Λουτσέσκου: «Δουλέψαμε και γυρίσαμε τα πράγματα»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 2-0 από τη Νέα Φιλαδέλφεια και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποθεώνει τους παίκτες του για τη δουλειά τους.

Ο Ρουμάνος τεχνικός πρόσθεσε πως ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν λίγο άδικος με την ομάδα σε ένα διάστημα που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για εκείνους.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη. Τρεις βαθμοί πολύ σημαντικοί για τη συνέχεια και δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι που καταφέρνουμε να κερδίσουμε με μία πολύ καλή επίδοση. Η αλήθεια ότι δεν με εκπλήσσει.

Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ήταν λίγο άδικος απέναντί μας σε ένα διάστημα στο οποίο τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά για μας και δεν καταφέρναμε να σκοράρουμε.

Ουσιαστικά δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργούσαμε. Όμως αν συνεχίσεις να δουλεύεις, τα πράγματα γυρνούν στο μέρος σου. Η αλήθεια είναι ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, η ΑΕΚ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες από στατικές φάσεις, αλλά εμείς είχαμε πολύ περισσότερες πιθανότητες για να δημιουργήσουμε για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες πέραν των γκολ».

Για το ότι το διάστημα της διακοπής η ομάδα δούλεψε όπως έπρεπε: «Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι παίκτες είχαν αυτοπεποίθηση στη δουλειά. Είχαν επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουν να δουλεύουν, ακόμη και σε ένα διάστημα, που όπως είπα, τα πράγματα δεν ήταν δίκαια για εμάς.

Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό, η δουλειά, η συνεχόμενη δουλειά. Κι αυτή είναι η στιγμή, για την οποία μιλάμε τώρα. Είμαστε σε μία καλή περίοδο, αλλά αυτή είναι η στιγμή, δεν έχει σημασία τι θα γίνει μετά. Το σημαντικό είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια δουλειά. Αυτή είναι η στιγμή».