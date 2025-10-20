Χαρίτσης: Η κυβέρνηση επιδιώκει την όξυνση, τα Τέμπη την πονάνε

«Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δικαίως βγαίνουν μπροστά – γιατί τα Τέμπη πονάνε την κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση επιδιώκει την όξυνση, όχι τη συναίνεση. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι έτσι θα συσπειρώσει το δεξιό και ακροδεξιό του ακροατήριο».

Μιλώντας στο MEGA NEWS ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως «μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Ο ελληνικός λαός έχει τη δύναμη να αντιδράσει σε τέτοιες μεθοδεύσεις», ενώ τόνισε με έμφαση ότι «η συκοφάντηση του αγώνα των συγγενών των θυμάτων είναι απαράδεκτη».

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και την 13ωρη εργασία, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός “δεν μπήκε καν στη Βουλή να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο της υπουργού του”», όπως και ότι «οι βουλευτές της ΝΔ “απουσίαζαν ομαδικά από τη συζήτηση”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το νομοσχέδιο αποτελεί το αποκορύφωμα της λογικής διάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Η κυβέρνηση πιστεύει στη νεοφιλελεύθερη συνταγή των δεκαετιών του ’90: ανάπτυξη με ισοπέδωση της εργασίας».

Τόνισε πως η Νέα Αριστερά βάζει στο τραπέζι «τη μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών – αυτή είναι η προοδευτική ατζέντα στην Ευρώπη. Προτείνουμε αύξηση μισθών, ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων και αυστηρούς ελέγχους στην αγορά εργασίας. Υπάρχει πεδίο συνεργασίας ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις της Αριστεράς πάνω σε αυτά τα ζητήματα».

Για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, υπογράμμισε πως «δεν με ενδιαφέρει το 2015 ή το 2019 -αυτά κρίθηκαν. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Η Νέα Αριστερά πρώτη έθεσε το ζήτημα του λαϊκού μετώπου και των πολιτικών συμμαχιών στη βάση κοινού προγράμματος».

Κατά τον ίδιο, «υπάρχουν τρόποι να υπάρξει πολιτική και εκλογική συμμαχία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τέσσερα από τα έξι βασικά ζητήματα που βάλαμε στη ΔΕΘ. Δεν δίνουμε λευκές επιταγές σε κανέναν -ο αριστερός κόσμος έχει πληγωθεί και δεν εμπιστεύεται εύκολα».

Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι «αυτό το οποίο υπάρχει είναι η διάθεση και η βούληση να προχωρήσουμε μπροστά με μια πολιτική η οποία θα ανατρέπει τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα».

Ακόμη, χαρακτήρισε, επίσης, την εκλογή νέου ηγέτη στα Κατεχόμενα που υποστηρίζει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως θετική εξέλιξη για το Κυπριακό.

Όσα ανέφερε στο MEGA NEWS ο Αλέξης Χαρίτσης: