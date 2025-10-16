Επιχείρηση της Τροχαίας στο Ίλιον – Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα
Κλιμάκια της Τροχαίας πραγματοποιήσαν 115 ελέγχους στο Ίλιον και βεβαίωσαν 50 παραβάσεις του ΚΟΚ
Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, βραδινές ώρες χτες (15-10-2025) για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στην περιοχή του Ιλίου.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
115 έλεγχοι και 50 παραβάσεις
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 115 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 50 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών κ.α.
Ακόμα αφαιρέθηκαν 12 άδειες κυκλοφορίας, 6 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -12- οχήματα.
Όπως επισημαίνεται από τη ΓΑΔΑ παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
