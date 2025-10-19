Μετά την ληστεία στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι, πριν από λίγες εβδομάδες, σειρά… πήρε το Λούβρο.

Ειδικότερα, ληστεία σημειώθηκε το πρωί σήμερα Κυριακή στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι.

Το μουσείο δεν έχει δημοσιοποιήσει ποιο αντικείμενο ή ποια αντικείμενα αφαιρέθηκαν, ούτε τον ακριβή τρόπο δράσης των δραστών.

Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι κλάπηκαν κοσμήματα.

H ανάρτηση της υπουργού για την ληστεία στο Λούβρο

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε η Ρασίντα Ντατί.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το περιβάλλον της υπουργού επιβεβαίωσε ότι ένας ή περισσότεροι δράστες εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του μουσείου, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτομέρειες για το αν αφαιρέθηκαν εκθέματα.

Δείτε βίντεο από την στιγμή που οι επισκέπτες φεύγουν ξαφνικά από το Λούβρο.

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

Το ίδιο το μουσείο με ανάρτησή του στο X επιβεβαίωσε ότι παραμένει κλειστό για «εξαιρετικούς λόγους».

⚠🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles.

∴

⚠🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Η εφημερίδα Le Parisien μετέδωσε πως οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στο κτίριο μέσω της προβλήτας του Σηκουάνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Φέρονται να χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων για να φτάσουν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα, το τμήμα που στόχευαν.

Εκεί, αφού έσπασαν παράθυρα, φέρονται να αφαίρεσαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας.