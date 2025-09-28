Λουτσέσκου: «Είναι περίοδος που τα πράγματα πηγαίνουν εναντίον μας»

Ο ΠΑΟΚ έμεινε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα στην Τρίπολη, παρότι είχε καταφέρει να προηγηθεί με δύο γκολ διαφορά. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας πως η ομάδα του πέταξε δύο βαθμούς, ενώ ξεκαθάρισε ότι από… ηλιθιότητα οι Θεσσαλονικείς άφησαν τους Αρκάδες να μπουν ξανά στο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Πετάξαμε δύο βαθμούς. Είναι περίοδος που τα πράγματα πηγαίνουν εναντίον μας. Κάποιες φορές βοηθάμε εμείς να πηγαίνουν τα πράγματα εναντίον μας. Κάναμε το λάθος για το 1-0 του αντίπαλου, όμως μετά καταφέραμε να προηγηθούμε με 3-1. Ελέγξαμε το παιχνίδι.

Η ηλιθιότητα από μέρους μας τους επέτρεψε να μπουν στο παιχνίδι ξανά με το τέρμα τους στο τέλος του πρώτου μέρους. Ακόμη κι έτσι ελέγχαμε, ελέγχαμε, ελέγχαμε το ματς. Είχαμε την ευκαιρία να πετύχουμε κι άλλα τέρματα για το 2-4. Ξανά από δικό μας λάθος, που τους επιτρέψαμε να κάνουν την αντεπίθεση και να ισοφαρίσουν σε 3-3. Χωρίς καμία πίεση από τον Αστέρα τον βάλαμε ξανά στην αναμέτρηση».