Τριάντα ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στα βίαια επεισόδια σε φυλακή στη Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που αποκάλυψε η υπηρεσία φυλακών – SNAI (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Αφού αρχικά ανακοινώθηκε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλακισμένους με χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών, οι αρχές έκαναν γνωστό το βράδυ ότι βρέθηκαν άλλοι 27 νεκροί από «ασφυξία».

La negligencia del Estado ha llegado a un punto crítico. No solo es incapaz de gestionar el sistema público de salud; ahora se suma el caos en las cárceles. En Machala, hoy se contabilizan 31 personas muertas y 27 heridas, mientras las Fuerzas del Orden siguen sin frenar la… https://t.co/ypydCTZtyd pic.twitter.com/duvRrRZn1A — Bessy Granja Barriga (@bessygranjaOK) November 10, 2025

Οι φυλακές στον Ισημερινό μετατράπηκαν στην πορεία των ετών σε κέντρα επιχειρήσεων αντίπαλων συμμοριών που επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και εμπλέκονται σε συγκρούσεις που έχουν προκαλέσει κάπου 500 θανάτους από το 2021.

Περί τις 03:00 (τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, κάτοικοι στη Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Ορο, άκουσαν εκπυρσοκροτήσεις όπλων, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια στο εσωτερικό του κέντρου κράτησης.

Η SNAI έκανε λόγο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα αρχικά για τέσσερις νεκρούς – χωρίς να ξεκαθαρίσει εάν επρόκειτο μόνο για κρατούμενους – και 33 κρατούμενους κι έναν αστυνομικό που τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά. Αναφέρθηκε επίσης σε επτά «συλλήψεις».

Η αφορμή

Κατά την ίδια πηγή, οι συγκρούσεις είχαν αφορμή τη «μεταγωγή» ορισμένων από τους κρατούμενους σε νέα «φυλακή υψίστης ασφαλείας» που οικοδομεί η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα στην παραθαλάσσια επαρχία Σάντα Ελένα (νοτιοδυτικά) κι αναμένεται να εγκαινιαστεί εντός του μήνα.

En estos momentos una nueva masacre en la cárcel de Machala, hasta ahora más de 30 muertos. Solo anoche en la misma cárcel hubo otra masacre que dejó 5 muertosy 43 heridos ¿Para qué carajos nos subieron el IVA si todo sigue igual? ¿DÓNDE MIERDA ESTA EL PRESIDENTE Y SU PLAN FENIX? pic.twitter.com/DTJYHy7rHr — Daniel Salcan (@Danielsalcan_) November 10, 2025

Το βράδυ, οι αρχές έκαναν λόγο για τον εντοπισμό 27 πτωμάτων εξαιτίας βίαιων επεισοδίων «διακριτών» από αυτών που ξέσπασαν μετά τα μεσάνυχτα. Στην πλειονότητά τους τα θύματα υπέστησαν «ασφυξία» από άλλους, κατά τη SNAI, που άφησε να εννοηθεί ότι απαγχονίστηκαν ή στραγγαλίστηκαν.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκρούσεις οπλισμένων κρατούμενων στην ίδια φυλακή είχαν αφήσει πίσω 14 νεκρούς, ανάμεσά τους φύλακα.

Λίγες ημέρες αργότερα, έγκλειστοι που ανήκαν σε αντίπαλες συμμορίες αναμετρήθηκαν σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

Υπό τον έλεγχο του στρατού

Οι φυλακές του Ισημερινού τέθηκαν υπό τον έλεγχο του στρατού το 2024, όταν ο πρόεδρος Νομπόα ανακήρυξε τη χώρα του σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι συμμοριών, συνδεδεμένων με διεθνή καρτέλ.

Ωστόσο τον Αύγουστο οκτώ φυλακές, συμπεριλαμβανομένης αυτής στη Ματσάλα, παραδόθηκαν εκ νέου στον έλεγχο της αστυνομίας.

Ο πιο βαρύς απολογισμός του κύματος βίας στις φυλακές του Ισημερινού είχε καταγραφεί το 2021, όταν 100 και πλέον έγκλειστοι είχαν σφαγιαστεί στο πελώριο κέντρο κράτησης της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ