Σχεδόν παντού στον πλούσιο κόσμο, τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε κακό χάλι. Η Γαλλία, καθώς το χρέος της συσσωρεύεται, αλλάζει τους πρωθυπουργούς πιο γρήγορα από ό,τι στις Βερσαλλίες άλλαζαν τις περούκες, γράφει φλεγματικά ο Economist σε σχετική ανάλυσή του.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί πρότεινε την αναβολή της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία είχε ως στόχο να ενισχύσει τον προϋπολογισμό. Στην Ιαπωνία, και οι δύο αντίπαλοι υποψήφιοι για την πρωθυπουργία θέλουν να αυξήσουν τις κρατικές δαπάνες παρά τα τεράστια χρέη της χώρας τους. Η Βρετανία αντιμετωπίζει μεγάλες αυξήσεις φόρων για να καλύψει ένα κενό στον προϋπολογισμό της, μετά την εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων κοινωνικής πρόνοιας – και παρά την υποτιθέμενη οριστική αύξηση των φόρων πέρυσι. Πάνω από όλα διαφαίνεται το μη βιώσιμο έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ύψους 6% του ΑΕΠ, το οποίο ο πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, σκέφτεται να το αυξήσει προσθέτοντας περισσότερες φορολογικές περικοπές.

Ο πληθωρισμός αναδιανέμει τον πλούτο άδικα: από τους πιστωτές στους οφειλέτες· από εκείνους που έχουν μετρητά και ομόλογα σε εκείνους που κατέχουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως σπίτια

Πόσο καιρό μπορούν οι κυβερνήσεις να ζήσουν τόσο πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές τους, διερωτάται ο Economist. Το δημόσιο χρέος του πλούσιου κόσμου ανέρχεται ήδη στο 110% του ΑΕΠ. Πριν από την πανδημία της Covid-19, ήταν τόσο υψηλό μόνο μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους. Στη συνέχεια, η Βρετανία εφάρμοσε σχεδόν έναν αιώνα περιορισμένων προϋπολογισμών για να αποπληρώσει τους πιστωτές της. Ωστόσο, όπως εξηγεί η ειδική έκθεση του Economist, οι πολιτικοί σήμερα αγωνίζονται να ισοσκελίσουν τα οικονομικά τους .

Δεν μπορούν να αποφύγουν την αύξηση των τόκων προς αποπληρωμή ούτε και τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Οι γηράσκοντες πληθυσμοί ασκούν μια ακαταμάχητη εκλογική πίεση για αύξηση κοινωνικών δαπανών. Οι αυξήσεις στους φόρους είναι εξίσου δύσκολες. Στην Ευρώπη, τα έσοδα των κυβέρνησων είναι ήδη υψηλά. Στις ΗΠΑ, οι φόροι αποτελούν εισιτήριο για εκλογική ήττα.

Μόνο μία φορά στην εποχή της καθολικής ψηφοφορίας μια οικονομία της G7 πέτυχε μεγάλη μείωση του χρέους κυρίως σφίγγοντας το ζωνάρι της: ο Καναδάς ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, στο απόγειο της τεχνοκρατικής εποχής, ωστόσο σήμερα δεν προβλέπεται ότι κανείς θα επαναλάβει το ίδιο κόλπο σήμερα.

Θα μπορούσε κανείς να ελπίσει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης ( ΤΝ ), θα απάλλασσε την κατάσταση από δύσκολες επιλογές των προϋπολογισμών. Αλλά αυτό θα ήταν ευσεβής πόθος. Οι χώρες τείνουν να αυξάνουν το χρέος του επειδή το εργατικό δυναμικό τους αυξάνεται ή επειδή είναι μικρές και καλύπτουν τη διαφορά με άλλες οικονομίες.

Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως η ΤΝ είναι διαφορετικές. Οι δαπάνες για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη τείνουν να αυξάνονται με τα εισοδήματα: στα μεγάλα κράτη πρόνοιας θα αυξηθούν μαζί με την παραγωγικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα τυπικά οικονομικά μοντέλα, ας πούμε, για τα επιτόκια. Εάν η ΤΝ έχει θαυματουργές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, οι σημερινές υπερβολικές δαπάνες για κέντρα δεδομένων και τσιπ θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες. Αυτό θα αυξήσει τα επιτόκια, καθιστώντας τα παλαιά χρέη πιο ακριβά στην εξυπηρέτηση και αντισταθμίζοντας τα απροσδόκητα δημοσιονομικά κέρδη που προέρχονται από την ταχύτερη ανάπτυξη.

Συνεπώς, είναι ολοένα και πιο πιθανό οι κυβερνήσεις να καταφύγουν στον πληθωρισμό και την οικονομική καταστολή για να μειώσουν την πραγματική αξία των υψηλών χρεών τους, όπως έκαναν στις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο μηχανισμός για μια τέτοια στρατηγική υπάρχει στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έχουν μεγάλο αποτύπωμα στις αγορές ομολόγων. Ήδη, λαϊκιστές πολιτικοί όπως ο Ντ. Τραμπ και ο Νάιτζελ Φάρατζ στη Βρετανία επιτίθενται στις κεντρικές τράπεζες της χώρας τους με προτάσεις που θα αποδυνάμωναν την άμυνα κατά του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός βλάπτει την οικονομία και την κοινωνία

Οι αυξήσεις στις τιμές δεν είναι δημοφιλείς αλλά δεν χρειάζονται πολιτική υποστήριξη για να ξεκινήσουν. Κανείς δεν τις ψήφισε τη δεκαετία του 1970 ή το 2022. Όταν οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να συνέλθουν και εφαρμόζουν οικονομικές πολιτικές που δεν είναι βιώσιμες, συμβαίνουν απλώς εξάρσεις πληθωρισμού. Μέχρι να ξυπνήσουν οι αγορές, είναι πολύ αργά.

Ένας ακόμη λόγος για να σκεφτούμε εκ των προτέρων και να αναλογιστούμε πώς ο πληθωρισμός βλάπτει την οικονομία και την κοινωνία. Αναδιανέμει τον πλούτο άδικα: από τους πιστωτές στους οφειλέτες· από εκείνους που έχουν μετρητά και ομόλογα σε εκείνους που κατέχουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως σπίτια· και από εκείνους που συμφωνούν σε συμβόλαια και μισθούς σε μετρητά σε εκείνους που είναι αρκετά πονηροί ώστε να προβλέπουν υψηλότερες τιμές. Προκαλεί αυτό που ο Tζον Κέινς ονόμασε «αυθαίρετη αναδιάταξη του πλούτου». Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς τη στιγμή που οι κοινωνίες παλεύουν με άλλες μεταφορές πλούτου που οι χαμένοι θα θεωρήσουν επίσης άδικες: στην αγορά εργασίας, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει συνηθισμένες εργασίες γραφείου· και μέσω της κληρονομιάς, καθώς οι baby-boomers κληροδοτούν τεράστιο πλούτο σε όσους είναι αρκετά τυχεροί ώστε να έχουν τους σωστούς γονείς.

Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να καταστρέψει τη μεσαία τάξη, η οποία συνδέει τις δημοκρατίες, και να διαταράξει το κοινωνικό συμβόλαιο. Τον 20ό αιώνα, η Αργεντινή, που μαστίζεται από τον πληθωρισμό, μετατράπηκε από μια από τις πλουσιότερες νέες χώρες στον κόσμο σε μια οικονομία μεσαίου εισοδήματος που ταλαντευόταν από τη μία κρίση στην άλλη. Ο ανταγωνισμός που μαινόταν στο Μπουένος Άιρες δεν αφορούσε το ποιος θα μπορούσε να καινοτομήσει ή να είναι ο πιο παραγωγικός, αλλά το ποιος θα μπορούσε να καταλάβει το κράτος και να εκμεταλλευτεί την δύναμή του για να τον βοηθήσει να αποφύγει τις κατασχεστικές επιπτώσεις του πληθωρισμού. Αυτό είναι το μέλλον για μέρη όπου οι ηγέτες αρνούνται ή αποφεύγουν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στην επιδίωξη της αναδιανομής.

Προειδοποίηση Economist

Πριν από μια δεκαετία, ο Economist προέτρεψε τις αναδυόμενες αγορές όπως η Βραζιλία και η Ινδία να λάβουν υπόψη την παραβολή της Αργεντινής και σήμερα στρέφει αυτή την προειδοποίησή του προς τις πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου.

Ωστόσο, αυτή η καθοδική πορεία δεν είναι αναπόφευκτη. Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών της δεκαετίας του 1970 οδήγησαν επίσης στην εκλογή του Ρόναλντ Ρίγκαν και της Μάργκαρετ Θάτσερ, οι οποίοι έβλεπαν το υγιές χρήμα ως κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας μεταξύ κράτους και πολίτη. Καθιέρωσαν μια ορθοδοξία που έλεγε ότι, εάν τα δημόσια χρέη έπρεπε να τιμηθούν, τότε έπρεπε επίσης να είναι δικαιολογημένα και βιώσιμα. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κήρυξε έναν πόλεμο στον πληθωρισμό που εδραίωσε την αξιοπιστία των ανεξάρτητων κεντρικών τραπεζών για μια γενιά. Αυτό το τεχνοκρατικό μοντέλο εξαπλώθηκε. Η μείωση του πληθωρισμού στις περισσότερες αναδυόμενες αγορές από τη δεκαετία του 1990 ήταν θαυματουργή.

Διασταύρωση

Ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσει ο πλούσιος κόσμος – καταστροφικό ή συνετό, διερωτάται ο Economist. Σε πολλές χώρες, οι λαϊκιστές θα βρίσκονται στην εξουσία καθώς θα χτυπάει η δημοσιονομική κρίση. Ίσως αυτοί να κατηγορηθούν για το χάος, αυξάνοντας την πιθανότητα επιστροφής σε έναν υγιή προϋπολογισμό. Παντού, ένας συνασπισμός αποταμιευτών και ομολογιούχων θα αντιταχθεί στον πληθωρισμό. Το αν οι φωνές τους θα ακουστούν είναι πιθανό να καθοριστεί από μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ των αγορών ομολόγων και των πολιτικών, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να αποβούν άσχημες.