 2023, η πολιτική και οικονομική αστάθεια και οι κρίσεις που ξεκίνησαν με τον Covid… συνεχίστηκαν σε αυτή την ασταθή και απρόβλεπτη δεκαετία», δήλωσε ο Μπράουν από το IES στο Euronews Business.

Τόνισε ότι, ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις των κρατών είχαν άλλες προτεραιότητες στην ατζέντα τους.

Τα ζητήματα περιλαμβάνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη για ταχεία αύξηση των αμυντικών δαπανών, τις εκτεταμένες κρίσεις του κόστους διαβίωσης και την άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού.

«Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν σοβαρά οι ήδη πολυάσχολες νομοθετικές ατζέντες», πρόσθεσε.

Πώς είναι η «εικόνα» στις πιο ισχυρές χώρες της ΕΕ

Η Γερμανία δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει σχέδιο νόμου για την εφαρμογή της οδηγίας. Η κυβέρνηση συνέστησε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων τον Ιούλιο του 2025 για την προετοιμασία προτάσεων, με τα αποτελέσματα να αναμένονται μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου, σύμφωνα με την Μαρίγκε φαν ντερ Μοστ, συνεργάτη στον τομέα της απασχόλησης στα γερμανικά γραφεία της Addleshaw Goddard.

Η καθυστέρηση εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την δύσκολη πολιτική κατάσταση που επικράτησε στη Γερμανία το 2025.

Μετά τις πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές νωρίτερα φέτος, η χώρα πέρασε από μια πλήρη αλλαγή κυβέρνησης. «Αυτή η διαδικασία διέκοψε προσωρινά το νομοθετικό πρόγραμμα, καθώς η νέα κυβέρνηση έπρεπε να επικεντρωθεί στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού και στις άμεσες πολιτικές προτεραιότητες πριν επιστρέψει στα εκκρεμή θέματα εφαρμογής της ΕΕ», τόνισε.

Στις ισχυρότερες χώρες του μπλοκ, η κατάσταση δεν χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια.

Θεωρεί ότι παραμένει ρεαλιστικό το ενδεχόμενο η Γερμανία να συμμορφωθεί με τη μεταφορά της οδηγίας έως τον Ιούνιο του 2026.

Στη Γαλλία, σύμφωνα με τον δείκτη Addleshaw Goddard, αναμένεται νομοσχέδιο το φθινόπωρο του 2025, μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Στην Ιταλία δεν έχει αναφερθεί ακόμη καμία δραστηριότητα επί του θέματος.

Η Ισπανία έχει ήδη θεσπίσει υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφάνεια των αμοιβών, όπως το μητρώο αμοιβών ανά φύλο για όλες τις εταιρείες και τον έλεγχο των αμοιβών ανά φύλο για εταιρείες με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους. Η οδηγία θα απαιτήσει από τους περισσότερους οργανισμούς να αναθεωρήσουν τα μοντέλα αμοιβών τους και να καθορίσουν τις πολιτικές αμοιβών τους με πολύ πιο λεπτομερή τρόπο.

Όχι ιδιαίτερα ξεκάθαρες οι αγγελίες εργασίας αναφορικά με τους μισθούς

Σύμφωνα με την Indeed, η διαφάνεια των μισθών στις αγγελίες εργασίας αυξάνεται σταθερά σε πολλές χώρες, αν και η δυναμική έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο ποσοστό με 65% τον Μάιο του 2025, ακολουθούμενο από τη Γαλλία (48%) και τις Κάτω Χώρες (46%). Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της κλίμακας, με 25%.

Όπως αναφέρει το Euronews, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να έχει το υψηλότερο ποσοστό διαφάνειας των μισθών, το ποσοστό των αγγελιών εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους μισθούς έχει μειωθεί. Τον Αύγουστο, περίπου το 56% των αγγελιών εργασίας στο Indeed περιλάμβαναν λεπτομέρειες για τους μισθούς, σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στην αρχή του έτους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Business
Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη

Μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας ο οποίος παίρνει θέση για την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο λαός, η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Ελλάδα 21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21.10.25

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο