Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.
Εικόνες που προκαλούν σοκ έρχονται από τον Ισημερινό. Μέρα μεσημέρι, στη μέση του δρόμου, άγνωστοι δολοφονούν εν ψυχρώ τον 33χρονο ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιντα και τη σύζυγό του, αδειάζοντας πάνω τους δύο γεμιστήρες.
Κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται έξω από το κατάστημα που ψώνιζε το ζευγάρι, κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή, κατά την οποία προφανώς οι δράστες εκτελούν «συμβόλαιο θανάτου». Αμφότεροι έχουν τα χαρακτηριστικά τους καλυμμένα και πλησιάζουν αργά μέχρι να εξακριβώσουν ότι όντως οι στόχοι τους είναι σε θέση βολής. Τότε, βγάζουν τα πιστόλια και εκτελούν εν ψυχρώ τον ποδοσφαιριστή και τη σύζυγό του, ενώ ο Πινέιντα μάλιστα φαίνεται στο βίντεο να σηκώνει τα χέρια και να τους μιλάει, παρακαλώντας πιθανότατα για τη ζωή του. Από τα πυρά των δραστών μάλιστα τραυματίστηκε και η μητέρα του ποδοσφαιριστή που βρισκόταν επίσης στο σημείο.
Ακολουθεί το πολύ σκληρό βίντεο
Όπως μεταδίδεται από τα τοπικά ΜΜΕ, ακόμη οι Αρχές δεν έχουν εξακριβώσει τα κίνητρα της δολοφονίας, ωστόσο εκτιμάται ότι οι δύο δράστες εκτέλεσαν «συμβόλαιο θανάτου» με στόχο τον 33χρονο.
Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκουαγιακίλ, η οποία όπως τονίζει το BBC στο ρεπορτάζ του, είναι κέντρο εγκληματικότητας όπου εδρεύουν συμμορίες και καρτέλ ναρκωτικών και όπου έχουν καταγραφεί ήδη 1900 δολοφονίες την τελευταία χρονιά.
Αξίζει να σημειωθεί πως ανακοίνωση για τη δολοφονία του παίκτη, εξέδωσε και η ομάδα του, Μπαρτσελόνα.
