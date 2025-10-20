Τροχαία: Βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις σε ελέγχους για τον νέο ΚΟΚ – Συνελήφθησαν 17 οδηγοί, οι 10 μεθυσμένοι
Η Τροχαία ακινητοποίησε παράλληλα 408 οχήματα εκ των οποίων 113 μεταφέρθηκαν με γερανό
Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, πρόκληση θορύβων κ.α.
Δέκα συλλήψεις
Επίσης βεβαιώθηκαν 170 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 408 οχήματα, εκ των οποίων 113 μεταφέρθηκαν με γερανό.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
