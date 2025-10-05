sports betsson
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Λουτσέσκου: «Δείξαμε ότι έχουμε ισορροπία»
Ποδόσφαιρο 05 Οκτωβρίου 2025 | 23:07

Λουτσέσκου: «Δείξαμε ότι έχουμε ισορροπία»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, σχολίασε, επίσης, ότι η ομάδα του έκανε τέλειο παιχνίδι από άποψη έντασης και πάθους

Σύνταξη
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και μίλησε για τη σημαντικότητα της νίκης απέναντι στους ερυθρόλευκους και το πόσο σημαντική είναι αυτή για την ψυχολογία της ομάδας του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως το πιο σημαντικό ήταν πως ο Δικέφαλος του Βορρά δεν έχασε την ισορροπία του και πως σύμφωνα με τα όσα είπε, η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι, όσον αφορά το πάθος και την ένταση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Ένα παιχνίδι που κερδίζεις τον Ολυμπιακό σίγουρα σου δίνει ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Κατά τη δική μου γνώμη, είτε στο σημερινό είτε στο επόμενο είτε στο προηγούμενο παιχνίδι, η ομάδα με τη μεγαλύτερη οξυδέρκεια είναι αυτή που θα κερδίσει στο τέλος.

Και τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν κακά, απλά κάτι μας έλειψε, ήμασταν άτυχοι. Σήμερα ξεκινήσαμε με μία έλλειψη αυτοπεποίθησης, όμως μετά την ανάπαυλα κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι από άποψη έντασης και πάθους και καταφέραμε να κερδίσουμε.

Ο κόσμος κρίνει τα αποτελέσματα, αυτά βλέπει και μπορεί να πιστεύει ότι είμαστε εδώ και μήνες σε μία καταστροφή. Τα αποτελέσματα δεν λειτουργούσαν υπέρ μας, αλλά θα πρέπει να δούμε και το δύσκολο πρόγραμμα που είχαμε. Το σημαντικό είναι να κρατάμε την ισορροπία σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν πολλά συναισθήματα.

Ο κίνδυνος είναι να χαθεί ισορροπία, εμείς σήμερα δείξαμε ότι ακόμα την έχουμε. Αυτά που είπαμε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είναι μεταξύ μας».

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ποδόσφαιρο 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
