Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 05:15

Οι αρχές έκαναν γνωστό ότι βρέθηκαν άλλοι 27 νεκροί από «ασφυξία» σε φυλακή στη Ματσάλα του Ισημερινού, αφού αρχικά είχαν ανακοινώσει πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις.

Τριάντα ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στα βίαια επεισόδια σε φυλακή στη Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που αποκάλυψε η υπηρεσία φυλακών – SNAI (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Αφού αρχικά ανακοινώθηκε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλακισμένους με χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, οι αρχές έκαναν γνωστό το βράδυ ότι βρέθηκαν άλλοι 27 νεκροί από «ασφυξία».

Οι αρχές έκαναν λόγο αρχικά για 4 θανάτους, αλλά το βράδυ ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν άλλοι 27 νεκροί από «ασφυξία»

Οι φυλακές στον Ισημερινό μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλέκονται σε συγκρούσεις που έχουν προκαλέσει κάπου 500 θανάτους από το 2021.

Περί τις 03:00 (τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, κάτοικοι στη Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Ορο, άκουσαν εκπυρσοκροτήσεις όπλων, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια στο εσωτερικό του κέντρου κράτησης.

Η SNAI έκανε λόγο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα αρχικά για τέσσερις νεκρούς – χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο μόνο για κρατούμενους – και 33 κρατούμενους κι έναν αστυνομικό που τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά. Αναφέρθηκε επίσης σε επτά «συλλήψεις».

Η αφορμή

Κατά την ίδια πηγή, οι συγκρούσεις είχαν αφορμή τη «μεταγωγή» ορισμένων από τους κρατούμενους σε νέα «φυλακή υψίστης ασφαλείας» που οικοδομεί η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα στην παραθαλάσσια επαρχία Σάντα Ελένα (νοτιοδυτικά) κι αναμένεται να εγκαινιαστεί εντός του μήνα.

Το βράδυ, οι αρχές έκαναν λόγο για τον εντοπισμό 27 πτωμάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων «διακριτών» από αυτών που ξέσπασαν μετά τα μεσάνυχτα. Στην πλειονότητά τους τα θύματα υπέστησαν «ασφυξία» από άλλους, κατά τη SNAI, που άφησε να εννοηθεί ότι απαγχονίστηκαν ή στραγγαλίστηκαν.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκρούσεις οπλισμένων κρατούμενων στην ίδια φυλακή είχαν αφήσει πίσω 14 νεκρούς, ανάμεσά τους φύλακα.

Λίγες ημέρες αργότερα, έγκλειστοι που ανήκαν σε αντίπαλες συμμορίες αναμετρήθηκαν σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

Υπό τον έλεγχο του στρατού

Οι φυλακές του Ισημερινού τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού το 2024, όταν ο πρόεδρος Νομπόα ανακήρυξε τη χώρα του σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι συμμοριών, συνδεδεμένων με διεθνή καρτέλ.

Ωστόσο τον Αύγουστο οκτώ φυλακές, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη Ματσάλα, παραδόθηκαν εκ νέου στον έλεγχο της αστυνομίας.

Ο πιο βαρύς απολογισμός του κύματος βίας στις φυλακές του Ισημερινού είχε καταγραφεί το 2021, όταν 100 και πλέον έγκλειστοι είχαν σφαγιαστεί στο πελώριο κέντρο κράτησης της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

