Εκουαδόρ: Η αστυνομία ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια και ένα «μήνυμα»
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 00:35

Εκουαδόρ: Η αστυνομία ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια και ένα «μήνυμα»

Το μακάβριο εύρημα που βρέθηκε στο Εκουαδόρ συνοδεύονταν από φυλλάδια που έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή»

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Η αστυνομία του Εκουαδόρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια, μαζί με φυλλάδια που έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή», με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι ο συνολικός αριθμός των κεφαλιών που βρέθηκαν στη χώρα από την αρχή του έτους ανέρχονται σε 13, όπως αναφέρει το ΑΠΕ (σ.σ. Ακόμα 3 δηλώθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου, σε περιοχή με πόλεμο συμμοριών για τα ναρκωτικά και παράνομη εξόρυξη χρυσού).

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν στη νοτιοδυτική παράκτια επαρχία Γκουάγιας, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία των αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των καρτέλ ναρκωτικών που καθιστούν σήμερα τον Εκουαδόρ την πιο βίαιη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η χώρα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ ανθρωποκτονιών, 54 ανά 100.000 κατοίκους το 2025 -το ισοδύναμο μιας ανθρωποκτονίας ανά ώρα-  σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επικαλείται το ΑΠΕ.

Κοντά στους σάκους που περιείχαν τα κεφάλια, φυλλάδια έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μαρσέλο Καστίγιο, διοικητής της αστυνομίας της Γκουάγιας.  Όπως δήλωσε, η εκδοχή που θεωρείται πιθανότερη είναι αυτή της σύγκρουσης «μεταξύ εγκληματικών ομάδων».

 Τα πέντε «πρώτα μηνύματα» στο Εκουαδόρ δόθηκαν στις 11 Ιανουαρίου

Τα θύματα σκοτώθηκαν στη γειτονική παράκτια επαρχία Μαναμπί, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Καστίγιο. Στις 11 Ιανουαρίου, πέντε ανθρώπινα κεφάλια είχαν βρεθεί κρεμασμένα και εκτίθονταν δίπλα σε ένα φυλλάδιο-προειδοποίηση στην τουριστική ακτή και παραλία για ψάρεμα του Πουέρτο Λόπες.

Το Εκουαδόρ βρίσκεται μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο. Το 70% του ναρκωτικού αυτού εξάγεται μέσω των λιμανιών του στον ανατολικό Ειρηνικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Κόμβος διακίνησης, οι αρχές του Εκουαδόρ κατάσχεσαν περίπου 227 τόνους ναρκωτικών το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σύνταξη
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ολόκληρη η επιστολή 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa. Το in δημοσιεύει όλη την επιστολή των γερουσιαστών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σύνταξη
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
