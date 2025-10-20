newspaper
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του
Οικονομία 20 Οκτωβρίου 2025 | 00:23

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Οι κυβερνήσεις ζουν πολύ πέρα από τις δυνατότητές τους, αναφέρει σε ανάλυσή του ο Economist

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Σχεδόν παντού στον πλούσιο κόσμο, τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε κακό χάλι. Η Γαλλία, καθώς το χρέος της συσσωρεύεται, αλλάζει τους πρωθυπουργούς πιο γρήγορα από ό,τι στις Βερσαλλίες άλλαζαν τις περούκες, γράφει φλεγματικά ο Economist σε σχετική ανάλυσή του.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί πρότεινε την αναβολή της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία είχε ως στόχο να ενισχύσει τον προϋπολογισμό. Στην Ιαπωνία, και οι δύο αντίπαλοι υποψήφιοι για την πρωθυπουργία θέλουν να αυξήσουν τις κρατικές δαπάνες παρά τα τεράστια χρέη της χώρας τους. Η Βρετανία αντιμετωπίζει μεγάλες αυξήσεις φόρων για να καλύψει ένα κενό στον προϋπολογισμό της, μετά την εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων κοινωνικής πρόνοιας – και παρά την υποτιθέμενη οριστική αύξηση των φόρων πέρυσι. Πάνω από όλα διαφαίνεται το μη βιώσιμο έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ύψους 6% του ΑΕΠ, το οποίο ο πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, σκέφτεται να το αυξήσει προσθέτοντας περισσότερες φορολογικές περικοπές.

Ο πληθωρισμός αναδιανέμει τον πλούτο άδικα: από τους πιστωτές στους οφειλέτες· από εκείνους που έχουν μετρητά και ομόλογα σε εκείνους που κατέχουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως σπίτια

Πόσο καιρό μπορούν οι κυβερνήσεις να ζήσουν τόσο πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές τους, διερωτάται ο Economist. Το δημόσιο χρέος του πλούσιου κόσμου ανέρχεται ήδη στο 110% του ΑΕΠ. Πριν από την πανδημία της Covid-19, ήταν τόσο υψηλό μόνο μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους. Στη συνέχεια, η Βρετανία εφάρμοσε σχεδόν έναν αιώνα περιορισμένων προϋπολογισμών για να αποπληρώσει τους πιστωτές της. Ωστόσο, όπως εξηγεί η ειδική έκθεση του Economist, οι πολιτικοί σήμερα αγωνίζονται να ισοσκελίσουν τα οικονομικά τους .

Δεν μπορούν να αποφύγουν την αύξηση των τόκων προς αποπληρωμή ούτε και τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Οι γηράσκοντες πληθυσμοί ασκούν μια ακαταμάχητη εκλογική πίεση για αύξηση κοινωνικών δαπανών. Οι αυξήσεις στους φόρους είναι εξίσου δύσκολες. Στην Ευρώπη, τα έσοδα των κυβέρνησων είναι ήδη υψηλά. Στις ΗΠΑ, οι φόροι αποτελούν εισιτήριο για εκλογική ήττα.

Μόνο μία φορά στην εποχή της καθολικής ψηφοφορίας μια οικονομία της G7 πέτυχε μεγάλη μείωση του χρέους κυρίως σφίγγοντας το ζωνάρι της: ο Καναδάς ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, στο απόγειο της τεχνοκρατικής εποχής, ωστόσο σήμερα δεν προβλέπεται ότι κανείς θα επαναλάβει το ίδιο κόλπο σήμερα.

Θα μπορούσε κανείς να ελπίσει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης ( ΤΝ ), θα απάλλασσε την κατάσταση από δύσκολες επιλογές των προϋπολογισμών. Αλλά αυτό θα ήταν ευσεβής πόθος. Οι χώρες τείνουν να αυξάνουν το χρέος του επειδή το εργατικό δυναμικό τους αυξάνεται ή επειδή είναι μικρές και καλύπτουν τη διαφορά με άλλες οικονομίες.

Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως η ΤΝ είναι διαφορετικές. Οι δαπάνες για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη τείνουν να αυξάνονται με τα εισοδήματα: στα μεγάλα κράτη πρόνοιας θα αυξηθούν μαζί με την παραγωγικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα τυπικά οικονομικά μοντέλα, ας πούμε, για τα επιτόκια. Εάν η ΤΝ έχει θαυματουργές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, οι σημερινές υπερβολικές δαπάνες για κέντρα δεδομένων και τσιπ θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Αυτό θα αυξήσει τα επιτόκια, καθιστώντας τα παλαιά χρέη πιο ακριβά στην εξυπηρέτηση και αντισταθμίζοντας τα απροσδόκητα δημοσιονομικά κέρδη που προέρχονται από την ταχύτερη ανάπτυξη.

Συνεπώς, είναι ολοένα και πιο πιθανό οι κυβερνήσεις να καταφύγουν στον πληθωρισμό και την οικονομική καταστολή για να μειώσουν την πραγματική αξία των υψηλών χρεών τους, όπως έκαναν στις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο μηχανισμός για μια τέτοια στρατηγική υπάρχει στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έχουν μεγάλο αποτύπωμα στις αγορές ομολόγων. Ήδη, λαϊκιστές πολιτικοί όπως ο Ντ. Τραμπ και ο Νάιτζελ Φάρατζ στη Βρετανία επιτίθενται στις κεντρικές τράπεζες της χώρας τους με προτάσεις που θα αποδυνάμωναν την άμυνα κατά του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός βλάπτει την οικονομία και την κοινωνία

Οι αυξήσεις στις τιμές δεν είναι δημοφιλείς  αλλά δεν χρειάζονται πολιτική υποστήριξη για να ξεκινήσουν. Κανείς δεν τις ψήφισε τη δεκαετία του 1970 ή το 2022. Όταν οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να συνέλθουν και εφαρμόζουν οικονομικές πολιτικές που δεν είναι βιώσιμες, συμβαίνουν απλώς εξάρσεις πληθωρισμού. Μέχρι να ξυπνήσουν οι αγορές, είναι πολύ αργά.

Ένας ακόμη λόγος για να σκεφτούμε εκ των προτέρων και να αναλογιστούμε πώς ο πληθωρισμός βλάπτει την οικονομία και την κοινωνία. Αναδιανέμει τον πλούτο άδικα: από τους πιστωτές στους οφειλέτες· από εκείνους που έχουν μετρητά και ομόλογα σε εκείνους που κατέχουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως σπίτια· και από εκείνους που συμφωνούν σε συμβόλαια και μισθούς σε μετρητά σε εκείνους που είναι αρκετά πονηροί ώστε να προβλέπουν υψηλότερες τιμές. Προκαλεί αυτό που ο Tζον Κέινς ονόμασε «αυθαίρετη αναδιάταξη του πλούτου». Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς τη στιγμή που οι κοινωνίες παλεύουν με άλλες μεταφορές πλούτου που οι χαμένοι θα θεωρήσουν επίσης άδικες: στην αγορά εργασίας, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει συνηθισμένες εργασίες γραφείου· και μέσω της κληρονομιάς, καθώς οι baby-boomers κληροδοτούν τεράστιο πλούτο σε όσους είναι αρκετά τυχεροί ώστε να έχουν τους σωστούς γονείς.

Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να καταστρέψει τη μεσαία τάξη, η οποία συνδέει τις δημοκρατίες, και να διαταράξει το κοινωνικό συμβόλαιο. Τον 20ό αιώνα, η Αργεντινή, που μαστίζεται από τον πληθωρισμό, μετατράπηκε από μια από τις πλουσιότερες νέες χώρες στον κόσμο σε μια οικονομία μεσαίου εισοδήματος που ταλαντευόταν από τη μία κρίση στην άλλη. Ο ανταγωνισμός που μαινόταν στο Μπουένος Άιρες δεν αφορούσε το ποιος θα μπορούσε να καινοτομήσει ή να είναι ο πιο παραγωγικός, αλλά το ποιος θα μπορούσε να καταλάβει το κράτος και να εκμεταλλευτεί την δύναμή του για να τον βοηθήσει να αποφύγει τις κατασχεστικές επιπτώσεις του πληθωρισμού. Αυτό είναι το μέλλον για μέρη όπου οι ηγέτες αρνούνται ή αποφεύγουν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στην επιδίωξη της αναδιανομής.

Προειδοποίηση Economist

Πριν από μια δεκαετία, ο Economist προέτρεψε τις αναδυόμενες αγορές όπως η Βραζιλία και η Ινδία να λάβουν υπόψη την παραβολή της Αργεντινής και σήμερα στρέφει αυτή την προειδοποίησή του προς τις πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου.

Ωστόσο, αυτή η καθοδική πορεία δεν είναι αναπόφευκτη. Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών της δεκαετίας του 1970 οδήγησαν επίσης στην εκλογή του Ρόναλντ Ρίγκαν και της Μάργκαρετ Θάτσερ, οι οποίοι έβλεπαν το υγιές χρήμα ως κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας μεταξύ κράτους και πολίτη. Καθιέρωσαν μια ορθοδοξία που έλεγε ότι, εάν τα δημόσια χρέη έπρεπε να τιμηθούν, τότε έπρεπε επίσης να είναι δικαιολογημένα και βιώσιμα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κήρυξε έναν πόλεμο στον πληθωρισμό που εδραίωσε την αξιοπιστία των ανεξάρτητων κεντρικών τραπεζών για μια γενιά. Αυτό το τεχνοκρατικό μοντέλο εξαπλώθηκε. Η μείωση του πληθωρισμού στις περισσότερες αναδυόμενες αγορές από τη δεκαετία του 1990 ήταν θαυματουργή.

Διασταύρωση

Ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει ο πλούσιος κόσμος – καταστροφικό ή συνετό, διερωτάται ο Economist. Σε πολλές χώρες, οι λαϊκιστές θα βρίσκονται στην εξουσία καθώς θα χτυπάει η δημοσιονομική κρίση. Ίσως αυτοί να κατηγορηθούν για το χάος, αυξάνοντας την πιθανότητα επιστροφής σε έναν υγιή προϋπολογισμό. Παντού, ένας συνασπισμός αποταμιευτών και ομολογιούχων θα αντιταχθεί στον πληθωρισμό. Το αν οι φωνές τους θα ακουστούν είναι πιθανό να καθοριστεί από μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ των αγορών ομολόγων και των πολιτικών, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να αποβούν άσχημες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς
Eurostat 19.10.25

Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς

Πάνω από τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δόσεις ενυπόθηκων δανείων, ενοίκια, λογαριασμούς, αγορές με πίστωση. Θηλιά το «ανεπίσημο» ιδιωτικό χρέος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μισθοί: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ – Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες
Στην… ουρά 18.10.25

Διευρύνεται το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ - Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανισότητες

Στο σύνολο των 237 περιφερειών της ΕΕ, οι ελληνικές καταλαμβάνουν πλέον τις τελευταίες θέσεις ως προς το επίπεδο του μέσου μισθού - Τι αναφέρει το ΚΕΠΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ανάγκασαν τον Λανουά να φύγει, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο