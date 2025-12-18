Νεκρός από πυροβολισμούς ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα από το Εκουαδόρ!
Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε την Τετάρτη (17/12) μετά από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τον Ισημερινό!
Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης.
Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ
«Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ενημερώνει, με βαθιά θλίψη, ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου».
Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.
Ο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού την περίοδο 2015-2021, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε.
