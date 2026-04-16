Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Εκουαδόρ: Διαιτητής δολοφονήθηκε την ώρα του αγώνα (pics)
Ποδόσφαιρο 16 Απριλίου 2026, 10:43

Εκουαδόρ: Διαιτητής δολοφονήθηκε την ώρα του αγώνα (pics)

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Εκουαδόρ, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον διαιτητή.

Άκης Στρατόπουλος
Το Εκουαδόρ συνεχίζεται να μαστίζεται από τεράστια εγκληματικότητα και την περασμένη Κυριακή ένα από αυτά τα ακραία περιστατικά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ερασιτεχνικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, ήταν την Κυριακή του Πάσχα (12/4) στην πόλη Πασάχε της επαρχίας Ελ Όρο, όταν άγνωστοι εισέβαλαν με όπλα στον αγωνιστικό χώρο και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον 48χρονο διαιτητή του αγώνα, Χαβιέ Ορτέγκα, πριν διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

*** ο άτυχος Χαβιέ Ορτέγκα

Το περιστατικό γίνεται ακόμη πιο τραγικό αφού, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ, στην εξέδρα βρισκόταν η οικογένεια του θύματος, η οποία παρακολούθησε ζωντανά την δολοφονική επίθεση. Η παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού ήταν άμεση, ωστόσο ο θάνατος του 48χρονου διαπιστώθηκε επί τόπου.

Όπως είναι λογικό, η οικογένεια του θύματος ζητά από τις Αρχές να μάθει τον λόγο της δολοφονίας, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνα σε όλη την περιοχή αφού εκτιμά ότι η δολοφονία του άτυχου διαιτητή ήταν προμελετημένη και καλά οργανωμένη. Σημειώνεται δε ότι η ποδοσφαιρική δραστηριότητα στη χώρα έχει ανασταλεί από την κυβέρνηση.

*** Η φωτογραφία από τη σκηνή του εγκλήματος, λίγο μετά τους πυροβολισμούς, όπως δημοσιεύθηκε από τη New York Post.

Πόλεμος της κυβέρνησης με τις εγκληματικές οργανώσεις

Μονάχα τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του Εκουαδόρ παρέταξε περισσότερους από 75.000 άντρες των σωμάτων ασφαλείας (σ.σ. Αστυνομία και Στρατό) σε τέσσερις διαφορετικές επαρχίες οι οποίες έχουν «πνιγεί» από την εγκληματικότητα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές της επαρχίες ήταν και αυτή του Ελ Όρο, όπου έλαβε χώρα η δολοφονία του 48χρονου διαιτητή.

Από τον Νοέμβριο του 2023 όταν και εξελέγη για πρώτη φορά, ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα, έχει συγκρουστεί ανοιχτά με τις εγκληματικές οργανώσεις που επί δεκαετίες ευδοκιμούν στον Ισημερινό. Ωστόσο, η βία και η εγκληματικότητα όπως φαίνεται όχι μόνο… αντέχουν αλλά η κατάσταση χειροτερεύει κιόλας. Το 2024 είχαν καταγραφεί 7063 δολοφονίες και μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 30%, αφού το αντίστοιχο νούμερο του 2025 ήταν 9216…

Δολοφονίες εντός και εκτός γηπέδων

Δυστυχώς για τη χώρα, ούτε οι δολοφονίες ανθρώπων του αθλητισμού είναι σπάνιο φαινόμενο. Πέρα από τον Ορτέγκα, αρκετά άλλα ήταν τα θύματα μέσα στη χρονιά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα ο οποίος εκτελέστηκε μέρα μεσημέρι, μαζί μάλιστα με τη σύζυγό του, τον περασμένο Δεκέμβρη.

Νωρίτερα, μέσα Οκτωβρίου, ο 29χρονος Μπράιαν Ανγκούλο τραυματίστηκε από σφαίρα λίγο πριν την έναρξη αγώνα, αλλά διέφυγε του κινδύνου. Αντίθετα, δεν είχαν την ίδια τύχη τρεις άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν στη χώρα μέσα σε λίγες μέρες, τον Σεπτέμβριο του ’25,

