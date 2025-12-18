sports betsson
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18 Δεκεμβρίου 2025 | 10:12

Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τον Ισημερινό!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Spotlight

Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ

«Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ενημερώνει, με βαθιά θλίψη, ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου».

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού την περίοδο 2015-2021, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε.

Headlines:
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Πολιτική
Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
betson_textlink
Stream sports
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)
Euroleague 18.12.25

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση: Γιούχα σε Πάσπαλι, κοντά στην έξοδο ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pics)

Η Παρτιζάν περνάει μεγάλη κρίση μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα πάντα είναι στον… αέρα – «Βράζει» ο κόσμος, που γιούχαρε τον Πάσπαλι, ενώ έρχονται εξελίξεις με τον Πάρκερ.

Σύνταξη
Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!
On Field 18.12.25

Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Ο Λανουά χαμήλωνε τον πήχη όταν δεν έβρισκε ρέφερι από την Bundesliga για τα δύσκολα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου. Το παράδειγμα των πλέι οφ που δείχνει το πρόβλημά του

Βάιος Μπαλάφας
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας» (vid)
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας» (vid)

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
Σύνοδος Κορυφής 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου: «Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες»
«Αδιέξοδο» 18.12.25

«Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες» - ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου

Πυρά ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για την τροπολογία που αφορά δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τα funds μένουν ανέγγιχτα και οι καταναλωτές καλούνται να σηκώσουν τα βάρη, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 12:14

«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε μέσω του δικηγόρου του στις εναντίον του κατηγορίες για κακοποίηση, Τι αναφέρει η μήνυση και ολόκληρη η ανακοίνωση.

Σύνταξη
TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake
English edition 18.12.25

TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake

TotalEnergies said it has completed the sale of a 50% stake in its Greek portfolio of wind and solar assets, with a combined capacity of 424 megawatts, to Asterion Industrial Partners.

Σύνταξη
Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό
Πολιτική 18.12.25

Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά, η διαγραφή και το χρονικό με το επεισόδιο ξυλοδαρμού. Αυτόπτης μάρτυρας καίει τον Νίκο Παππά «Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο