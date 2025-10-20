Ενίσχυση της ΚΕΔΕ προς τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου

Σημαντική ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Χίου, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ που έγινε με την παρουσία του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή, αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Χίου, συζητήθηκαν τα θέματα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης που απασχολούν τους Δήμους της χώρας.

Κατά την επίσκεψη της Επιτροπής στον Δήμο Χίου παραδόθηκαν επίσης στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της Χίου ζωοτροφές που αποφάσισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ σε συνεδρίασή του.

Παράλληλα ο Βλάσσης Σιώμος Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, και τα μέλη της της Επιτροπής επισκέφθηκαν και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου.

Την παρουσίαση του ΚΕΠΙΧ Χίου στα μέλη της Επιτροπής έκαναν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου Γιώργος Ζώας και ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Βορηάς.

Ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε τον Βλάσση Σιώμο και τα μέλη της Επιτροπής για το ήδη υπάρχον πρόγραμμα καμερών, που επιτηρούν το νησί, αλλά και για νέο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος και το οποίο εγκρίθηκε στον Δήμο Χίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες που έκανε ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, καθώς διεκδίκησε και πέτυχε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την υλοποίηση σύγχρονου προγράμματος προστασίας του δήμου από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας. Το πρόγραμμα μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνει τη χρήση θερμικών και οπτικών καμερών που σε συνδυασμό με τις πτήσεις ειδικών droneς, θα βοηθούν στην ανίχνευση καπνού και εστιών φωτιάς σε όλη την έκταση του Δήμου Χίου.

Ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής ευχαρίστησε στο πρόσωπο του Βλάσση Σιώμου τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για την συνδρομή στους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους που επλήγησαν από την τεράστια καταστροφική καλοκαιρινή πυρκαγιά στην Χίο, που κατέκαψε το 15% της έκτασης του νησιού.

Κοντά στους δοκιμαζόμενους δήμους

Ο Βλάσσης Σιώμος αφού επισήμανε ότι το μέγεθος της καταστροφής στην Χίο είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι μπορεί να φανταστεί κανείς, ανέφερε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αλλά και η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, στηρίζουν ποικιλοτρόπως πληγέντες Δήμους από φυσικές καταστροφές, δείχνοντας έτσι την αλληλεγγύη μεταξύ της αυτοδιοίκησης της χώρας μας και τόνισε ότι η ΚΕΔΕ θα είναι πάντα αρωγός σε όποιον Δήμο βρίσκεται δύσκολη θέση.