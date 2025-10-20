Μια γυναίκα που καταγράφηκε να σκάει λάστιχα αυτοκινήτων στο Παγκράτι, αναζητούν οι Αρχές.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που κατέγραψε κάμερα, η γυναίκα περπατά αμέριμνη και ξαφνικά σταματάει, βγάζει ένα αιχμηρό αντικείμενο από την τσέπη της και σκάει λάστιχα σταθμευμένων οχημάτων.

Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και αναζητούν τη γυναίκα που απεικονίζεται στα πλάνα.