20.10.2025 | 15:46
Νέο ειδικό σήμα για τον Δακτύλιο - Οι δύο τρόποι έκδοσής του
Τροχαία: Βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις σε ελέγχους για τον νέο ΚΟΚ – Συνελήφθησαν 17 οδηγοί, οι 10 μεθυσμένοι
Ελλάδα 20 Οκτωβρίου 2025 | 21:31

Τροχαία: Βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις σε ελέγχους για τον νέο ΚΟΚ – Συνελήφθησαν 17 οδηγοί, οι 10 μεθυσμένοι

Η Τροχαία ακινητοποίησε παράλληλα 408 οχήματα εκ των οποίων 113 μεταφέρθηκαν με γερανό

Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εστιάζοντας στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, πρόκληση θορύβων κ.α.

YouTube thumbnail

Δέκα συλλήψεις

Επίσης βεβαιώθηκαν 170 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 408 οχήματα, εκ των οποίων 113 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 20.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Μελά και Ρέππα- Δέχθηκα απειλές λέει η Τυχεροπούλου

Η Παρασκευη Τυχεροπούλου ήταν η πρώτη μάρτυρας η οποία ανέβηκε στο βήμα του δικαστηρίου περιγράφοντας σειρά ελέγχων που διενήργησε το 2020 και τα ευρήματά της για εκτεταμένες παρατυπίες στη διανομή του Εθνικού Αποθέματος ενώ όπως αποκάλυψε δέχθηκε απειλές από τον κ. Ξυλούρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο – Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
Τραγωδία 20.10.25

Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο - Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά

Ο άνδρας έκανε εργασίες σε αποθήκη κοντά στον Κουρνά στο Ρέθυμνο όταν από τη σκαλωσιά βρέθηκε στο κενό - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
«Με προσκάλεσαν» 20.10.25

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να «πάνε πολύ καλά» τόσο σε σχέση με την Ταϊβάν όσο και στο εμπόριο.

Σύνταξη
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
Trash 20.10.25

«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κόσμος 20.10.25

Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σφοδρές αντιδράσεις για το επίσημο δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων «είναι πάνω από όλα».

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως
Μήνυμα στη Χαμάς 20.10.25

Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς, ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι καλά παιδιά. Αν δεν είναι, τότε μπορεί να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»

«Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας ενόψει του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής.

Σύνταξη
«Πώς μπόρεσες;» – Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση
Κοινή γνώμη 20.10.25

«Πώς μπόρεσες;» - Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968, η χήρα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, άφησε άναυδο τον κόσμο όταν ξαναπαντρεύτηκε. Κι από «αγία» -σύμφωνα πάντα με τον Τύπο της εποχής- έγινε κάτι άλλο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ανέβασε» στα social media την ομιλία του αρχηγού της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια που οδήγησε τους ασπρομαυρους σε σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στη Μπαρτσελόνα ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία, βγάζοντας τον καλύτερό του εαυτό

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι
Διπλωματικές κινήσεις 20.10.25

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
