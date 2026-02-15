Εκουαδόρ: Η αστυνομία ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια και ένα «μήνυμα»

Η αστυνομία του Εκουαδόρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια, μαζί με φυλλάδια που έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή», με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ο συνολικός αριθμός των κεφαλιών που βρέθηκαν στη χώρα από την αρχή του έτους ανέρχονται σε 13, όπως αναφέρει το ΑΠΕ (σ.σ. Ακόμα 3 δηλώθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου, σε περιοχή με πόλεμο συμμοριών για τα ναρκωτικά και παράνομη εξόρυξη χρυσού).

🇪🇨 | Horror en El Oro: hallaron las cabezas de tres hombres desaparecidos en la vía Perimetral sur tras 10 días de búsqueda. Las víctimas viajaban hacia una zona minera conflictiva.https://t.co/p3EWWyMnhl#ElOro #Seguridad #Violencia #Ecuador pic.twitter.com/uhJqFxnMw2 — Expedientes (@Expedientes_ec) February 6, 2026

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν στη νοτιοδυτική παράκτια επαρχία Γκουάγιας, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία των αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των καρτέλ ναρκωτικών που καθιστούν σήμερα τον Εκουαδόρ την πιο βίαιη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η χώρα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ ανθρωποκτονιών, 54 ανά 100.000 κατοίκους το 2025 -το ισοδύναμο μιας ανθρωποκτονίας ανά ώρα- σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επικαλείται το ΑΠΕ.

Κοντά στους σάκους που περιείχαν τα κεφάλια, φυλλάδια έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μαρσέλο Καστίγιο, διοικητής της αστυνομίας της Γκουάγιας. Όπως δήλωσε, η εκδοχή που θεωρείται πιθανότερη είναι αυτή της σύγκρουσης «μεταξύ εγκληματικών ομάδων».

#Urgente

Ya son cinco cabezas humanas en menos de 12 horas en #Machala

El nuevo hallazgo ocurrió esta mañana en la entrada al sector El Recreo, parroquia El Retiro.

No hay mayores datos y están en la búsqueda de los 5 cuerpos.#ElOro #Ecuador pic.twitter.com/17KmjbOcFC — Steeven Macías (@steevenmaciastv) February 11, 2026

Τα πέντε «πρώτα μηνύματα» στο Εκουαδόρ δόθηκαν στις 11 Ιανουαρίου

Τα θύματα σκοτώθηκαν στη γειτονική παράκτια επαρχία Μαναμπί, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Καστίγιο. Στις 11 Ιανουαρίου, πέντε ανθρώπινα κεφάλια είχαν βρεθεί κρεμασμένα και εκτίθονταν δίπλα σε ένα φυλλάδιο-προειδοποίηση στην τουριστική ακτή και παραλία για ψάρεμα του Πουέρτο Λόπες.

Το Εκουαδόρ βρίσκεται μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο. Το 70% του ναρκωτικού αυτού εξάγεται μέσω των λιμανιών του στον ανατολικό Ειρηνικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Κόμβος διακίνησης, οι αρχές του Εκουαδόρ κατάσχεσαν περίπου 227 τόνους ναρκωτικών το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.